Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk kez 2001 yılında karşımıza çıkan Serious Sam video oyun serisi günümüzde milyonlarca hayrana ev sahipliği yapıyor. Yayınlandığı dönemden bu yana satış listelerini alt üst eden başarılı oyun serisi, uzun yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyordu. Adeta peynir ekmek gibi satarak günümüzde farklı sürümler eşliğinde oynanmaya devam edilen başarılı yapım, şu sıralar Serious Sam 2 oyunu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Croteam tarafından geliştirilen ve bilgisayar platformu oyuncuları tarafından oynanmaya devam edilen Serious Sam 2, çok oyunculu ve tek oyunculu çeşitli oyun modlarına sahip. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanan oyun, sadece İngilizce dil desteğine sahip. Oyun içerisinde fantastik bir dünya yer alıyor. Oyuncular bu fantastik dünya da karşılarına çıkan onlarca farklı tehlikeyi etkisiz hale getirerek ilerlemeye çalışıyorlar. Farklı silah seçeneklerinin de yer aldığı oyun da aksiyon ve gerilim hemen her sahnede oyuncuların karşısına çıkmaktadır.

Serious Sam 2 Özellikleri

Benzersiz aksiyon sahneleri,

Birbirinden farklı silah modları,

Fantastik dünya,

Zengin içerik,

Çeşitli oyun modları,

Basit kontroller,

Birinci şahıs kamera açıları

Basit kontrollerin yer aldığı oyuna adapte olmak oldukça kolay bir yapıda oyunculara sunuluyor. Birinci şahıs kameralarına ek olarak bazı sahnelerde farklı kamera açıları eşliğinde oyunculara fantastik bir aksiyon deneyimi sunan oyun, fantastik yaratıklara da ev sahipliği yapıyor. Oyuncular fantastik yaratıkları etkisiz hale getirecek ve yer yer eğlenceli sahneler ile de karşılaşacaklar.

Serious Sam 2 İndir

Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncularına sunulan Serious Sam 2, 2005 yılında lansmana çıktı. Yapım günümüze kadar milyonlarca adet kopya satarken Steam üzerinde de ‘çok olumlu’ olarak değerlendirildi. Dileyen oyuncular yapımı Steam üzerinden indirip tadını çıkarmaya başlayabilirler.

Serious Sam 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XPProcessor:1.5 GHz Athlon XP or Pentium M or 2 Ghz Pentium 4

Bellek:256 MB RAM

Grafik: DirectX 8.0/8.1 compliant or low-end DirectX 9 3D accelerator (nVidia GeForce3 and 4 series (not MX), GeForceFX 5200 through 5700 series, ATI Radeon 8500 through 9200 and X300 series, S3 DeltaChrome or XGI Volari)DirectX:8.0

Gerekli Alan:3 GB HD