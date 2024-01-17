Helldivers 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Helldivers 2 sistem gereksinimleri, Arrowhead Game Studios AB tarafından geliştirilen aksiyon TPS oyununu PC üzerinden oynamak isteyen kişiler için büyük bir öneme sahiptir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimleri karşılamazsa kasma ve donma problemleri ortaya çıkar.

En iyi TPS oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Helldivers 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Bu rehberde minimum ve önerilen gereksinimler dahil olmak üzere birçok soruyu cevaplayacağız.

Helldivers 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 470

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i7-4790K veya AMD Ryzen 5 1500X işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 470'e ihtiyaç duyulacak.

Helldivers 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-9700K ya da AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700K ya da AMD Ryzen 7 3700X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600XT

Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az Intel Core i7-9700K ya da AMD Ryzen 7 3700X işlemcisine ihtiyaç duyulacak. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6600XT gerekecek.

Helldivers 2 Kaç GB?

Helldivers 2 en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak. PC'de yeterli boş alan yoksa program kaldırma aracı ile bazı oyunları silebilir ve böylece kullanılabilir alan miktarını pratik şekilde artırabilirsiniz.

Helldivers 2 Fiyatı Ne Kadar?

Helldivers 2 PC fiyatı : 39,99 dolar

: 39,99 dolar Helldivers 2 PlayStation 5 fiyatı: 749 TL

Helldivers 2 Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği Helldivers 2 isimli oyun 8 Şubat 2024 tarihinde PC ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak.

Bu rehberde Helldivers 2 kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.