ServiceIT: You can do IT, kendi bilgisayar servisinizi açabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

4 Mart'ta piyasaya sürülecek olan ServiceIT: You can do IT, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Bu oyunda, bozuk olan cihazları tamir edecek, hackerlarla mücadele edecek ve kendi işinizi büyüteceksiniz.

Kendi ofisinizde, gelen sorunlu cihazların tamirini yapın ve parçaları birleştirin. Aslında fazlaca karmaşık bir yapıda olan bu oyun, programlamayı ve ağ yönetimini de içerisinde barındırıyor. Ethernet, Wifi ve Pendrive kartlarını kapsamlı bir şekilde onarabilirsiniz.

Çeşitli ekipmanlar sayesinde cihazların değerlerine bakabilir, içini temizleyebilir ve ince ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca, geliştiriciler ekipmanların daha da artacağının sinyalini vermiş durumda. İlerleyen zamanlarda çokça fütüristik ekipmanı ServiceIT: You can do IT'te göreceksiniz.

ServicIdT: You can do IT İndir

Sadece donanımsal değil, veri anlamında da cihazları onarmalısınız. Dosyaları yönetmeli, veri erişimini kontrol etmeli ve virüsleri yok etmelisiniz. Eğer siz de tam zamanlı BT hizmeti veren bir şirket işletmek istiyorsanız, ServicIT: You can do IT indirebilirsiniz.

ServiceIT: You can do IT Sistem Gereksinimleri