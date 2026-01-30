SIGMAX APK, Fortnite benzeri grafikleriyle ön plana çıkan ve heyecan dolu birçok modu oyunculara sunan bir battle royale oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Sigma, mekanikleri, harita yapısı ve kullanıcı arayüzü bakımından Garena Free Fire’a olan aşırı benzerliği nedeniyle oyuncular tarafından "Free Fire Lite" olarak adlandırıldı.

Oyunun en büyük avantajı, "Stylized" (karikatürize/low-poly) grafikler kullanmasıdır.

Klasik 50 kişilik battle royale formatını kullanır. Maçlar genellikle 10 dakika sürer ve bu da oyunu mobil platformda hızlıca bir tur atmak isteyenler için cazip kılar.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz SIGMAX APK, 50 oyuncunun birbiriyle savaştığı bir battle royale oyunudur. Gerçekçi grafiklerin aksine daha eğlenceli grafiklere ev sahipliği yapan SIGMAX, Fortnite benzeri oynanışa sahiptir. Haritanın istediğiniz bir yerine atlayın, eşya toplayın ve ekipmanlarınızı giderek geliştirin.

Aynı harita üzerine sizle birlikte birçok düşman iniş yapacak. Evlere girerken veya başka bir alana giderken dikkatli olmalı ve sona kalmaya çalışmalısınız.

Battle royale modun yanı sıra SIGMAX APK'da, 4'e 4 müsabakalara katılabilir ve takım maçlarında mücadele edebilirsiniz. Ayrıca, karakter görünümünü özelleştirebilir ve gitgide yeni kostümlerin kilidini açabilirsiniz.

SIGMAX APK İndir

Farklı türden silahlar, zırhlar, ilk yardım çantaları ve daha birçok ekipman haritanın belirli köşelerinde saklanmış bir şekilde bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra, zaman zaman gökten oyunu kazandıracak ganimetlerin olduğu kutular düşmektedir. Daha iyi silahlara ve zırhlara sahip olarak rakiplerinize kıyasla daha güçlü olabilirsiniz.

Siz de SIGMAX APK indirin ve Android cihazlarınızda battle royale deneyimi yaşayın!

SIGMAX Oyunu Özellikleri

Android için battle royale oyunu

50 adet oyuncu kapasitesi

Fortnite benzeri grafikler

Özelleştirilebilir karakter görünümleri

Tatmin edici kontroller

Eşsiz silahlar ve özel ganimetler