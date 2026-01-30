Silt APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.04 GB
- Üretici Snapbreak
-
Android için bulmaca ve macera oyunları arasında öne çıkan SILT APK, karanlık su altı atmosferi ve etkileyici görselleri ile sürükleyici bir keşif deneyimi sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyundaki karanlık hikâyesi ve çevresel bulmacaları ile dikkat çeken bir su altı macera oyunudur.
- İnternet bağlantısı olmadan oynayabilir; internet bağlantısı olduğunda ise güncellemelerden faydalanabilirsiniz.
- Tek oyunculu ve hikâye odaklı bir yapıya sahiptir.
SILT APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz atmosferik bir bulmaca ve macera oyunudur. Oyunda karanlık ve ürkütücü bir okyanus boşluğuna sürüklenirsiniz ve gizemli anlatımıyla oyuncuların dikkattini çeker.
Oyunda, yalnız bir dalgıcın rolünü üstlenerek okyanusun derinliklerinde unutulmuş sırları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki deniz canlılarını ele geçirerek onların özel yeteneklerini kullanıyor, çevresel bulmacaları çözüyor ve karanlığın daha da derinlerine doğru ilerliyorsunuz.
SILT APK İndir
SILT APK, tek renkli tarzı ve rahatsız edici atmosferiyle oyunculara heyecanlı bir deneyim sunar. Garip hayvanlar, terk edilmiş kalıntılar ile dolu bu oyunda, dev boyuttaki deniz yaratıklarıyla karşılaşacak ve onların gücünden faydalanarak sırları açığa çıkaracaksınız.
Eğer karanlık temalı bulmaca ve macera oyunlarını seviyorsanız, siz de SILT APK’yı indirin!
SILT Oyunu Özellikleri
- Android için bulmaca ve macera oyunu
- Sürükleyici ve karanlık su altı atmosferi
- Deniz canlılarını ele geçirme mekaniği
- Çevresel ve mantık tabanlı bulmacalar
- Monokrom ve sanatsal görsel tasarım
- Gizemli hikâye ve keşif odaklı oynanış
- Devasa derin deniz yaratıklarıyla karşılaşmalar
Sıkça Sorulan Sorular
SILT tamamen ücretsiz mi?
Evet, oyunun başlangıç bölümleri ücretsiz olarak oynanabilir. Oyunun tamamını açmak için uygulama içi satın alma sunulabilir.
Oyun internet olmadan oynanabilir mi?
Evet. SILT offline olarak oynanabilir ve sürekli internet bağlantısı gerektirmez.
Oyun korku içeriyor mu?
Oyun korku unsurları barındırmaz; ancak karanlık ve gerilimli bir atmosfere sahiptir.
Bulmacalar zor mu?
Bulmacalar kademeli olarak zorlaşır ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için dengeli bir yapı sunar.