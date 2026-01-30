Android için bulmaca ve macera oyunları arasında öne çıkan SILT APK, karanlık su altı atmosferi ve etkileyici görselleri ile sürükleyici bir keşif deneyimi sunuyor.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyundaki karanlık hikâyesi ve çevresel bulmacaları ile dikkat çeken bir su altı macera oyunudur.

İnternet bağlantısı olmadan oynayabilir; internet bağlantısı olduğunda ise güncellemelerden faydalanabilirsiniz.

Tek oyunculu ve hikâye odaklı bir yapıya sahiptir.

SILT APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz atmosferik bir bulmaca ve macera oyunudur. Oyunda karanlık ve ürkütücü bir okyanus boşluğuna sürüklenirsiniz ve gizemli anlatımıyla oyuncuların dikkattini çeker.

Oyunda, yalnız bir dalgıcın rolünü üstlenerek okyanusun derinliklerinde unutulmuş sırları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki deniz canlılarını ele geçirerek onların özel yeteneklerini kullanıyor, çevresel bulmacaları çözüyor ve karanlığın daha da derinlerine doğru ilerliyorsunuz.

SILT APK İndir

SILT APK, tek renkli tarzı ve rahatsız edici atmosferiyle oyunculara heyecanlı bir deneyim sunar. Garip hayvanlar, terk edilmiş kalıntılar ile dolu bu oyunda, dev boyuttaki deniz yaratıklarıyla karşılaşacak ve onların gücünden faydalanarak sırları açığa çıkaracaksınız.

Eğer karanlık temalı bulmaca ve macera oyunlarını seviyorsanız, siz de SILT APK’yı indirin!

SILT Oyunu Özellikleri

Android için bulmaca ve macera oyunu

Sürükleyici ve karanlık su altı atmosferi

Deniz canlılarını ele geçirme mekaniği

Çevresel ve mantık tabanlı bulmacalar

Monokrom ve sanatsal görsel tasarım

Gizemli hikâye ve keşif odaklı oynanış

Devasa derin deniz yaratıklarıyla karşılaşmalar