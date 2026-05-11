SimplePlanes 2, serinin yeni oyunu olarak piyasaya sürülen kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler SimplePlanes 2 sadece uçak yapma oyunu değil. Yeni prosedürel parça sistemi sayesinde uçak, araba, tank, forklift, tekne ve farklı araçlar tasarlayabiliyorsun.

İlk oyuna göre yenilenmiş grafikler, daha detaylı fizik hesaplamaları, gelişmiş aerodinamik sistemler ve gerçek NACA kanat profilleri bulunuyor.

Seride ilk kez resmi çok oyunculu mod bulunuyor.

Oyuncular tarafından oldukça sevilen SimplePlanes serisi, SimplePlanes 2 oyunuyla birlikte geri döndü. Çeşitli parçaları kullanarak uçak, araba veya bambaşka araçlar üretebileceğiniz SimplePlanes 2'de, kaos yaratın ve farklı modlarda araçlarınızı sürün.

Sadece uçak değil, aynı zamanda birçok farklı aracı üretebileceksiniz. Uzun zamandır beklenen devam oyununda, çok oyunculu mod ve yenilenen parçalar ön plana çıkıyor. Artık diğer oyuncularla oyunlara katılabilecek ve gelişmiş parçalarla araçlarınızı inşa edebileceksiniz.

SimplePlanes 2 İndir

Uçaklarınızı farklı kombinasyonlarla güçlendirebilirsiniz. Silahlar, roket atarlar, füzeler ve daha birçok ateşli silahla kaos yaratabilirsiniz.

Araçlarınızı yaptıktan sonra yüzlerce farklı oyun modunda deneyebilirsiniz. Eğer kaos sevmiyorsanız, serbest sürüş moduna girebilir ve manzaraları izleyerek sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Siz de SimplePlanes 2 indirin ve ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza sonsuz kaos yaşayın!

SimplePlanes 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i3 3.0 GHz

Intel Core i3 3.0 GHz BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: Dedicated GPU, 3GB VRAM

Dedicated GPU, 3GB VRAM DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 6 GB kullanılabilir alan