SimplePlanes 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.86 GB
- Üretici Jundroo, LLC
SimplePlanes 2, serinin yeni oyunu olarak piyasaya sürülen kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- SimplePlanes 2 sadece uçak yapma oyunu değil. Yeni prosedürel parça sistemi sayesinde uçak, araba, tank, forklift, tekne ve farklı araçlar tasarlayabiliyorsun.
- İlk oyuna göre yenilenmiş grafikler, daha detaylı fizik hesaplamaları, gelişmiş aerodinamik sistemler ve gerçek NACA kanat profilleri bulunuyor.
- Seride ilk kez resmi çok oyunculu mod bulunuyor.
Oyuncular tarafından oldukça sevilen SimplePlanes serisi, SimplePlanes 2 oyunuyla birlikte geri döndü. Çeşitli parçaları kullanarak uçak, araba veya bambaşka araçlar üretebileceğiniz SimplePlanes 2'de, kaos yaratın ve farklı modlarda araçlarınızı sürün.
Sadece uçak değil, aynı zamanda birçok farklı aracı üretebileceksiniz. Uzun zamandır beklenen devam oyununda, çok oyunculu mod ve yenilenen parçalar ön plana çıkıyor. Artık diğer oyuncularla oyunlara katılabilecek ve gelişmiş parçalarla araçlarınızı inşa edebileceksiniz.
Uçaklarınızı farklı kombinasyonlarla güçlendirebilirsiniz. Silahlar, roket atarlar, füzeler ve daha birçok ateşli silahla kaos yaratabilirsiniz.
Araçlarınızı yaptıktan sonra yüzlerce farklı oyun modunda deneyebilirsiniz. Eğer kaos sevmiyorsanız, serbest sürüş moduna girebilir ve manzaraları izleyerek sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Siz de SimplePlanes 2 indirin ve ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza sonsuz kaos yaşayın!
SimplePlanes 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Intel Core i3 3.0 GHz
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: Dedicated GPU, 3GB VRAM
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 6 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
SimplePlanes 2 nasıl bir oyun?
Araç yapımı, uçuş simülasyonu ve sandbox öğelerini birleştiren mühendislik tabanlı simülasyon oyunudur.
SimplePlanes 2 ne zaman çıktı?
Steam sayfasına göre oyun 2026 yılında Erken Erişim olarak yayınlandı.
SimplePlanes 2 tek oyunculu mu?
Hayır, hem tek oyunculu hem de multiplayer modları bulunuyor.
SimplePlanes 2 mod desteği olacak mı?
Topluluk içerikleri ve kullanıcı üretimi araç paylaşımı serinin önemli parçası olmaya devam ediyor.
SimplePlanes 2 zor mu?
Temel seviyede hazır araçlarla kolay oynanabilir, ancak detaylı mühendislik yapmak isteyenler için oldukça derindir.