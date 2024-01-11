2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Cities Ckylines 2 maalesef kötü bir şekilde çıkış yaptı. Sisteminiz ne olursa olsun çok düşük FPS’ler ile oynamak zorunda kaldığınız Cities Ckylines 2’nin bu sorunu ne zaman çözülecek merak ediyoruz. Tüm bu sıkıntılara rağmen oyun için yanıp tutuşuyorsanız ve Cities Ckylines 2 Türkçe yama arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Cities Ckylines 2, şehir inşa etme oyunları ile içli dışlı olanlar için anlaşılması basit bir oyun olabilir ancak bu türe yeni girenler için tam tersi söz konusu. Eğer siz de dil bariyerine takılmadan, oyunu en iyi şekilde anlayarak bu oyunu deneyimlemek istiyorsanız Cities Ckylines 2 Türkçe yama kurabilirsiniz.

Sizler için aşağıda Cities Ckylines 2 Türkçe yama nasıl yapılır izah ettik. Bu maddeleri sırasıyla uygulayarak siz de bilgisayarınıza Cities Ckylines 2 Türkçe yama kurabilirsiniz.

Cities Ckylines 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

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Cities Ckylines 2 Hakkında

Colossal Order Ltd. tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Cities Ckylines 2, 2023 yılında piyasada yerini aldı. En popüler ve en iyi şehir kurma oyunlarından biri olan Cities Ckylines 2, hayranları tarafından uzun bir süredir bekleniyordu.

Çok büyük optimizasyon sıkıntıları ile birlikte çıkış yapan Cities Ckylines 2 performans sorunları ile o kadar çok eleştirildi ki oyunun kalan kısmı ile ilgili neredeyse kimse konuşmadı. Pek çok oyuncu hataların düzeltilmesini bekliyor, kalanlar ise düşük FPS’e rağmen oynamaya çalışıyor.

Cities Ckylines 2 çok daha modern bir oynanışa sahip. İlk oyunu yüzlerce saat oynamış pek çok kişi genel olarak Cities Ckylines 2’nin yeniliklerini beğenmiş durumda. Oyunun artıları eksilerinden kesinlikle daha fazla.

Optimizasyonun haricinde Cities Ckylines 2’nin yapay zekası da bazen sorunlu davranabiliyor. Şehirdeki insanlar yeni yolları kullanmak yerine başka güzergahtan giderek trafik oluşturabiliyor. Bunun gibi yapay zeka hataları oyunda mevcut. Tüm bunların haricinde yıllarca oynayabileceğimiz bir şehir inşa etme oyunu bizlerle.

Cities Ckylines 2 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Cities Ckylines oyunlarını seviyor musunuz? Cities Ckylines 2 Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.