Six Days in Fallujah

Six Days in Fallujah, eski bir savaş hikayesine dayanıp, yapısıyla birlikte size gerçekçi bir savaş deneyimi sunar.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Six Days in Fallujah, birinci şahıs taktiksel nişancı oyunudur. Hikayesi, 2004'te tam tamına 6 gün boyunca devam eden İkinci Felluce Savaşı'na dayanmaktadır. Gerçekçi bir yapıyla oyunculara sunulan Six Days in Fallujah, takım iletişimi ve savaş taktiklerinden bazılarını da içeriğinde bulunduruyor.

Six Days in Fallujah'da, yalnızca 4 adet görev bulunuyor. Oyun boyunca her çatışmanızın gerçekçi hissedildiği bu oyunda, görevlerin sırası rastgele olarak oynanabiliyor. Lakin, her oyunda olduğu gibi de görev düzenlerine uymanız, oyunun hikayesini anlamanıza çok fazla yardımcı olacaktır.

Six Days in Fallujah İndir

Gerçek savaş senaryoları ve taktikleri içeren Six Days in Fallujah'da, tahmin edeceğiniz üzere hayatta kalmanız oldukça zor olacaktır. Hayatta kalıp görevlerin üstesinden gelmek ve 6 gün boyunca hayatta kalmak için takım oyununa önem vermelisiniz.

Tıpkı gerçek bir savaş gibi, neyin nereden geleceğini bilemeyeceksiniz. Aslında oyunun yapısını ve özgünlüğünü oluşturan tam da bu. Oyunu oynamak için bir lobi kurduğunuzda veya oluşturulan bir lobiye katıldığınızda, dört oyuncudan oluşan bir takıma katılmış olursunuz. Oyun başlarken hangi görevi aldığınızı hiçbir zaman bilemezsiniz.

Görevi aldığınızda, sizi güvenli bir bölgede başlatacak ve görev bölgesine doğru yol almanız gerekecek. Görevlerden alacağınız başarımlar rütbenizi yükseltip ve ona oranla düşürecektir. Rütbeniz ne kadar yüksek olursa, takımınıza liderlik etme potansiyeliniz de o denli iyi olacaktır. Gerçekçi bir savaş deneyimi yaşamak istiyorsanız, Six Days in Fallujah'ı indirin ve 6 gün boyunca tüm görevleri tamamlayın.

Six Days in Fallujah Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 7. nesil veya AMD Ryzen 5-2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 veya AMD Radeon R9 390 / AMD 580

DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 22 GB kullanılabilir alan