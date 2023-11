Six Guns APK

Six Guns APK, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz vahşi batı temalı bir açık dünya oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vahşi batının uçsuz bucaksız açık dünyasında geçen Six Guns APK'da, verilen 40'a yakın görevi tamamlamaya çalışıyoruz. İçerisinde kavboyların, haydutların ve önemli ölçüde çokça düşmanın bulunduğu bu oyunda, maceradan maceraya koşacaksınız. Bölgenizdeki kötü güçler harekete geçmiş durumda. Bunun önüne geçmek ve düşmanları alt etmek için, görevlerinizi başarılı bir şekilde tamamlayın.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu üçüncü şahıs nişancı oyunu, hikayesiyle ve ateşli aksiyonuyla beraber siz oyunculara büyük ölçüde keyif veriyor. Grafikleri ve mekanikleriyle de göze çarpan Six Guns Android, efekt anlamında çok iyi olmasa da, ciddi anlamda haz aldırıyor diyebiliriz.

Six Guns APK İndir

Arizona ve Oregon'da geçen Six Guns APK, korkunç olayları ve karanlık gizemleri içerisinde barındırıyor. Açık dünyada istediğiniz bir şekilde haritanın her yerini keşfedebilirsiniz. Ancak bu toprakların güzelliğine ve güzelliğine aldanmayın. Çünkü; beklemediğiniz yerlerden gelen yaşayan ölüler, gölgelerin arkasındaki düşmanlar ve birçok doğal olmayan yaratıklar tarafından saldırıya uğrayabilirsiniz. Her tehlikeye karşı dikkatli olup, önleminizi önceden almalısınız.

Yaklaşık 40 tane görev bulunan Six Guns APK'yı indirip, siz de düşman dalgalarını savurabilirsiniz. Ayrıca, oyunda 8 farklı ata özgürce binebilirsiniz. Yolculuğunuzun çoğunu atınız ile yapacağınızdan dolayı, kendinize iyi ve hızlı bir at seçebilirsiniz. Tabii ki tüm bunları söylemişken; silahlarınızın ve mühimmatlarınızın kilidini açarak envanterinizi geniş tutmayı unutmayın.