Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz SmartŞarj APK, elektrikli araçlar için geliştirilen bir şarj istasyonu bulma uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 53 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, elektrikli araç sürücülerine en yakın şarj istasyonunu harita üzerinden bulma, istasyonun uygunluk durumunu kontrol etme ve şarj işlemini kolayca başlatma imkanı sunar.

Kullanıcılar için önemli bir kolaylık olarak, şarj edecekleri istasyon için rezervasyon yaptırma özelliğine sahiptir; bu, istasyonun boş kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Google Play verilerine göre, uygulamanın veri güvenliği politikalarında önemli bir not bulunmaktadır: Uygulama geliştiricisi, verilerin aktarım sırasında şifrelenmediğini beyan etmiştir.

Elektrikli araç sürücüleri için geliştirilen SmartŞarj APK, kullanıcılara en yakın şarj istasyonunu bulmalarına olanak tanıyor. Piyasadaki diğer elektronik şarj istasyonu uygulamalarıyla aynı düzeyde olan SmartŞarj'da, şarj işlemlerinizi uzaktan kontrol edebilir ve işlemlerinizi rahatlıkla durdurabilirsiniz.

İstasyonların doluluk oranlarına, şarj soket uyumluluğuna ve çeşitli filtreleme seçeneklerine uygulama içerisinden erişebilirsiniz. Aracınızın hangi şarj soketine sahip olduğunu bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde gittiğiniz şarj istasyonlarıyla uyumluluk sorunu yaşayabilirsiniz.

Şarj istasyonu ararken, öncelikler aracınızı kaydetmeli ve özelliklerini uygulamaya işlemelisiniz. Bu sayede, hem en yakın hem de aracınızla uyumlu olan istasyonları görüntüleyebilirsiniz.

SmartŞarj APK İndir

SmartŞarj APK'nın kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri, rezervasyon yapabilmektir. Şarj istasyonuna gitmeden randevu alabilir ve uzun sıralar beklemeden aracınızı şarj edebilirsiniz. Ayrıca, rezervasyon yaptırmasanız bile doluluk oranını her daim kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzüle karşımıza çıkan SmartŞarj APK, birden fazla araç kaydetmenize de imkan tanıyor. Eğer birden fazla farklı elektrikli aracınız varsa, kaydedin ve uyumlu olan istasyonları harita üzerinden görüntüleyin.

Siz de SmartŞarj APK indirerek, hem araçlarınızı en yakın istasyonda şarj edebilir hem de uzaktan kontrol seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.