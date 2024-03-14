Togg Şarj Süresi ve Menzili Ne Kadar?

Ülkemizin ilk yerli ve akıllı otomobili Togg, 2018 yılında kamuoyuna duyurulmasından sonra çok merak edilmeye başladı. 29 Mart 2023 tarihinde ilk sahiplerinin çekilişle belirlendiği tamamen elektrikli olan yerli otomobilimizin özellikle ne kadar şarj tükettiği ve menzilinin kaç km olduğu birçok otomobil tutkunu tarafından merak ediliyor.

Biz de bu yazımızda Togg şarj süresi ve menziliyle ilgili özelliklerinden bahsedeceğiz.

Togg Uzun ve Kısa Menzil Şarj Süresi Ne Kadar?

Tamamen elektrikli olarak tasarlanan Togg’un hem şarj dolum süresi hem de pil kapasitesi hayati önem taşıyor. Yerli otomobil, gücünü lityum iyon pillerden alıyor. Tek şarjla bataryasının kapasitesine göre 500 km ve 300 km menzilli iki farklı batarya kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Togg, evde prize takıldığında 24 saatte yaklaşık 300 km menzil alıyor. Diğer bir ifadeyle 300 km menzil aldığınızda 24 saatte aracın bataryası tamamen dolmuş olacak. Bu süreyi kısaltmak isteyenler AC tipi duvar şarj istasyonu satın alabilir. AC tipi duvar şarj cihazıyla aracın bataryası yaklaşık 3-6 saat arasında doluyor.

Togg şarj süresi 500 km menzilli paket için Trugo DC şarj istasyonu kullanılabilir. Trugo DC şarj istasyonunda 500 km menzilli Togg’un bataryası yaklaşık 25 dakikada %20’den %80’e çıkabiliyor.

Togg, 3 farklı yöntemle şarj edilebiliyor. İlk yöntemde Togg satın alırken verilen ve daha sonra da alınabilen şarj kablosuna ihtiyaç vardır. Bu şarj kablosunun bir ucu aracın şarj soketine öbür ucuysa evdeki prizlerden herhangi birine takılabiliyor.

Togg şarjının doldurulması için kullanılabilecek ikinci yöntemse ZES, Trugo ve eŞarj gibi hızlı şarj istasyonlarının kullanılmasıdır. Bahsedilen bu hızlı şarj istasyonlarının aracılığıyla DC’den kısa sürede batarya dolduruluyor.

Togg’un şarj edilmesini sağlayan son yöntemse AC şarj istasyonlarıdır. AC şarj istasyonları evin yanı sıra AVM vb. yerlere de kurulabilir. Togg şarj süresi, AC şarj istasyonu sayesinde 4-8 kat azalıyor.

Togg Şarj Ücreti Ne Kadar?

Türkiye’nin ilk akıllı otomobili şarj ücretleri kısa ve uzun menziline göre değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg, 52,4 kWh bataryayla 314 km yol alıyor. Uzun menzilli yerli otomobil 88,5 kWh bataryayla 523 km yol kat edebiliyor.

88,5 kWh batarya kapasitesine sahip 523 km uzun menzilli Togg’un şarj ücreti, 710.1 TL’dir. 52,4 kWh batarya kapasiteli 314 km kısa menzilli Togg’un şarj maliyeti 418.6 TL olarak belirlenmiştir.