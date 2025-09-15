Soccer Manager 2026, gerçekçi yönetim seçenekleriyle karşımıza çıkan bir futbol menajerlik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Soccer Manager 2026, gerçek lisanslı takımlar ve oyuncular içeren derin bir futbol menajerliği simülasyonu oyunudur.

Oyun, eski sürümlerden farklı olarak, yıllık bir uygulama yerine sürekli bir güncelleme olarak işler ve bu sayede kariyer ilerlemenizi kaybetmeden yeni sezona geçebilirsiniz.

Yeni ve daha gerçekçi animasyonlara sahip geliştirilmiş maç motoru, daha kullanıcı dostu hale getirilen arayüz ve yeni menajer özellikleri sistemi gibi birçok yenilik sunar.

Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz Soccer Manager 2026, kapsamlı bir futbol menajerlik deneyimi sunuyor. Dünyanın en iyi kulüplerini yönetin, teknik direktör olarak taktik verin ve tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılın. Sadece oyun içi değil, kulübün tüm işleriyle ilgilenecek ve transfer işlemlerini gerçekleştireceksiniz.

90'dan fazla ligi içerisinde barındıran SM 26, şimdiye kadarki en gerçekçi sürümüyle karşımıza çıkıyor. Maç içi görüntüleri, taktiksel çeşitliliği ve kulüp oluşturma moduyla birlikte daha gelişmiş özellikleri oyunculara sunuyor. Kendi takımınızı istediğiniz gibi oluşturabilir, futbolcular transfer edebilir ve liglere katılarak kendi futbol hikayenizi yazabilirsiniz.

Soccer Manager 2026 İndir

Takımınızın tesislerini de en iyi şekilde inşa etmelisiniz. Antrenman yapacağınız yerleri geliştirin, futbolcuların performansını artırın ve kazandığınız paralarla takıma seviye atlatın.

Gerçekçi transfer pazarını içerisinde barındıran Soccer Manager 2026'da, oyunculara teklif yapabilir ve yıldız oyuncuları takımınıza katabilirsiniz. Satın almanın yanı sıra oyuncularınızı satabilir ve takıma para kazandırabilirsiniz. Ayrıca, genç oyuncuları geliştirip büyük takımlara satarak da kasanızı büyütebilirsiniz.

Siz de Soccer Manager 2026 indirin ve menajerlik yeteneklerinizi büyük liglerde kanıtlayın!

Soccer Manager 2026 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 1 GHz or higher

1 GHz or higher Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon 5500 XT

NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon 5500 XT DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan