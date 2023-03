Endnight Games Ltd

Sons of the Forest

Sons of the Forest, Endnight Games tarafından geliştirilmiş bir hayatta kalma ve korku oyunudur. Oyun The Forest serisinin devamıdır.

Sons of the Forest, korku oyunu dalında en fazla beğeni kazanan yapımlardan The Forest’in devamıdır. Oyun bir uçak kazasından sonra başlıyor. Uçağın düştüğü yerde hayatta kalmaya çalışan kahramanımızla mücadele edeceksiniz. Oyun ilerledikçe envanterleri bulmak, ev inşa etmek ve çevredeki korkunç varlıklarla mücadele etmek gerekecek. Uçaktan düşmenin şok etkisiyle başlayan hikayede karakterinizi hayatta tutmaya çalışın.

Sons of the Forest İndir

Sons of the Forest, Endnight Games şirketi tarafından geliştirildi. Grafiklerde ve oyun mekaniğinde gelişmeler ilk göze çarpan özelliklerden. Oyuncular hikayede ilerledikçe etrafı keşfedecek. Yeni yaratıklar, çevreden toplanacak malzemeler ve hikayede karşılaşılacak yeni karakterler oyunun sürükleyiciliğini artırmış. Sons of the Forest’ta çoklu oyuncu moduyla online olarak da oyananabiliyor.

Sons of the Forest Öne Çıkan Oynanış Özellikleri

Kendinizi medeniyetten uzak bir adada milyarderi kurtarmaya çalıştığınız macerada yamyamlar tarafından istila edilmiş bir ortamda buluyorsunuz. Oyunda hayatta kalma simülatörü etkisini tamamıyla gösteriyor. Hikayede bütün kararlar size ait. Bu oyunca NPC’de değil, oyunculardadır. Verdiğiniz kararlardan sonra neler yaşanacağını da sizler seçiyorsunuz.

Hiçbir şekilde güvenli ortamın olmadığı bir adada daha önce hiç görmediğiniz yaratıklarla karşılaşacaksınız. Mutasyona uğramış yaratıkları yok etmek için tabanca, balta, cop gibi malzemeleri almayı unutmayın.

Oyun gerçekçi tüm detayları oyunculara hissettiriyor. Mevsimlerde adadaki besinler bile değişiyor. Bahar aylarında balıkla beslenebilir, kış aylarında taze et stoklayabilirsiniz.

Çoklu oyun modunun da bulunduğu Sons of the Forest arkadaşlarla oynanabilir. Arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmak için gereken her şeyi yapın.

Sons of the Forest Önerilen Sistem Gereksinimleri