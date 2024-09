Stellar Repair for Video

Mac'inizde bozuk videoları onarabileceğiniz Stellar Repair for Video'da, tüm dosya formatlarındaki videolarınızı onarın, ön izleyin ve hatasız videolara kavuşun!

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bozuk videolarınızı onarmak için kullanabileceğiniz Stellar Repair for Video, bozuk MOV, M4V ve çeşitli 17'den fazla video formatındaki dosyayı rahatlıkla onarmaktadır. Mac cihazlarınız için video onarım aracı arıyorsanız, kesinlikle Stellar Repair for Video for Mac programını deneyimlemelisiniz.

Herhangi bir cihazdan olan videoları rahatlıkla program üzerine aktararak, dönüşüme başlayabilirsiniz. Bulanık, titreyen, siyah ekran ve hasar görmüş videoları kapsamlı onarım özellikleriyle düzeltebilirsiniz. Sadece telefondan değil, aynı zamanda kamera, GoPro ve dronelardan aktardığınız videolara da işlem yapabilirsiniz.

Tek bir dosyayı dönüştürmek yerine, aynı anda birden fazla video formatını dönüştürebilirsiniz. Onarım işlemleri, tahmin edeceğiniz üzere bilgisayar performansınıza da bağlı olacaktır. Daha hızlı veya geç bitmesindense, aslında her koşulda onarılmış ve iyi gözüken bir videoya sahip olacaksınız.

Stellar Repair for Video İndir

Stellar Repair for Video, Mac sisteminiz için %100 güvenli bir araçtır. Virüs, kötü amaçlı yazılım ve korsanlardan arındırılmış olan bu yapımı, dosyalarınızı onarmak için ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Siz de Stellar Repair for Video indirerek, Mac'teki bozuk video dosyalarını onarın ve yeniden kurtarabildiğiniz videoların keyfini çıkarın.

Stellar Repair for Video - Mac Programı Özellikleri