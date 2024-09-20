Stellar Repair for Video, Stellar Information Technology tarafından geliştirilen bir bozuk video onarım aracıdır.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hasar görmüş veya bozulmuş olan videolarınızı onarmak mı istiyorsunuz? Windows cihazlarınızda kullanabileceğiniz Stellar Repair for Video, onarıma ihitiyaç duyan videoları mükemmel bir şekilde onarır ve kullanıcılara kapsamlı pek çok onarım desteği sunar.

Programın en büyük özelliklerinden birisi ise, geniş yelpazeye sahip dosya formatı desteğidir. Neredeyse her video formatını onarır ve kullanıcılara en iyi şekilde sunar. Tüm bunların yanı sıra VLC, Windows Media Player ve çeşitli video oynatıcılarda oynatılamayan dosyarları da onarma konusunda fazlaca başarılıdır.

MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, DIVX, MPEG, MTS, M4V, 3G2 3GP, F4V, ASF, WMN AVCHD ve MJPEG olmak üzere bozuk veya oynatılamayan videoları Stellar Repair for Video sayesinde geri dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, öde gelen kamera markalarından çektiğiniz videoları da en iyi şekilde onarmaktadır.

Stellar Repair for Video İndir

Şimdi, gelelim Stellar Repair for Video'nun neleri düzelttiğine. Video onarım aracı, bulanık, oynatılamayan, siyah ekran veren, sarsıntılı, titremeli, donmuş ve kesik kesik olan bozuk videolardaki hataları düzeltmektedir. Ayrıca uygulama, kamera, drone ve telefon gibi çeşitli cihazlarla çekilen hasarlı videoların onarımında da etkilidir.

Sadece tek değil, aynı zamanda birden fazla videoyu onarabilir ve izleyebilirsiniz. Gelişmiş ön izleme özellikleri sayesinde, düzelttiğiniz videoları daha önceden ön izleyebilirsiniz.

Hafıza kartlarına, USB belleklere, SSD'lere, hard disklere ve CF kartlarına kaydedilen videoları düzeltin; Android veya iOS cihazlarınızdan çektiğiniz oynatılamayan videoları onarın!

Siz de Stellar Repair for Video indirin ve bilgisayarlarınızda harika bir video onarıcı programı deneyimleyin.