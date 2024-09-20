Stellar Repair for Video
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 67 MB
- Üretici stellar
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Stellar Repair for Video, Stellar Information Technology tarafından geliştirilen bir bozuk video onarım aracıdır.
Hasar görmüş veya bozulmuş olan videolarınızı onarmak mı istiyorsunuz? Windows cihazlarınızda kullanabileceğiniz Stellar Repair for Video, onarıma ihitiyaç duyan videoları mükemmel bir şekilde onarır ve kullanıcılara kapsamlı pek çok onarım desteği sunar.
Programın en büyük özelliklerinden birisi ise, geniş yelpazeye sahip dosya formatı desteğidir. Neredeyse her video formatını onarır ve kullanıcılara en iyi şekilde sunar. Tüm bunların yanı sıra VLC, Windows Media Player ve çeşitli video oynatıcılarda oynatılamayan dosyarları da onarma konusunda fazlaca başarılıdır.
MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, DIVX, MPEG, MTS, M4V, 3G2 3GP, F4V, ASF, WMN AVCHD ve MJPEG olmak üzere bozuk veya oynatılamayan videoları Stellar Repair for Video sayesinde geri dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, öde gelen kamera markalarından çektiğiniz videoları da en iyi şekilde onarmaktadır.
Stellar Repair for Video İndir
Şimdi, gelelim Stellar Repair for Video'nun neleri düzelttiğine. Video onarım aracı, bulanık, oynatılamayan, siyah ekran veren, sarsıntılı, titremeli, donmuş ve kesik kesik olan bozuk videolardaki hataları düzeltmektedir. Ayrıca uygulama, kamera, drone ve telefon gibi çeşitli cihazlarla çekilen hasarlı videoların onarımında da etkilidir.
Sadece tek değil, aynı zamanda birden fazla videoyu onarabilir ve izleyebilirsiniz. Gelişmiş ön izleme özellikleri sayesinde, düzelttiğiniz videoları daha önceden ön izleyebilirsiniz.
Hafıza kartlarına, USB belleklere, SSD'lere, hard disklere ve CF kartlarına kaydedilen videoları düzeltin; Android veya iOS cihazlarınızdan çektiğiniz oynatılamayan videoları onarın!
Siz de Stellar Repair for Video indirin ve bilgisayarlarınızda harika bir video onarıcı programı deneyimleyin.
Stellar Repair for Video
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 44 MB
- Üretici stellar
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Mac'inizde bozuk videoları onarabileceğiniz Stellar Repair for Video'da, tüm dosya formatlarındaki videolarınızı onarın, ön izleyin ve hatasız videolara kavuşun!
Bozuk videolarınızı onarmak için kullanabileceğiniz Stellar Repair for Video, bozuk MOV, M4V ve çeşitli 17'den fazla video formatındaki dosyayı rahatlıkla onarmaktadır. Mac cihazlarınız için video onarım aracı arıyorsanız, kesinlikle Stellar Repair for Video for Mac programını deneyimlemelisiniz.
Herhangi bir cihazdan olan videoları rahatlıkla program üzerine aktararak, dönüşüme başlayabilirsiniz. Bulanık, titreyen, siyah ekran ve hasar görmüş videoları kapsamlı onarım özellikleriyle düzeltebilirsiniz. Sadece telefondan değil, aynı zamanda kamera, GoPro ve dronelardan aktardığınız videolara da işlem yapabilirsiniz.
Tek bir dosyayı dönüştürmek yerine, aynı anda birden fazla video formatını dönüştürebilirsiniz. Onarım işlemleri, tahmin edeceğiniz üzere bilgisayar performansınıza da bağlı olacaktır. Daha hızlı veya geç bitmesindense, aslında her koşulda onarılmış ve iyi gözüken bir videoya sahip olacaksınız.
Stellar Repair for Video İndir
Stellar Repair for Video, Mac sisteminiz için %100 güvenli bir araçtır. Virüs, kötü amaçlı yazılım ve korsanlardan arındırılmış olan bu yapımı, dosyalarınızı onarmak için ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
Siz de Stellar Repair for Video indirerek, Mac'teki bozuk video dosyalarını onarın ve yeniden kurtarabildiğiniz videoların keyfini çıkarın.
Stellar Repair for Video - Mac Programı Özellikleri
- Bozuk videoları onarın
- Kapsamlı video formatı desteği
- Kullanıcı dostu arayüz
- Çoklu onarım yapabilme
- Dijital medya oynatıcılar için destek
- Güvenli ve kullanışlı
- Tüm hafıza kartlarını ve depolama aygıtlarını destekler