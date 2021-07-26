iPhone Apple Logosunda Takılı Kaldı Sorunu Nasıl Çözülür?

iPhone Apple Logosunda Takılı Kaldı sorunu ile karşılaştıysanız, bu problemi nasıl çözebileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. iPhone'lardaki en yaygın sorunlardan birisi olan önyükleme hataları, bu konuya odaklanan profesyonel bir program olan Tenorshare Reiboot ile yalnızca birkaç dakika gibi kısa bir sürede ortadan kaldırılabiliyor.

iPhone Apple Logosunda Takılı Kaldı Sorunu ve Çözümü

iPhone'unuzdaki 'Önyükleme' yani 'Boot' hatalarını ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz en iyi program, Tenorshare Reiboot olarak öne çıkıyor. Windows işletim sistemine ek olarak macOS üzerinde de çalıştırılabilen Reiboot, birkaç dakika gibi kısa bir sürede sorunu çözüme kavuşturabiliyor.

Tenorshare Reiboot Özellikleri

Tek Tıkla Kurtarma Moduna Girme ve Çıkma

150'nin Üzerinde Sorunu Çözebilir

iTunes ve Finder Olmadan Sıfırlama

Tüm iOS Sürümlerini Destekler

iPhone'unuzu yalnızca tek bir tıkla kurtarma moduna alabilen Tenorshare Reiboot; önyükleme hataları, sürücü sorunları, güncelleme problemleri ve cihaz hataları başta olmak üzere sistem genelindeki yüz elliden fazla problemi ortadan kaldırabilmenize olanak sunuyor.

iPhone, iPad, iPod ve Apple TV cihazlarını destekleyen Reiboot, en güncel sürümler dahil olmak üzere tüm iOS sürümlerinde de çalışabiliyor. Üstelik iTunes ile geri yükleme yaparken karşılaşılan 4013 ve 4005 sorunlarının da üstesinden gelebiliyorsunuz.

Tenorshare Reiboot Nasıl Kullanılır?

Tenorshare Reiboot ile cihazınızı onarmak için, oldukça basit birkaç adımı izlemeniz gerekiyor: Öncelikli olarak yukarıda yer alan bağlantı aracılığı ile Tenorshare Reiboot programını bilgisayarınıza indirin ve ardından gerekli olan kurulum adımlarını tamamlayın.

Bu işlemin ardından Reiboot programını açın ve arızalı olan cihazı (iPhone, iPad, iPod ya da Apple TV) USB kablo aracılığı ile bilgisayarınıza bağlayın. Reiboot, cihazınızı otomatik olarak tanıyacaktır. Daha sonrasında ise ekranda yer alan Start butonuna basmanız yeterli olacak.

Sorunun ciddiyetine bağlı olarak Standart Repair (Standart Onarım) ya da Deep Repair (Derin Onarım) arasında bir seçim yapmanız gerekecek. Cihazınız Apple logosunda takılı kaldıysa, Standart Repair ile devam etmeniz yeterli olacaktır. Bu nedenle bu seçeneği işaretleyip aşağıdaki mavi kutucuğa tıklayın.

Sonraki ekranda, cihazınıza uygun yazılım paketi otomatik olarak tespit edilecektir. Bu paketin kullanılabilmesi için öncelikli olarak Download butonuna basıp indirmeniz gerekiyor. Bu işlem internet hızınıza bağlı olarak zaman alabilir. İndirme tamamlandıktan sonra Start Standart Repair butonuna basarak onarıma başlayabilirsiniz.

Her şey başarılı bir şekilde tamamlandığında Standart Repair Completed yazan bir ekran görmelisiniz. Daha sonrasında standart adımları takip ederek cihazınızı tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Şayet yolunda gitmeyen bir şey varsa, onarım talimatlarını tekrar izlemenizi tavsiye ederiz.