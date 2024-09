Subnautica: Below Zero

Subnautica: Below Zero ile buzlu okyanus sularına dalış yapın. İlk oyunun devamı olan bu yapmı bir an önce indirin ve soğuk ile nasıl mücadele edilir öğrenin.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Subnautica: Below Zero hayatta kalma ve keşif oyunudur. Bu oyun popüler Subnautica’nın bağımsız bir genişleme paketidir ve oyuncuları bu sefer buzlarla kaplı bir okyanusun derinliklerine götürür.

Subnautica: Below Zero gezegen 4546B'de geçmektedir ve önceki oyunun hikayesinin devamı niteliğindedir. Bu kez oyuncular gezegenin kutup bölgelerinde bir maceraya atılır ve buzlu okyanusları keşfeder.

Zorlu çevre koşulları ve düşük sıcaklıklarla mücadele etmeniz gereken bu oyunda yeni araçlar, dalış ekipmanları ve üsler inşa ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yeni biyomlar, benzersiz bitki örtüsü ve yaratıklar içeren bu devam oyununda keşfedilmeyi bekleyen pek çok sır var.

Subnautica: Below Zero yalnızca hayatta kalma unsurları değil aynı zamanda derin bir hikaye anlatımı sunar. Bir araştırmacı olarak gezegenin bu soğuk bölgesinde çeşitli görevler üstleniyoruz ve kaybolmuş olan kardeşimizi bulmaya çalışıyoruz.

Yol boyunca gezegenin geçmişi ve burada yaşamış olanların hikayesi hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Below Zero atmosferik grafikleri, büyüleyici ses tasarımı ve zengin hikaye anlatımıyla oyuncuları kendine çekmeyi başarıyor.

Buzlu derinliklerin tehlikeleri ve sırları için Subnautica: Below Zero'ya dalın!"

Subnautica: Below Zero İndir

Hemen Subnautica: Below Zero indirin ve buzlu suların tehlikelerini ve sırlarını keşfedin.

Subnautica: Below Zero Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : Intel Core i3 4XXX series / AMD Ryzen 3 2.6ghz+

: Intel Core i3 4XXX series / AMD Ryzen 3 2.6ghz+ Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD 530 ya da daha iyisi

: Intel HD 530 ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan