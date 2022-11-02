Çocuklar En Çok Hangi Oyunları Tercih Ediyor?

Pek çok çocuk gelişim uzmanı oyun oynama zamanının özellikle çocukların zekası ve beyin gelişimi için faydalı olduğunu iddia ediyor. Günümüzde uzmanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre sadece yaratıcı ve çocukların hayal gücünü geliştiren oyunlar çocukların zekasını ve beyin gelişimini hızlandırıyor. Peki çocuklar en çok zeka geliştiren oyunları mı tercih ediyorlar?

Zamanlarının çoğunu bilgisayar başında çevrimiçi oyunlar oynayarak geçiren çocuklar, zeka geliştiren oyunların yerine çoğunlukla televizyon kanallarında yayınlanan çizgi film karakterlerinin yer aldığı oyunları tercih ediyor. Sonuç olarak ülkemizde ve dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip bu çizgi filmlerin oyunlarına olan ilgide günden güne artıyor.

En Çok Tercih Edilen Çocuk Oyunları

Sago Mini Friends

Toca Kitchen 2

Minecraft

Rocket League

Mekorama

Fruit Ninja

Subnautica

World of Goo

New Super Lucky's Tale

Frisbee Forever 2

1. Sago Mini Friends

Sevimli karakterlerin yel aldığı ve birbiriyle sosyalleştiği bir oyun olan Sogo Mini Firends, küçük yaştaki çocukların arkadaşlık ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunuyor.

Renkli karakter arasından seçim yaparak bu karakter ile oyundaki diğer arkadaşların evlerini ziyaret etmek mümkün oluyor. Aynı zamanda her evde farklı bir oyun veya bulmaca yer alıyor.

Yaş aralığı: 0 - 5 yaş

2. Toca Kitchen 2

Bu oyunda çocuklar kendi sushi restoranını yönetebiliyor. Eğlendirici grafik ve özellikleri ile çocukların keyifli dakikalar geçirmesini sağlayan oyun, eğitici geri dönüşlerde de bulunuyor. Yemek pişirme konusunda serbest bir şekilde ilerlenen oyunda çocuklar farklı malzemeleri bir araya getirebiliyor.

Yaş aralığı: 6 - 8 yaş

3. Minecraft

Her yaşa hitap eden oyunların başında gelen Minecraft, hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Küplerden oluşan sınırsız bir dünyada yaratıcılık sınırlarını doruklara çıkarmayı mümkün kılıyor. Bazı ülkelerde okullarda bile oynatıldığını eklemeden geçmeyelim.

Yaş aralığı: 7+

4. Rocket League

Piyasaya ilk çıktığında zamanın ötesinde kabul edilen Rocket League, futbol oynama oyunudur. Gol atma, kurtarış yapma gibi hamleleri arabalarla yaparak ilginç bir konsepte dönüştürüyor. Hem tek oyunculu hem de çevrimiçi bir şekilde diğer oyuncularla oynanabliyor.

Yaş aralığı: 3+

5. Mekorama

Küçük robotlar eşliğinde son derece kolay bir oynanışa sahip Mekorama, mobil cihazlarda çocukların en çok tercih ettiği oyunlardan biri oluyor. Aynı zamanda en iyi bulmaca oyunlarından biri olmasıyla da biliniyor. Genel olarak optik illüzyonlara ve küçük zeka oyunlarından oluşuyor.

Yaş aralığı: Her yaşa uygun

6. Fruit Ninja

Mobil oyun kategorisinde yer alan oyun, ilk çıktığı günden bu yana geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Çocukları için hem eğlendirici hem öğretici nitelikler taşıyor. Çocukların başından ayrılamayacağı bir oyun olan Fruit Ninja, el ve göz koordinatlarının gelişimine destek oluyor. Refleksleri güçlendiriyor.

Yaş aralığı: Her yaşa uygun

7. Subnautica

Hayatta kalma oyunu olarak karşınıza çıkan Subnautica, yabancı bir okyanus gezegeninde geçen su altı serüveninde kaynak toplayarak ve üretim yaparak hayatta kalmaya çalışılan bir oyundur. Başarılı grafiklere sahip oyun, su altı dünyası ve tehlikelerine karşı direnmeyi de gerektiriyor.

Yaş aralığı: 7+

8. World of Goo

Hem mobil hem de PC'ye uygun bir oyun olan World of Goo, çocuklar için geliştirilen güzel bir bulmaca oyunudur. Çizgi filmi anımsatan tasarımı ve müzikleri ile çocuklar için en iyi oyun seçeneği olarak ön plana çıkıyor.

Yaş aralığı: 3+

9. New Super Lucky's Tale

Super Mario veya Sonic gibi platform oyunlarının mantığı ile geliştirilen New Super Lucky's Tale, Lucky adındaki tilkinin yeni arkadaşlarla tanışması ve heyecan verici keşifler yapma hikayesini anlatıyor. Çocuklar için tasarlanmış bir oyundur.

Yaş aralığı: 3+

10. Frisbee Forever 2

Mobil oyunlardan alışık olunan Sonic, Temle Runner tarzı platform yapısına sahip olan Frisbee Forever 2, pek çok yenilik sunuyor. 2 boyutlu oyunları 3 boyutlu hale getiriyor ve karakteleri uçan bir frizbiye dönüştürüyor. Keyifli ve basit bir oynanışı olan oyun, çocukların en çok tercih ettikleri listesine giriyor.

Yaş aralığı: Her yaşa uygun