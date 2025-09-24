Kendi araba koleksiyonunuzu oluşturabileceğiniz Supercar Collection Simulator, özel arabaları satarak para kazanabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Supercar Collection Simulator, oyuncuların süper araba koleksiyonu dükkanı açıp yönettiği bir simülasyon ve yarış oyunudur.

Oyunda, müşterilere sürpriz araba paketleri satarak para kazanabilir, kendi koleksiyonunuzu oluşturabilir ve hatta mağazanızdaki özel pistlerde yarışlara katılabilirsiniz.

Mağazanın içini yeni raflar, pistler ve posterlerle özelleştirmek ve çalışan işe almak gibi yönetimsel görevleri de yerine getirmeniz gerekir.

Supercar Collection Simulator, kendi oyuncak araba mağazanızı kurabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Sıfırdan başladığınız bu yolculukta mağazanızı oluşturmalı, isim belirlemeli ve dekorasyon işlemlerine başlamalısınız. Raflarınızı dizin, satabileceğiniz popüler arabaları satın alın ve müşterilerle heyecanlı yarışlar yapın.

Sadece al-sat değil, aynı zamanda müşterilerle etkileşime geçebilir ve onlarla yarışabilirsiniz. Mağazanızın ortasına eşsiz bir yarış platformu kurun, gelen müşterilerden para alın ve turnuvalar düzenleyin.

Birbirinden değerli arabaları mağazanızda bulundurmalısınız. Neredeyse en nadir parçaları bile alabilecek müşteriler vardır. Bu nedenle, özel paketleri açın ve içerisinden çıkan değerli araçları rafınızda sergileyin. Ayrıca, stoğunuzda bulunan arabaları ister satabilir isterseniz de kendi koleksiyonunuzu büyütebilirsiniz.

Supercar Collection Simulator İndir

Kapsamlı bir şekilde tasarlanan Supercar Collection Simulator, grafik ve oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunmaktadır. Basit içeriklerin yanı sıra her türlü yönetimi oyunculara veren bu simülasyon oyunu, kendi tasarımınızı yaratmanıza da olanak tanıyor.

Herhangi bir arabayı seçin, istediğiniz gibi tasarlayın ve satışa çıkarın. Arabaların boyasını, çıkartmalarını, ismini ve yapacağınız her özelleştirmeyi hayalinizdeki gibi oluşturabilirsiniz.

Siz de Supercar Collection Simulator indirin ve kendi oyuncak araba satış mağazanızın sahibi olun!

Supercar Collection Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10

İşlemci: Intel Core i5-2500 @ 3,3 GHz (4 CPUs)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan