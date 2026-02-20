Survival RPG 3 APK

Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK, Android için geliştirilen ücretsiz ve offline oynayabileceğiniz retro piksel tarzı bir macera RPG oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Survival RPG 3: Lost in Time 2D, tamamen offline oynanayabileceğiniz tek oyunculu bir macera RPG oyunudur.

Survival RPG 3: Lost in Time 2D, Orta Çağ, Jura ve Gelecek olmak üzere üç farklı zaman döneminde geçer.

Survival RPG 3: Lost in Time 2D'de, crafting ve madencilik sistemi ilerlemenin temel mekaniklerinden biridir.

Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK, retro piksel dünyada geçen ücretsiz bir offline macera RPG oyunudur. Farklı dönemlere ışınlanarak hayatta kalmaya ve kaçış yolunu bulmaya çalışırsınız.

Oyunda 3 farklı zaman çizgisinde geçen 7 hikâye bölümü bulunur. Zindanlar, kaleler ve çeşitli keşif alanlarında ilerlerken gizli nesneleri bulmaya çalışıp, görevleri tamamlarsınız.

Madencilik yaparak kaynaklar toplayabilir, farklı crafting tariflerini açarak zırh ve ekipman üretirsiniz. Oyun içerisinde 40’tan fazla farklı canavar türüyle savaşabilir, 220’den fazla gizli nesneyi keşfedebilirsiniz.

Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK İndir

Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK, Android cihazlarınızda için ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir RPG macera oyunudur.

Eğer siz de retro piksel tarzı keşif ve crafting deneyimini seviyorsanız, Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK'yı indirin!

Survival RPG 3: Lost in Time 2D Oyun Özellikleri

7 hikâye bölümü ve 3 farklı zaman çizgisi

50’den fazla zindan ve keşif alanı

220’den fazla gizli nesne

80'den fazla crafting tarifi

40’tan fazla farklı canavar

Tamamen offline oynanabilir

2D retro piksel grafik tarzı