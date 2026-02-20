Survival RPG 3 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 52.8 MB
- Üretici Bew Games inc.
-
Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK, Android için geliştirilen ücretsiz ve offline oynayabileceğiniz retro piksel tarzı bir macera RPG oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Survival RPG 3: Lost in Time 2D, tamamen offline oynanayabileceğiniz tek oyunculu bir macera RPG oyunudur.
- Survival RPG 3: Lost in Time 2D, Orta Çağ, Jura ve Gelecek olmak üzere üç farklı zaman döneminde geçer.
- Survival RPG 3: Lost in Time 2D'de, crafting ve madencilik sistemi ilerlemenin temel mekaniklerinden biridir.
Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK, retro piksel dünyada geçen ücretsiz bir offline macera RPG oyunudur. Farklı dönemlere ışınlanarak hayatta kalmaya ve kaçış yolunu bulmaya çalışırsınız.
Oyunda 3 farklı zaman çizgisinde geçen 7 hikâye bölümü bulunur. Zindanlar, kaleler ve çeşitli keşif alanlarında ilerlerken gizli nesneleri bulmaya çalışıp, görevleri tamamlarsınız.
Madencilik yaparak kaynaklar toplayabilir, farklı crafting tariflerini açarak zırh ve ekipman üretirsiniz. Oyun içerisinde 40’tan fazla farklı canavar türüyle savaşabilir, 220’den fazla gizli nesneyi keşfedebilirsiniz.
Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK İndir
Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK, Android cihazlarınızda için ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir RPG macera oyunudur.
Eğer siz de retro piksel tarzı keşif ve crafting deneyimini seviyorsanız, Survival RPG 3: Lost in Time 2D APK'yı indirin!
Survival RPG 3: Lost in Time 2D Oyun Özellikleri
- 7 hikâye bölümü ve 3 farklı zaman çizgisi
- 50’den fazla zindan ve keşif alanı
- 220’den fazla gizli nesne
- 80'den fazla crafting tarifi
- 40’tan fazla farklı canavar
- Tamamen offline oynanabilir
- 2D retro piksel grafik tarzı
Sıkça Sorulan Sorular
Survival RPG 3: Lost in Time 2D nasıl bir oyundur?
Retro piksel grafiklere sahip, offline oynanabilen bir keşif ve hayatta kalma RPG oyunudur.
Survival RPG 3: Lost in Time 2D offline oynanır mı?
Evet, oyun internet bağlantısı olmadan tamamen offline oynanabilir.
Survival RPG 3: Lost in Time 2D kaç bölümden oluşur?
Oyun 3 farklı zaman çizgisinde geçen toplam 7 hikâye bölümünden oluşur.
Survival RPG 3: Lost in Time 2D’de crafting sistemi var mı?
Evet, oyunda 85 farklı crafting tarifi bulunur ve ekipman üretimi yapılabilir.