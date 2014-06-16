Taksimetre uygulamasını kullanarak güncel tarifeler üzerinden taksimetre tutarı hesaplayabilir, bulunduğunuz yere taksi çağırabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 9 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Taksimetre uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden güncel tarifelere göre taksimetre tutarı hesaplamanızı sağlıyor.

Taksimetre tarifeleri il ve ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bir yere acilen gitmeniz gerektiğinde taksi çağırmayı düşünüyorsanız, taksimetre tutarı nın ne kadar olacağından endişeleniyor olabilirsiniz. Taksimetre uygulaması çizdiğiniz rotaya göre güncel tarifeler üzerinden toplam tutar hesaplamanızda yardımcı oluyor. Uygulama üzerinde gördüğünüz tutar neredeyse tam olarak doğruyu yansıtıyor diyebilirim. Elbette bu durum trafik yoğunluğuna ve bekleme sürenize göre değişiklik gösterebilir.

Tutar hesaplama özelliğinin yanında size en yakın taksi duraklarını da gösteren uygulamada, etraftaki tüm taksi duraklarını ve iletişim bilgilerini görebiliyorsunuz. Bulunduğunuz konuma taksi de çağırabileceğiniz Taksimetre uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri