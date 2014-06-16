Taksimetre
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,000
- Üretici iMobileCode
Taksimetre, Android için geliştirilmiş taksi tutarı hesaplama programıdır.
Taksimetre uygulaması, Android cihazlar için geliştirilmiş bir taksimetre tutarı hesaplama uygulamasıdır. Türkiye'nin birçok ilinde yapacağınız taksi seyahatlerinde taksi tutarını hesaplayabilir, size en yakın taksi duraklarını öğrenebilirsiniz.
Uygulama arayüzü şık ve kullanışlı olarak tasarlanmış. Gideceğiniz yeri bulurken, Nereden-Nereye konumlarını birçok farklı yöntemle ekleyebiliyorsunuz; arama bölümüne adres girerek, haritadan nokta işaretleyerek, favorilere eklediğiniz bir konumu seçerek, rehberinizde kayıtlı adresi seçerek ve şu an bulunduğunuz konumu seçerek. Kalkış ve varış noktası seçtikten sonra hesaplama ekranında; kalkış-varış noktası, toplam yolculuk süresi, toplam mesafe ve toplam tutar bilgilerini görebiliyorsunuz. Uygulamada yer alan bir başka özellik de, trafik yoğunluğuna göre ücret tutarı. Ekranın üst kısmında bulunan trafik yoğunluğu çubuğunu kaydırarak, istediğiniz trafik seviyesindeki yolculuk süresini ve ücret tutarını görebiliyorsunuz. Ana ekranda yer alan Taksi Çağır butonuyla, çevrenizdeki durakların listelerine ulaşabilyor, dilediğiniz durağı arayabiliyorsunuz. Evinizin konumunu, favoriler listesine "Ev" ismiyle kaydetmeniz durumunda, telefonu sallayarak veya Eve Götür butonuyla hızlı bir şekilde, bulunduğunuz konumdan evinize yapılacak olan seyahatin ayrıntılarına ulaşabiliyorsunuz.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8
- DOSYA BOYUTU 14.5 MB
- Üretici iMobileCode
Taksimetre uygulamasını kullanarak güncel tarifeler üzerinden taksimetre tutarı hesaplayabilir, bulunduğunuz yere taksi çağırabilirsiniz.
Taksimetre uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden güncel tarifelere göre taksimetre tutarı hesaplamanızı sağlıyor.
Taksimetre tarifeleri il ve ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bir yere acilen gitmeniz gerektiğinde taksi çağırmayı düşünüyorsanız, taksimetre tutarının ne kadar olacağından endişeleniyor olabilirsiniz. Taksimetre uygulaması çizdiğiniz rotaya göre güncel tarifeler üzerinden toplam tutar hesaplamanızda yardımcı oluyor. Uygulama üzerinde gördüğünüz tutar neredeyse tam olarak doğruyu yansıtıyor diyebilirim. Elbette bu durum trafik yoğunluğuna ve bekleme sürenize göre değişiklik gösterebilir.
Tutar hesaplama özelliğinin yanında size en yakın taksi duraklarını da gösteren uygulamada, etraftaki tüm taksi duraklarını ve iletişim bilgilerini görebiliyorsunuz. Bulunduğunuz konuma taksi de çağırabileceğiniz Taksimetre uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Uygulama özellikleri
- Taksimetre tutarı hesaplama
- Etrafınızdaki taksi duraklarını ve iletişim bilgilerini görme
- Bulunduğunuz konuma taksi çağırma
- Güncel taksimetre tarifeleri