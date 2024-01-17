Karekodlu Plaka Nedir? 2024'te Plaka Değiştirmek Zorunlu mu?

Nüfus kağıdı, ehliyet ve pasaportlardan sonra şimdi de araç plakalarında yeni bir uygulamaya gidiliyor. Artık plakalar karekod sistemi ile üretiliyor. Yeni çıkarttırılan plakalar kendiliğinden karekodlu olarak üretilmeye başlandı. Peki eskilere ne olacak? Karekodlu plaka dediğimiz nedir? Yaptırmak zorunlu mu?

Karekodlu Plaka Nedir?

1 Ocak 2024 itibariyle çıkacak olan yeni plakalarda karekod zorunluluğu bulunuyor. Plakaya eklenen 15 x 15 mm ölçülerindeki bu karekod aracın seri numarası, üretim detayları gibi bilgileri içeriyor olacak. Bu kodu okutan görevliler araçla ilgili bilgileri tek adımda görüntüleyebiliyor olacak.

Aynı zamanda kod sistemi olduğu için sürekli güncellenebilir bir bilgi kaynağı olarak işlev görecek. Bu sayede trafik kontrolünü sağlamak daha kolay ve akıcı bir hal alacak.

Elektronik ortamda kaydı tutulan bu plakalar ile sahte plaka sorununun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece trafik güvenliğinin artması bekleniyor.

2024'te Plaka Değiştirmek Zorunlu Mu?

Trafiğe ilk defa çıkacak olan araçlar için basılan plakaların yanı sıra satış, çekme belgesi yenileme vb. durumların sonudunda yeni plaka çıkartanlar da bu uygulamaya tabi olacak. Yani, herhangi bir sebepten dolayı plaka yenilemeniz gerekiyorsa 1 Ocak’tan itibaren çıkaracağınız plakalarda karekod olması zorunlu.

Ayrıca Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere turist taşıma araçlarında da karekod uygulaması zorunlu tutuluyor.

Eski plakalar için ise böyle henüz böyle bir zorunluluk bulunmuyor. TÜVTÜRK’ün kendi sitesinde yapılan duyurudu plaka değişikliğinin gerekmediği durumlarda aracınızın plakasına QR kod ekletme gibi bir zorunluluğunuz şu an için yok.

İlerleyen zamanda trafikte genel bir denetim sağlamak ve herkesi bu teknolojiye adapte etmek için bu tip plakalar zorunlu tutulabilir. Bunun için araç muayene alanlarında bir hizmet sunulabileceği düşünülüyor.

Tıpkı egzos gazı emisyonu ölçümü gibi plaka kontrolünden geçecek araçlara da karekod basılıp sonrasında muayene girmesi gibi bir durum olabilir. Tabi, bu sadece bir tahmin.

Karekodlu Plaka Nasıl Alınır?

Kişisel başvurularda noterden basım belgesi aldıktan sonra standart plaka çıkarma işlemlerini tamamlamanız yeterli oluyor. Şöförler Odası’ndan da yapabileceğiniz bu işlemler ile yeni plakanız basılırken karekod eklemesi yapılıyor.

Turizm amaçlı alınacak karekodlu plakalar için başvurucu süreci ise acenta tarafından internet üzerinden yürütülebiliyor. Seyahat acentalarının ‘tursab.org.tr’ adresine giderek TÜRSAB ONLINE sistemine giriş yapması gerekiyor.

Şifre sahibi olmayan acentalar yine çevrimiçi bir şekilde yeni şifrelerini oluşturup giriş yapabiliyor. Gereken ücret ödemesi yapılıp istenen kriterler karşılandıktan sonra başvurular işleme alınıyor.