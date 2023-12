Tap Away APK'da, blokları kaydırın ve akıllı cihazlarınızda blok bulmaca keyfi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Tap Away APK, blok bulmaca oyunları arasında yerini alıyor. Bu oyunda çözmeniz gereken birçok zorlu bulmaca bulunuyor. Oyundaki seviyenizi her seferinde artırırsanız, bulmacalar da o düzeyde zorlaşmaya başlıyor. Bağımlılık yapan ve basit bir oynanışa sahip olan Tap Away'i çevrimdışı bir şekilde oynayabilir ve zirveye ulaşabilirsiniz.

Oyunun basit bir oynanışı olduğunu söylemiştik. Tek yapmanız gereken, blokların üstüne tıklamak ve onları kaydırmak olacaktır. Her bloğun üstünde nereye gideceğinin işareti oklarla gösterilmiş durumdadır. Oklara bakın, istediğiniz bloğu seçin ve üstüne tıkayarak kaydırın.

Tüm blokları kaydırdığınız zaman yeni bir seviyeye adım atacaksınız ve gitgide zorlaşan yapıyı deneyimleyeceksiniz. Bu tür oyunları oynamak sizi eğlendirse de, bir yandan da geliştirmektedir. Oyunu oynarken stresinizi atabilir, düşüncelerinizi pratikleştirebilir ve zekanızı geliştirebilirsiniz.

Tap Away APK İndir

Mobil kullanıcılar için geliştirilen Tap Away APK, basit grafiklere ve oyuncuları oyuna bağlayacak animasyonlara sahiptir. Neredeyse her bloğun gidişini görünce oyunu biraz daha oynamak isteyeceksiniz. Siz de blok bulmaca oyunlarından keyif alıyorsanız, kesinlikle Tap Away APK'yı indirin ve çevrimdışı bir şekilde istediğiniz her yerde oynama şansı yakalayın.

Tap Away APK Özellikleri