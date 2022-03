AFK Ne Demek? Açılımı Nedir?

AFK ne demek, neden kullanılır? AFK açılımı nedir? Bu yazıda Counter Strike Global Offensive, League of Legends ve Dota 2 gibi çevrim içi tabanlı video oyunlarında kullanılan ifadesine ilişkin detaylı bir rehber hazırladık.

Çok oyunculu modların yer aldığı video oyunlarında oyuncular zaman zaman "AFK" şeklinde bir ifade kullanır. Çevrim içi bir oyun oynarken bu ifadeyi gördüyseniz kelimenin ne anlama geldiğini, bu ifade ile ne anlatılmak istendiğini merak etmiş olabilirsiniz.

Çevrim içi tabanlı video oyunlarında en sık kullanılan terimlerden bir tanesi olan AFK ne anlama geliyor? Video oyunlarında oyuncuların AFK kalması yasak mı? Bu yazı ile konuya dair merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlayacağız.

AFK Ne Demek?

AFK kelimesi, oldukça uzun yıllardır Knight Online, Metin2, Counter Strike 1.6 ve League of Legends gibi yapımlarda kullanılıyor. Bu sebepten ötürü bu kelimenin anlamını bilmeyen oyuncular, karşı taraftaki kişinin ne demek istediğini anlayamıyor. Bu da takım içerisinde iletişim sorununa yol açıyor.

Özellikle çok oyunculu oyunlarda sık sık karşılaştığımız bir internet terimi olan AFK, oyuncunun klavyeden uzakta olduğu anlamına gelir. Oyun başladığında ya da oyunun devam ettiği herhangi bir zaman diliminde kullanılan söz konusu kelime, oyuncunun klavyenin başından kalktığını ve farklı bir yere gittiğini gösterir.

Söz konusu ifade, video oyunlarının yanı sıra geçmişten günümüzde sohbet platformlarında da kullanılır. İnternet kullanıcıları sohbet hizmetlerinde de tıpkı oyunlardaki gibi klavyeden uzakta olduğunu belirtmek için AFK ifadesini kullanılır.

Bazı kişiler, bu ifadenin yanına kaç dakika içerisinde döneceğini de ekler. Böylelikle kullanıcının kaç dakika boyunca AFK kalacağı bilinir. Yani kısacası insanlar "Bir süre bilgisayarda olmayacağım", "Farklı bir işim çıktı. Birazdan döneceğim" gibi uzun uzun cümleler kurmak yerine AFK kelimesini tercih ediyor.

AFK Açılımı Nedir?

AFK’nin açılımı "Away From Keyboard" kelimelerinden oluşur. İnsanlar away from keyboard kelimeleri yerine yalnızca AFK demeyi tercih eder çünkü kullanımı çok daha pratik. Bu ifade genellikle kişinin bir işi çıktığı anda kullanıldığından ötürü her zaman pratik olan AFK ifadesi tercih edilir.

Away from keyboard, MMORPG (Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu) türündeki World of Warcraft oyunu ile birlikte dünya genelinde yaygın hale geldi. Bu ifadenin kullanımı yalnızca belirli oyunlarla sınırlı değil.

Şu anda söz konusu ifade, Valorant’tan Dota 2’ye Rocket League’den Counter Strike Global Offensive’a Rainbow Six: Siege’den LoL’e kadar tüm çok oyunculu oyunlarda kullanıyor. Bu kelime ayrıca evrensel olduğundan ötürü oyunda yer alan tüm oyuncular, ifadeyi kullanan kişinin bir süre boyunca bilgisayarda olmayacağını anlar.

AFK Neden Kullanılır?

AFK kelimesi, herhangi bir iş çıkması durumunda bilgisayardan ayrılmak zorunda kalındığında kullanılır. Örneğin çok oyunculu bir video oyununa girdiniz. Oyunu oynarken hiç beklemediğiniz acil bir işiniz çıktı. Bu durumda hemen bilgisayardan ayrılmanız ve meydana gelen işe odaklanmanız gerekir.

Bilgisayardan ayrılmadan önce takımda yer alan kişileri bir işiniz çıktığına dair bilgilendirmeniz gerekir. İşiniz acil olduğundan ötürü bu işlemi çok kısa süre içerisinde gerçekleştirmeniz lazım. Böyle bir durumda sohbet penceresine "AFK" yazmayı tercih edebilirsiniz.

Bazı video oyunlarında takım içi sesli iletişim desteği yer alıyor. Bu tarz oyunlarda sohbet penceresinin yanı sıra sesli iletişimi de tercih edebilirsiniz. Bu işlem, yazmaya kıyasla çok daha pratik. Takımınızda yer alan oyuncuları söz konusu ifadeyi kullanarak bilgilendirdikten sonra işinize odaklanabilirsiniz.

İşinizi hallettikten sonra yeniden oyuna dönebilirsiniz fakat bu her oyun için geçerli değil. League of Legends ve Counter Strike: Global Offensive gibi büyük bir rekabetin yer aldığı video oyunlarında afk kalmanın çeşitli cezaları bulunuyor.

AFK kalma cezaları video oyunlarından video oyunlarına değişiklik gösterir. Örneğin, oyun esnasında elektriğiniz ya da internetiniz gidebilir ve sizin bu süre zarfında video oyununa yeniden bağlanma şansınız mümkün değil.

League of Legends, oyunculara herkesin yaşaması muhtemel olan bu tür sorunlarda herhangi bir ceza vermiyor fakat kabul edilecek bir mazeretiniz olmadan AFK kalmışsanız ve bunu sürekli olarak tekrarlıyorsanız çok büyük bir ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Söz konusu olayı sürekli olarak tekrarlayan kişilere çok büyük bir cezanın verilmesinin nedeni ise oyuncuların bilerek takımına kaybettirmek istemesi. LoL’de 5 kişilik takımda bir oyuncunun maçtan ayrılması, takımın büyük bir olasılıkla maçı kaybetmesi anlamına gelir çünkü karşı takım büyük bir avantaj elde eder.

Counter Strike: Global Offensive'da ise herkesin birkaç tur (round) için afk kalma hakkı bulunuyor. CS: GO tarafından verilen hakkın sonunda afk kalmaya devam ederseniz oyundan atılırsınız ve oyuna sizin yerinize oynayacak bir bot eklenir.

Valve tarafından geliştirilen CS: GO, oyuna tekrar dönme olasılığınızı göz önünde bulundurarak size belirli bir süre boyunca dönme imkânı verir ancak bu sürenin sonunda oyuna bir daha dönme ihtimaliniz olmaz.

AFK kalan oyunculara ceza verilen oyunların genellikle League of Legends ve Counter Strike: Global Offensive gibi rekabetin yüksek olduğu oyunlar olduğunu vurgulamak gerekiyor. Eski oyunlardan verdiğimiz örnekte yer alan Metin2 gibi video oyunlarında afk kalırsanız ceza almazsınız çünkü League of Legends'ta olduğu gibi kıyasıya mücadele vermiyorsunuz, oyun içerisinde afk kalmak bu nedenle herhangi bir sorun teşkil etmez.