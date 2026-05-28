The Blood of Dawnwalker, gündüz normal bir savaşçı gece ise acımasız bir vampir olduğunuz aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 16 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler The Blood of Dawnwalker, eski The Witcher 3: Wild Hunt geliştiricileri tarafından kurulan Rebel Wolves ekibi tarafından geliştiriliyor

Oyuncular Coen isimli karakteri kontrol ediyor.

Oyun “narrative sandbox” yani hikâye özgürlüğü odaklı sistem kullanıyor.

Rebel Wolves tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından yayınlanan The Blood of Dawnwalker, aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. Coen isimli karakteri canlandırdığınız bu oyunda, gündüz ve gece olmak üzere farklı şekiller alabiliyorsunuz.

Karakter, gündüz normal bir savaşçı olarak görünse de akşam olunca acımasız bir vampire dönüşmektedir. Hem hikayesi hem de oynanışıyla oyunculara kapsamlı bir deneyim sunan The Blood of Dawnwalker'da, dünyayı vampirlere karşı kurtarmaya çalışıyorsunuz.

The Witcher 3'ün geliştiricileri tarafından geliştirilen The Blood of Dawnwalker, oynanışı ve sinematik taraflarıyla benzerlik göstermektedir. Tabii bu oyunu diğer oyunlardan ayıran özellik ise, görevleri tamamen isteğinize göre yapabilmenizdir.

Geliştiriciler, oyuncuları özgür bırakarak tamamen başarısız geçen görevlerde bile devam etme imkanı sunuyor. Bu sistem, klasik RPG oyunlarına nazaran daha özgür bir deneyim sunmayı hedefliyor diyebiliriz.

The Blood of Dawnwalker Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

16 GB RAM

NVIDIA RTX 3050 / GTX 1070 / AMD RX Vega-56 / Intel Arc A580

Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 60 GB kullanılabilir alan