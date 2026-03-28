The Bus
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 58.59 GB
- Üretici TML-Studios
Lisanslı otobüsleri ve gerçekçi güzergahlarıyla ön plana çıkan The Bus, kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, Almanya'nın başkentini Unreal Engine motoruyla neredeyse kusursuz bir şekilde modeller.
- Sadece direksiyon sallamakla kalmazsınız. Kendi otobüs şirketinizi kurabilir, hatlar oluşturabilir, bilet fiyatlarını belirleyebilir ve personel yönetimi yapabilirsiniz.
- Oyunda gerçek zamanlı bir gün döngüsü ve hava durumu sistemi bulunur.
Şehir içi otobüs şoförü olarak çalıştığınız The Bus oyununda, Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteriyorsunuz. MAN, VDL ve Scania gibi gerçekçi otobüsler ve güzergahlar da oyunun içerisinde mevcuttur. Berlin'in birçok yerini gezecek, manzaraların keyfini çıkaracak ve yolcuları güvenli bir şekilde taşıyacaksınız.
İçerik ve harita açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olan The Bus, aynı zamanda dinamik hava koşullarını da oyunculara sunmaktadır. Yağmur, kar, fırtına ve birçok hava olayıyla karşılaşacaksınız.
Klavye ve fare ile rahatlıkla oyunu oynayabilirsiniz. Lakin, kapsamlı bir direksiyon setiniz varsa oyun daha da eğlenceli bir hal alıyor. Direksiyonunuzdaki tuşları istediğiniz gibi ayarlayabilir, aydınlatma ve araç içi özellikler için klavyenize tuş atayabilirsiniz.
Yollarda yaşayacağınız çeşitli aksaklıklar, yayaların davranışları, trafik ve birçok etken mükemmel bir gerçekçilik sunuyor.
Siz de The Bus indirin ve kendinizi Berlin'deki bir otobüs şoförünün yerine koyun!
The Bus Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4460
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1650 or Radeon RX 5500
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda sadece Berlin mi var, başka şehirler eklenecek mi?
Şu anki ana odak noktası devasa ve detaylı Berlin haritasıdır. Ancak geliştiriciler, oyunun erken erişim süreci ve güncellemeleriyle yeni hatlar ve bölgeler eklemeye devam etmektedir.
Direksiyon seti (Logitech G29 vb.) desteği var mı?
Evet. The Bus, piyasadaki popüler direksiyon setlerinin çoğunu, vites ve pedal takımlarını destekler. Gerçekçi bir simülasyon deneyimi için direksiyonla oynamak şiddetle tavsiye edilir.
Multiplayer (Çok Oyunculu) modu mevcut mu?
Evet, oyunda arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla aynı harita üzerinde farklı otobüs hatlarını yönetebileceğiniz bir çok oyunculu mod bulunmaktadır. Birlikte bir ulaşım ağı kurabilirsiniz.
Sistem gereksinimleri yüksek mi?
Oyun Unreal Engine kullandığı ve çok detaylı bir şehir sunduğu için orta-üst segment bir bilgisayar gerektirir. Akıcı bir deneyim için güncel bir ekran kartı ve en az 16 GB RAM önerilir.
Otobüslerin içi ve kontrolleri ne kadar detaylı?
Otobüs kokpitlerindeki hemen hemen her düğme işlevseldir. Kapıları açmak, bilet kesmek, klima ayarlarını yapmak ve anons geçmek gibi tüm detaylar oyuncunun kontrolündedir.