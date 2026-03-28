Lisanslı otobüsleri ve gerçekçi güzergahlarıyla ön plana çıkan The Bus, kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 27 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, Almanya'nın başkentini Unreal Engine motoruyla neredeyse kusursuz bir şekilde modeller.

Sadece direksiyon sallamakla kalmazsınız. Kendi otobüs şirketinizi kurabilir, hatlar oluşturabilir, bilet fiyatlarını belirleyebilir ve personel yönetimi yapabilirsiniz.

Oyunda gerçek zamanlı bir gün döngüsü ve hava durumu sistemi bulunur.

Şehir içi otobüs şoförü olarak çalıştığınız The Bus oyununda, Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteriyorsunuz. MAN, VDL ve Scania gibi gerçekçi otobüsler ve güzergahlar da oyunun içerisinde mevcuttur. Berlin'in birçok yerini gezecek, manzaraların keyfini çıkaracak ve yolcuları güvenli bir şekilde taşıyacaksınız.

İçerik ve harita açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olan The Bus, aynı zamanda dinamik hava koşullarını da oyunculara sunmaktadır. Yağmur, kar, fırtına ve birçok hava olayıyla karşılaşacaksınız.

Klavye ve fare ile rahatlıkla oyunu oynayabilirsiniz. Lakin, kapsamlı bir direksiyon setiniz varsa oyun daha da eğlenceli bir hal alıyor. Direksiyonunuzdaki tuşları istediğiniz gibi ayarlayabilir, aydınlatma ve araç içi özellikler için klavyenize tuş atayabilirsiniz.

Yollarda yaşayacağınız çeşitli aksaklıklar, yayaların davranışları, trafik ve birçok etken mükemmel bir gerçekçilik sunuyor.

The Bus Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1650 or Radeon RX 5500

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan