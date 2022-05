The Day Before

The Day Before ile zombilerle dolu bir dünyaya giriş yapacak ve hayatta kalmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Devasa çok oyunculu aksiyon oyunu olarak ifade edilen ve hem konsol hem de bilgisayar platformunda lansmana çıkacak olan The Day Before merakla beklenmeye devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da merakla beklenen aksiyon oyunu, gerçekçi atmosferine ek olarak oyunculara gerilim dolu anlar sunacak. Zombilerle dolu bir dünya da hayatta kalmaya çalışacağımız oyun içerisinde açık bir dünya bizleri bekliyor olacak. Hayatta kalma teması ile adından söz ettirecek olan yapım konsol ve bilgisayar platformunda aynı içeriklere sahip olacak. Tek oyunculu bir oynanışa sahip olacak olan The Day Before indir, bünyesinde Türkçe dil desteğine sahip olmayacak.

The Day Before Özellikleri

12 farklı dil seçeneği,

Hayatta kalma teması,

Çarpıcı aksiyon sahneleri,

Zengin bir atmosfer,

Gerçekçi yapı,

Gece ve gündüz döngüsü,

Farklı silah seçenekleri,

MMO dünyası,

Çeşitli askeri araç modelleri,

Gerçek zamanlı oynanış,

Fytastic tarafından geliştirilen ve Mytona tarafından hem konsol hem de bilgisayar platformunda piyasaya sürülecek olan The Day Before indir oyuncular tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. Zombilerle dolu bir dünya da hayatta kalmaya çalışacağımız oyun da gece ve gündüz döngüsü eşliğinde aksiyon yüklü sahnelere giriş yapacağız. Birbirinden farklı zorluklara sahip olan zombiler, hemen hemen şehirlerin her noktasında karşımıza çıkacak. Hayatta kalmanın çok zor olacağı oyun içerisinde kaliteli ses efektleri de olacak. Bu ses efektleri oyunun en tatmin edici özelliklerinden bir tanesi olacak.

The Day Before İndir

Steam üzerinde sergilenmeye başlanan The Day Before, 1 Mart 2023’te hem konsol hem de bilgisayar platformu için piyasaya sürülecek. Merakla beklenmeye devam edilen oyunun fiyat etiketi henüz belli olmazken oyuncular tarafından beklenmeye devam ediliyor. Oyunun sistem gereksinimleri belli oldu.

The Day Before Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 10 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan