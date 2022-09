The Division Resurgence, Android ve iOS için duyuruldu.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Gamescom 2022 birbirinden yeni oyunun duyurulmasına ev sahipliği yaptı. Gamescom 2022 kapsamında sahne alan geliştiricilerden bir tanesi de Ubisoft olmuştu. Oyun etkinliğinde yeni oyunlarını tanıtan Ubisoft, mobil platformu da es geçmedi. Hem Android hem de iOS platformu için duyurulan The Division Resurgence kendine has hikayesi ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunacak. Tom Clancy's The Division ve Tom CLancy's The Division 2 ile aynı atmosferde geçecek olan The Division Resurgence, kendine has özel bir hikayeye sahip olacak. Üçüncü şahıs kamera açılarına sahip olacak olan oyun oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkacak.

The Division Resurgence Özellikleri

Gerçek zamanlı bir dünya,

Özel bir hikaye,

Üçüncü şahıs bakış açısı,

Muazzam bir açık dünya,

Yeni bir macera deneyimi,

Çok sağda görev,

Eşsiz kullanıcı arayüzü,

Orijinal oyun modları,

PvE modu,

Bir dizi silahlar,

Açık dünya arenaları,

Özelleştirilebilir içerikler,

Efsanevi ajanlar,

Muhteşem görseller,

Bizlere muhteşem bir dünyayı deneyimleme fırsatı verecek olan The Division Resurgence'de dilersek Solo dilersek de Koop modda yer alabileceğiz. Hikaye görevleri eşliğinde ilerlemeye çalışacağımız oyunda pek çok özel ajan ile de karşılaşacağız. Bu ajanların kendilerine özgü yetenekleri de olacak. Büyük kentsel açık dünyası ile The Division 1 ve The Division 2'yi iç içe göreceğimiz oyun da üçüncü şahıs kamer açıları yer alacak. PvP ve PvE modları ile eşsiz aksiyon sahnelerini karşımıza çıkaracak olan yapım oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkacak. Android platformu için Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan oyun, şuan kapalı beta da yer alıyor.

The Division Resurgence İndir

Kapalı beta da dünyanın dört bir yanından oyuncuları karşı karşıya getiren yapım, lansmana çıkması ile Android ve iOS platformunda milyonlara ulaşmayı hedefleyecek. Bir sürü silah ve donanımın yer alacağı aksiyon oyununda sonu gelmez pek çok içerik sürükleyici anlara ev sahipliği yapacak.