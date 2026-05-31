The House Always Wins
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.84 GB
- Üretici Toxic Studio
Co-op simülasyon oyunları arasında yer alan The House Always Wins, tek başınıza veya arkadaşlarınızla kumarhane işletmenize olanak tanıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- The House Always Wins, kumarhane simülasyonudur.
- Kumarhanenizin büyümesi, profesyonel dolandırıcıları ve kart sayıcıları da beraberinde getirir.
- Kumarhanenize gelen yüksek bahisçi (Whale) ve VIP müşterileri özel şovlar, lüks odalar ve ücretsiz ikramlarla memnun etmelisiniz.
The House Always Wins, oyuncuların kendi kumarhanelerini açabildiği co-op bir simülasyon oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz The House Always Wins, sıfırdan zirveye ulaşma serüveninizi simüle etmektedir.
Hayalinizdeki kumarhaneyi oluşturmak ister misiniz? The House Always Wins oyunu ile birlikte istediğiniz kumarhaneyi artık açabilirsiniz. Lakin, fazlasıyla dertli bir iş olduğunu söylememizde fayda var.
Oyun, içerik açısından oldukça zengin tasarlanmış. Sadece kumarhane açmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmenizi de korumaya çalışıyorsunuz. Her zaman düzgün insanlar kumarhanenize uğramadığı için, vandal insanlara karşı koruma sistemleri kurmanız gerekmektedir.
Zengin olup daha da büyümek istiyorsanız, kumardan daha farklı şeyler de yapmalısınız. Örnek verecek olursak; müşterilerinize içki, yemek, eğlence ve çeşitli aktiviteler sunarak onları daha rahat ettirebilirsiniz. Bu sayede kumarhaneden hiç çıkmayan bir müşteriye sahip olursunuz.
Ekipmanlar her daim bozulacaktır. Bunları tamir etmek de sizin elinizdedir. Zengin değilsiniz; bu nedenle bozulan her makinenin yenisini alacak paranız da bulunmuyor. Temizlikten tamirat işlerine, kurpiyerlikten bar elemanına kadar her türlü işi ilk aşamada siz üstleneceksiniz.
Eğer siz de arkadaşlarınızla oynayacak simülasyon oyunları arıyorsanız, The House Always Wins indirin ve kendi kumarhanenizi açma şansı yakalayın!
The House Always Wins Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11
- İŞLEMCI: Intel Core i5-10400F or AMD Ryzen 5 3600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 580
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 7 GB kullanılabilir alan
- İLAVE NOTLAR: Friends to play with :D
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda kendi hileli oyunlarımızı tasarlayabiliyor muyuz?
Evet. Slot makinelerinin kazanma oranlarını (RTP) veya rulet masalarının sapma paylarını el altından değiştirebilirsiniz. Ancak kazanma oranını çok düşürürseniz müşterileri kaçırabilir, çok fazla hile yaparsanız da kumarhane komisyonunun denetimlerine takılıp ceza yiyebilirsiniz.
Oyunda bir hikaye modu (Campaign) var mı?
Evet. Küçük ve köhne bir illegal kumarhaneden başlayıp Las Vegas benzeri bir şehirde devasa bir otel-kumarhane zincirine uzanan, ihanetler ve yükselişlerle dolu sürükleyici bir hikaye modu mevcuttur. Ayrıca özgürce oynayabileceğiniz bir Sandbox modu da yer alır.
Müşterilerin ve personelin kontrolü nasıl sağlanıyor?
Her müşterinin bir bütçesi, sabır seviyesi ve alkol toleransı vardır. Krupiyelerinizin, barmenlerinizin ve güvenliklerinizin ise maaş, yorgunluk ve sadakat seviyelerini yönetmeniz gerekir. Mutsuz bir krupiye masada müşteriye bilerek para kazandırabilir veya kasadan para çalabilir.
Sistem gereksinimleri yüksek mi?
Kumarhanedeki yüzlerce insanı, ışıklandırmaları ve slot makinelerinin efektlerini aynı anda işlediği için işlemci (CPU) gücüne önem veren bir oyundur. Grafiksel olarak ise orta segment (GTX 1660 / RX 5600 XT seviyesi) bir ekran kartı akıcı bir deneyim için yeterlidir.
Türkçe dil desteği bulunuyor mu?
Evet, oyun zengin yönetim menüleri, finansal tabloları ve diyalogları rahatça yönetebilmeniz için tam Türkçe alt yazı ve arayüz desteği ile birlikte gelmektedir.