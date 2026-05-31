Co-op simülasyon oyunları arasında yer alan The House Always Wins, tek başınıza veya arkadaşlarınızla kumarhane işletmenize olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler The House Always Wins, kumarhane simülasyonudur.

Kumarhanenizin büyümesi, profesyonel dolandırıcıları ve kart sayıcıları da beraberinde getirir.

Kumarhanenize gelen yüksek bahisçi (Whale) ve VIP müşterileri özel şovlar, lüks odalar ve ücretsiz ikramlarla memnun etmelisiniz.

The House Always Wins, oyuncuların kendi kumarhanelerini açabildiği co-op bir simülasyon oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz The House Always Wins, sıfırdan zirveye ulaşma serüveninizi simüle etmektedir.

Hayalinizdeki kumarhaneyi oluşturmak ister misiniz? The House Always Wins oyunu ile birlikte istediğiniz kumarhaneyi artık açabilirsiniz. Lakin, fazlasıyla dertli bir iş olduğunu söylememizde fayda var.

Oyun, içerik açısından oldukça zengin tasarlanmış. Sadece kumarhane açmakla kalmıyor, aynı zamanda işletmenizi de korumaya çalışıyorsunuz. Her zaman düzgün insanlar kumarhanenize uğramadığı için, vandal insanlara karşı koruma sistemleri kurmanız gerekmektedir.

The House Always Wins İndir

Zengin olup daha da büyümek istiyorsanız, kumardan daha farklı şeyler de yapmalısınız. Örnek verecek olursak; müşterilerinize içki, yemek, eğlence ve çeşitli aktiviteler sunarak onları daha rahat ettirebilirsiniz. Bu sayede kumarhaneden hiç çıkmayan bir müşteriye sahip olursunuz.

Ekipmanlar her daim bozulacaktır. Bunları tamir etmek de sizin elinizdedir. Zengin değilsiniz; bu nedenle bozulan her makinenin yenisini alacak paranız da bulunmuyor. Temizlikten tamirat işlerine, kurpiyerlikten bar elemanına kadar her türlü işi ilk aşamada siz üstleneceksiniz.

Eğer siz de arkadaşlarınızla oynayacak simülasyon oyunları arıyorsanız, The House Always Wins indirin ve kendi kumarhanenizi açma şansı yakalayın!

The House Always Wins Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11

Windows 10/11 İŞLEMCI: Intel Core i5-10400F or AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400F or AMD Ryzen 5 3600 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 580 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 7 GB kullanılabilir alan

7 GB kullanılabilir alan İLAVE NOTLAR: Friends to play with :D