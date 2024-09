Always on Display Nedir? Telefona Zarar Verir mi?

Always on Display genellikle OLED ve mini-LED panellerde karşımıza çıkan bir ekran teknolojisidir. Bu özellik açık olduğunda, telefonunuzun ekranı kapalı olduğunda bile saat, bildirimler ve pil durumu gibi kritik detayları görüntüleyebilirsiniz. Üstelik şarj konusunda önemli bir kayıp yaşamazsınız.

Bu rehberde Türkçede “hep açık” anlamına gelen ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara özgü olan Always on Display hakkında bilgi vereceğiz.

Always on Display Avantajları Neler?

Always on Display avantajları şu şekilde sıralanabilir:

1. Zaman Tasarrufu

Always on Display, telefonun ekranı kapalıyken dahi sürekli olarak tarih ve saat bilgilerini gösteriyor. Kullanıcılar ekranı açmadan tarih ve saat bilgilerine hızlıca ulaştıkları için zamandan önemli ölçüde tasarruf ederler.

2. Pil Tasarrufu

AOD özelliği, telefon ekranını açmadan gerekli bilgileri sunduğu için pil ömrünün hemen tükenmemesini sağlar. AOD özelliği hem AMOLED hem de OLED ekranların yalnızca belirli piksellerini aydınlatarak çalışır. Dolayısıyla pil ömrü çok etkilenmeden bilgiler devamlı görüntülenir.

3. Az Dikkati Dağıtma

Akıllı telefon ekranı açılmadan yalnızca gerekli bilgiler görüntülendiği için dikkatin dağılmasının önüne geçilir. Böylelikle kullanıcılar gereksiz bildirimlerle uğraşmadan işleriyle yalnızca ilgilenirler.

4. Şık Tasarım

AOD, akıllı telefonun estetik görünmesini sağlar. Aynı zamanda bu özellik sayesinde akıllı telefonların fonksiyonelliği de artar. Saat şık şekilde telefon ekranında devamlı görüntülenir. Akıllı telefon görünümünü kişiselleştiren bir özelliktir.

5. Medya Kontrolleri

Always on Display üzerinden bazı cihazların medya, müzik çalar vb. uygulamaları hızlı kontrol edilir. Bu durumda kullanıcılara medya oynatıcının açılmadan şarkı değiştirilip duraklatılmasını olanaklı hale getirir.

Always on Display Telefona Zarar Verir mi?

Always on Display özelliğiyle ilgili akıllı telefon kullanıcılarının çeşitli endişeli vardır. Özellik sürekli kullanıldığında telefona zaman içinde zarar verebilir. Bu durumu engellemek için özellik bazı zamanlarda kapatılmalıdır.

Always on Display dezavantajları şöyle sıralanabilir;

Telefon özellikten dolayı devamlı açık kaldığı için ortaya gizlilikle ilgili problemleri çıkarabilir.

Always on Display çok kullanışlı bir özelliktir. Yalnız geliştiriciler bu kullanışlı özelliğe yeni nitelikler ekleyerek ekranın karışık görünmesine neden olurlar.

Akıllı telefon kullanıcıları, “Always on Display pil tüketir mi” endişesi de çok taşıyor. Bu özellik, ekranı minimum güç tüketen modda devamlı açık kalması için iyileştirir. Bundan dolayı Always on Display’ın şarj süresi üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.