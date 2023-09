The Lord Of The Rings: Return To Moria

The Lord Of The Rings: Return To Moria ile madenlere geri dönün. Cüceleri kontrol edin ve hayatta kalmak için kazmaya başlayın.

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Free Range Games tarafından geliştirilen ve North Beach Games tarafından yayınlanan The Lord Of The Rings: Return To Moria 24 Ekim 2023 tarihinde piyasaya çıkacak. Umut vadeden bir Yüzüklerin Efendisi oyunu olmaya aday olan The Lord Of The Rings: Return To Moria’yı serinin hayranları büyük bir heyecan ile bekliyor.

Co-op ve çoklu oyuncu desteği bulunan The Lord Of The Rings: Return To Moria hayatta kalma odaklı bir aksiyon ve macera oyunudur. Filmlerden ve kitaplardan gördüğümüz Moria’da geçen bu oyunda amacımız madenleri geri almak. Khazad-dûm’un derinliklerine dalmak ve benzersiz bir oyun deneyimi yaşamak için oldukça ideal bir yapım.

Cüceleri kontrol ettiğimiz bu oyunda amacımız hayatta kalmak. Zanaat yaparak ve inşa ederek ilerlediğimiz bu oyunda tıpkı Moria’lılar gibi yaşıyoruz. Arkadaşlarınızla oynamak için güzel bir oyun arıyorsanız The Lord Of The Rings: Return To Moria’a bir göz atmanızı öneririz.

The Lord Of The Rings: Return To Moria İndir

Hemen siz de bu oyunu ön sipariş edin ve Tolkien’in yarattığı evreni bir de The Lord Of The Rings: Return To Moria ile keşfedin.