The Past Within APK

Hayatı farklı açılardan keşfetmeye hazır mısın? The Past Within APK, şimdiye kadar gördüğüm tüm oyunlardan tamamen farklı.

Abdullah Yılmaz - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gizem insanoğlunun en çok merak ettiği konulardan biridir. Öyle ki kimi zaman insanların başına dert olmuş kimi zaman ise birçok insanın kaderini değiştirmiştir. The Past Within APK ise bu duruma el atmış ve bir mobil oyun çıkarmıştır. Tek başına oynayamayacağın bu oyun şimdiden binlerce kişi tarafından tam not almış durumda.

The Past Within APK İndir

İki kişinin birlikte oynadığı bu oyun işbirliğinin gerçek bir yansımasıdır. The Past Within APK, indiren kişiler tarafından farklı grafikler vermektedir. Yani 2 kişilik ekipten bir kişi oyunu 2 boyutlu diğer kişi ise oyunu üç boyutlu olarak görecektir. İki farklı dünyada birçok gizem meydana gelecektir.

İki bölümden oluşan The Past Within, toplamda 120 dakika sürmektedir. Fakat, oyunu bir 120 dakika yani 2 saat daha oynamanız gerekmektedir. Çünkü oyunun bir kısmında 2 boyutlu diğer kısmında ise üç boyutlu oynayacaksınız her iki atmosferi de görmek için oyunu baştan oynamanız gerekmekte.

Sen de macera dolu bu aksiyon ve gizem'e katılmak istiyorsan The Past Within APK'yi hemen indirebilirsin. Oyunun ücretli olması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Ancak, bu macera fiyatına göre düşük bir değer diyebiliriz.

Daha önce aynı yapımcının farklı oyunları bulunduğunu birçok kişi tarafından sevildiğini söyleyebiliriz. Tek başınıza oynayamayacağını soyundan arkadaş bulamıyorsanız endişe etmenize gerek yok. Çünkü The Past Within, bir Discord grubu ile birçok kişiyi buluşturmakta.