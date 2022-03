X-Men Serisi Hangi Sırayla İzlenir?

Marvel’in en güçlü evrenlerinden biri olan X-Men, birbirinden başarılı filmlerle izleyici karşısına çıktı. X-Men serisinin en önemli özelliği, Blade ve Spider-Man gibi filmlerin yanı sıra bir çizgi roman filmleri çağının başlamasına yardımcı olması. 2000 yıllarının başında beyaz perdeye giriş yapan X-Men, o zamandan bu yana sevilen Marvel filmleri arasında olmayı başarıyor.

Ancak X-Men serisi, her ne kadar başarılı ve eğlenceli olsa da bir o kadar da karışık bir yapıya sahip. Serinin zaman çizelgesini görmek, filmler arasındaki zamanın uzun olmasından dolayı epey zorlaşıyor. Gelin, X-Men serisini hangi sırayla izlemeniz gerektiğine birlikte bakalım.

X-Men Serisi İzleme Sırası Nedir?

X-Men: First Class

X-Men Origins: Wolverine

X-Men

X2 (X-Men United)

X-Men: The Last Stand

The Wolverine

X-Men: Days of Future Past

X-Men: Apocalypse

X-Men: Dark Phoenix

Deadpool

Logan

Deadpool 2

The New Mutants

X-Men: First Class / X-Men: Birinci Sınıf (2011)

1962 yılında geçen film, X-Men serisinin temelini oluşturacak bir hikayeyi izleyiciler ile buluşturuyor. Başarılı oyuncuları ve serinin temellerini atan hikayesi ile olumlu yorumlar almış olan film, tüm zamanların en başarılı X-Men filmleri arasında yer alıyor.

Serinin kilit karakterleri olan Profesör X ve Magneto, kendilerine ün getirecek bu isimleri almadan önce, Charles Xavier (James McAvoy) ve Erik Lensherr (Michael Fassbender) isimli iki genç adamdır. Henüz güçlerini yeni keşfetmekte olan bu iki adam, ezeli düşmanlar haline gelmeden önce, birbirlerinin en yakın arkadaşlarıdır.

Birlikte çalışarak güçlerini daha da artıran Charles ve Erik, diğer Mutantlar’ın da yardımı ile insanlığı tehdit eden büyük bir güce savaş açar. Ancak aralarında meydana gelen büyük sürtüşme, Magneto’nun Kardeşliği ve Profesör X’in X-Men’i arasındaki ezeli düşmanlığın temellerini atacaktır.

X-Men Origins: Wolverine / X-Men Başlangıç: Wolverine (2009)

X-Men serisinin dördüncü filmi olan X-Men Origins: Wolverine, serinin takip edilme sırasında birinci sırada yer alıyor. Muhteşem oyuncuları bünyesinde barındıran film, Wolverine’in karanlık geçmişi üzerine odaklanıyor. Wolverine’in X-Men ile olan geçmişini gözler önüne seren film, ünlü süper kahramanın çocukluğunu ve ilk aşkını da seyirciye aktarıyor.

1845 yılında Kanada’da yaşamakta olan Logan (Hugh Jackman) ve kardeşi Victor (Liev Schreiber), bütün hayatlarını şekillendirecek olan bir travma yaşarlar. Bu travmanın etkisi ile mutant özellikleri ortaya çıkmaya başlayan iki kardeş için hayatın çok farklı planları vardır. Dünya savaşı döneminde birlikte savaşa katılan Logan ve Victor’ın kaderi, X-Men’in hayatlarına girmesi ile tümüyle değişir.

X-Men (2000)

X-Men filmlerinin ilki olma unvanını taşıyan süper kahraman filmi, serinin sevilen karakterleriyle bezeli temel bir olay örgüsü oluşturmuştur. Ünlü ve başarılı oyuncuları bir arada toplamayı başarmış olan 2000 yapımı X-Men, sağlamış olduğu başarı ile tüm süper kahraman filmlerinin geleceğini şekillendirmiştir. Marvel Comics çizgi romanlarından sinemaya uyarlanan ilk film olan ve Hugh Jackman'ın ilk beyaz perde deneyimi olma özelliğine sahip olan film, toplamda 13 ödül ve 26 adaylık sahibi olmuştur.

Mutantların ve insanların birbirlerine karşı korku besledikleri bir dünyada, on yedi yaşındaki genç Marie ‘Rogue’ (Anna Paquin), isteği dışında sevgilisinin ölümüne sebep olur. Olayın ardından evinden kaçarak yollara düşen genç kızın yolu, kafes dövüşleri yapmakta olan ve güçlerinin farkındalığını yitirmiş Logan ‘Wolverine’ (Hugh Jackman) ile kesişir. İkili, Profesör X adı ile tanınan, mutantlaşma üzerinde uzmanlaşmış Charles Xavier’in (Patrick Stewart) yardımı ile birlikte güçlerini keşfe çıkarak karanlık savaşların dönmekte olduğu mutantlar dünyasına adım atar.

X2: X-Men United / X-Men 2 (2003)

X-Men filmlerinin ikincisi olan X2: X-Men United, serinin muhteşem hikayesine, başarılı oyuncu kadrosu ile ara vermeden devam etmektedir. Başarılı oyunculuklara sahip olan film, dünya çapında büyük başarı sağlamıştır. X2: X-Men United, toplamda 6 ödül ve 41 adaylık sahibi olmuştur.

X-Men’in Magneto’yu alt edip hapsetmesinin üzerinden aylar geçmiştir. Logan’ın (Hugh Jackman) geçmişini öğrenme arayışında olduğu ve Profesör X’in (Patrick Stewart) önderliğini yaptığı X-Men’in yeni maceralar peşinde koştuğu sırada, Nightcrawler (Alan Cumming) isimli bir mutant Beyaz Saray’a saldırarak ABD başkanını öldürmeye çalışır. Bu talihsiz olayın sonucunda, devletin mutant karşıtı tavır ve hareketleri daha da büyük bir boyuta ulaşacaktır.

X-Men: The Last Stand / X-Men: Son Direniş (2006)

Aynı zaman dilimi üzerinde geçen X-Men üçlemesinin son filmi X-Men: The Last Stand, ana konuya bir final oluşturmakta ve X-Men evreninin diğer yapımlarına yeni bir pencere açmaktadır. Üçlemenin önceki filmlerinde olduğu gibi muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan film, toplamda 7 ödül ve 37 adaylık sahibi olmuştur.

Mutantları ‘normal’ insanlar yaptığı söylenen bir tedavinin keşfi üzerine, mutant toplumu arasında büyük bir karmaşa çıkar. Aralarında Rogue’un (Anna Paquin) da bulunduğu birçok mutantın tedaviye sıcak bakmasına karşın, topluluğun büyük bir kesimi duruma karşı çıkmaktadır. Hâlâ büyük bir savaşın yaklaşmakta olduğuna inanan Magneto (Ian McKellen), bir mutant olan Angel’ın (Ben Foster) babasına ve yaratmış olduğu tedaviye karşı savaş açar.

The Wolverine / Wolverine (2013)

X-Men serisinin ünlü karakteri Wolverine, The Wolverine filmi ile maceralarına devam etmektedir. Hugh Jackman’ın başarılı oyunculuğu ile büyük beğeni kazanmış olan filmde, Wolverine’in, X-Men: The Last Stand filminden sonra meydana gelen maceraları konu edilmektedir. The Wolverine, 2 ödül ve 11 adaylık sahibi olmuştur.

Modern zamanların Japonya’sında geçen filmde, Wolverine (Hugh Jackman), benliğinin derinliklerinin dışında, kendisine yabancı bir dünyadadır. İntikam peşinde olan Wolverine, hayatını tümüyle değiştirecek bir ölüm-kalım savaşı vermek zorundadır. İlk defa savunmasız kalmış olan süper kahraman, fiziksel ve duygusal limitlerini zorlamak zorunda kalacak, samuray kılıçlarıyla savaşarak ölümsüzlüğünün getirisi olan sorunları ile yüzleşerek her zamankinden daha da güçlü bir hal alacaktır.

X-Men: Days of Future Past / X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (2014)

Muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan süper kahraman filmi X-Men: Days of Future Past, X-Men serisinin en başarılı yapımları arasında yer almaktadır. Sıra dışı bir senaryoya sahip olan filmde, sevilen X-Men karakteri Wolverine’in karmaşık iki farklı zaman çizgisinde yaşadığı maceralar ele alınmaktadır.

Yakın gelecekte, Sentinel adı verilen robotlar, Mutantlar’ı ve onlara yardım eden insanları katletmektedir. 1973 yılında ele geçirilen Mystique'in (Jennifer Lawrence) DNA’sı yardımıyla yaratılmış olan bu robotları durdurmanın tek yolu, geçmişe giderek Mystique’i kurtarmaktır. Böyle yıpratıcı bir yolucuğa dayanabilecek tek kişi olarak seçilen Wolverine (Hugh Jackman), planı uygulayarak Mystique’i kurtarmak için, geçmişte geçen soluk kesen bir maceraya atılır.

X-Men: Apocalypse (2016)

X-Men serisinin eski zaman dilimlerinde geçen filmlerinden biri olan X-Men: Apocalypse, X-Men: Days of Future Past’in devam filmi olma özelliğine sahiptir. Önceki filmlerde de beğeni kazanan muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmin 1 ödül ve 19 adaylığı bulunmaktadır. Filmde, X-Men evreninin en eski ve en güçlü mutantı olan Apocalypse’in geri dönüşü konu edilmektedir.

Yüzyıllar boyunca tanrı yerine konmuş ve birçok mutantın güçlerini ele geçirerek ölümsüzlüğe ulaşmış olan En Sabah Nur, nam-ı diğer Apocalypse (Oscar Isaac), yüzyıllar süren derin uykusundan uyanmıştır. Uyandıktan sonra dünyanın bulunduğu durum yüzünden hayal kırıklığına uğrayan Apocalypse, insanlığı yok ederek yeni bir düzen kurmak adına güçlü mutantlardan oluşan bir ordu kurar. Darmadağınık bir halde olan Magneto (Michael Fassbender) da bu ordunun bir parçasıdır. Yıkılmanın eşiğinde olan dünyanın kaderi, Profesör X’in (James McAvoy) önderliğindeki X-Men’den başkası değildir.

X-Men: Dark Phoenix (2019)

Genç X-Men kadrosunun yer aldığı son film olan Dark Phoenix, 1992 yılında geçen ve ikonik Dark Phoenix çizgi romanının hikayesinin sinemaya uyarlanmış hali. Filmin sonu her ne kadar bir sonraki filme kronolojik olarak bağlanması kafa karıştırıcı olsa da, Dark Phoenix kronolojik hikayede büyük öneme sahip.

Deadpool (2016)

Deadpool, normal bir süper kahraman filminden çok daha fazlası. Ölümcül kanser teşhisi sonrasında mutant genlerini uyandıran bir serum aldığı deneysel bir programa giren Deadpool, mutantların arasına katılıyor.

Logan (2017)

Logan, Hugh Jackman’ın Wolverine rolündeki son dönüşü. Filmde, 2029'da Logan, El Paso'nun distopik bir versiyonunda limuzin şoförü olarak yaşıyor. 25 yıldır mutant doğmayan bir dünyada geçen filmde Wolverine’ne Charles Xavier ve Laura karakterleri eşlik ediyor.

Deadpool 2 (2018)

2016’daki orijinalinin sürpriz başarısının ardından, Deadpool 2’de X-Men kahramanları Domino, Colossus, Negasonic Teenage Warhead ve Peter bir araya geliyor. Bütün bu mutantlar, filmde gelecekten gelen bir cyborg ile savaşıyorlar.

The New Mutants (2020)

The New Mutants, ilk olarak 20th Century Fox altında üretime başladı, ancak daha sonra X-Men'in hakları Marvel'a geri satıldı. Film, tüyler ürpertici eski bir akıl hastanesinde güçlerini "iyileştirmek" için tedavi gören beş genç mutantı konu alıyor. Filmde The Queen's Gambit'ten Anya Taylor-Joy ve Game of Thrones'tan Maisie Williams gibi bir dizi genç yıldız yer alıyor.