The Shadows Within: Nightmare's Game

Kız arkadaşınızın kaçırılmasını araştırdığınız The Shadows Within: Nightmare's Game, hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Shadows Within: Nightmare's Game, pek yakında oyuncularla buluşacak olan bir hayatta kalma korku oyunudur. Eski kız arkadaşınızın sizi araması üstüne olayların başladığı The Shadows Within oyununda, kız arkadaşınızın kaçırılmasının ardından zorlu anlarla mücadele edeceksiniz.

Unreal Engine tarafından geliştirilen ve ultra gerçekçi grafiklerle süslenen The Shadows Within: Nightmare's Game, oldukça ürkütücü bir atmosferi içerisinde barındırmaktadır.

Gölgeler arasında yolunuzu bulmak için mücadele edeceksiniz. Her an bir düşmanla karşılaşabilir ve hayatta kalmak için savaşabilirsiniz. Yol boyunca ışığa doğru ilerlemelisiniz. Eski kız arkadaşınızı bulmak için çıktığınız yolda tüm ipuçlarını toplayın ve ilerlemeye devam edin.

The Shadows Within: Nightmare's Game İndir

Canlandırdığınız karakter olan Andrea'nın tüm hayatta kalma mücadelesi sizin kontrolünüzdedir. Gölgelerin ortasında ve korkunun kalbinde Andrea'nın hayatını kurtarmak için cesaretinizi toplayın ve bu korku dolu deneyime adım atın.

Siz de The Shadows Within: Nightmare's Game indirin ve karanlık dünyada unutulmaz bir yolculuğa çıkın!

The Shadows Within: Nightmare's Game Sistem Gereksinimleri

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan The Shadows Within: Nightmare's Game'in sistem gereksinimleri belli değildir. Yüksek grafikler ve karanlık atmosfer olmasıyla birlikte, donanımsal açıdan iyi bir bilgisayara sahip olmanız gerekmektedir.