Assassin’s Creed Shadows olaylı bir fragman ile duyuruldu ve herkes oyun ile alakalı doğru yanlış bir fikre sahip oldu. Fragmanın yayılmasından hemen sonra ön sipariş de açıldı ve Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri belli oldu. Eğer oyunu satın almak ve oynamak istiyorsanız Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimlerine bakmanızda fayda var.

15 Kasım 2024 yılında piyasaya sürülecek Assassin’s Creed Shadows ile alakalı insanlar karışık düşüncelere sahip. Fragman herkesi pek heyecanlandırmamış gibi gözüküyor. Bunlardan hariç olarak bildiğimiz ve emin olduğumuz tek şey ise Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri.

Assassin’s Creed Shadows Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB

: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 100 GB

Assassin’s Creed Shadows Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : Nvidia RTX 2070 8GB / AMD RX 5700 XT 8GB

: Nvidia RTX 2070 8GB / AMD RX 5700 XT 8GB DirectX : DirectX 12

: DirectX 12 Depolama: 100 GB

Assassin’s Creed Shadows Kaç GB?

Assassin’s Creed Shadows tamı tamına 100 GB yer kaplayacak. Günümüzde artık pek çok oyun 100 GB’a yakın depolama alanı talep ettiği için şaşırmıyoruz. Assassin’s Creed Shadows gibi büyük ve güncel bir oyunun 100 GB yer kaplaması son derece normal. Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimlerine genel olarak baktığımızda 8 GB RAM ve GTX 1060 ayarında bir ekran kartı ile oyunu minimum ayarlarda oynayabilmeniz mümkün. Eminiz ki pek çok kişi oyunu düşük ayarlarda oynayabilecek bir sisteme sahiptir. Oyunu akıcı ve iyi grafiklerle oynamak isteyenler ise RTX 2070 gücündeki bir ekran kartına ihtiyaç duyacak.

Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.