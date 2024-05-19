Assassin’s Creed Shadows Sistem Gereksinimleri
Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimlerine göz atın ve bilgisayarınızın oyunu çalıştırıp çalıştırmayacağını hemen öğrenin.
Assassin’s Creed Shadows olaylı bir fragman ile duyuruldu ve herkes oyun ile alakalı doğru yanlış bir fikre sahip oldu. Fragmanın yayılmasından hemen sonra ön sipariş de açıldı ve Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri belli oldu. Eğer oyunu satın almak ve oynamak istiyorsanız Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimlerine bakmanızda fayda var.
15 Kasım 2024 yılında piyasaya sürülecek Assassin’s Creed Shadows ile alakalı insanlar karışık düşüncelere sahip. Fragman herkesi pek heyecanlandırmamış gibi gözüküyor. Bunlardan hariç olarak bildiğimiz ve emin olduğumuz tek şey ise Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri.
Assassin’s Creed Shadows Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB
- DirectX : DirectX 12
- Depolama: 100 GB
Eskiden Yeniye Assassin's Creed Serisi
2007 yılında Ubisoft Assassin’s Creed isimli bir oyun çıkardı ve oyun dünyasına bomba gibi düşen bu oyun pek çok kişi tarafından beğenilse de eksiklikleri göze çarpıyordu ve devam oyunları bekleniyordu.
Assassin’s Creed Shadows Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 8GB / AMD RX 5700 XT 8GB
- DirectX : DirectX 12
- Depolama: 100 GB
Assassin's Creed Benzeri 10 Oyun
Assassin's Creed serisi oldukça köklü ve uzun soluklu bir seri. Yıllar içerisinde onlarca oyuna sahip olan Assassin's Creed markası inişleriyle çıkışlarıyla bugüne kadar geldi.
Assassin’s Creed Shadows Kaç GB?
Assassin’s Creed Shadows tamı tamına 100 GB yer kaplayacak. Günümüzde artık pek çok oyun 100 GB’a yakın depolama alanı talep ettiği için şaşırmıyoruz. Assassin’s Creed Shadows gibi büyük ve güncel bir oyunun 100 GB yer kaplaması son derece normal. Assassin’s Creed Shadows
En İyi Gizlilik Oyunları
Günümüzde artık eskisi kadar gizlilik oyunu üretilmiyor. Pek çok büyük bütçeli oyunda bazı bölümlerde gizlilik sekansı olsa da ana odağı gizlilik olan oyun bulmak biraz zor.
Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimlerine genel olarak baktığımızda 8 GB RAM ve GTX 1060 ayarında bir ekran kartı ile oyunu minimum ayarlarda oynayabilmeniz mümkün. Eminiz ki pek çok kişi oyunu düşük ayarlarda oynayabilecek bir sisteme sahiptir. Oyunu akıcı ve iyi grafiklerle oynamak isteyenler ise RTX 2070 gücündeki bir ekran kartına ihtiyaç duyacak.
Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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