The Witcher 3 First Person Mode

The Witcher 3 First Person Mode, oyunu birinci şahıs kamera açısından oynamanızı sağlayan ücretsiz moddur.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Witcher 3 First Person Mode, üçüncü şahıs nişancı oyunu Witcher 3 için geliştirilmiş modlardan biri. NexusMods tarafından ücretsiz yüklemeye açılan The Witcher 3 First Person Mod, adından da anlaşılacağı üzere oyunu birinci şahıs kamera açısından oynamayı mümkün kılıyor. Daha önce yapılmış birinci şahıs kamera modlarında (First Person ve modFirstPerson) bulunan hataları içermeyen yeni Witcher 3 modunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip kolayca ekleyebilirsiniz.

Birinci şahıs modu, oyuna isteğe bağlı etkinleştirilebilen, devre dışı bırakılabilen sürükleyici birinci şahıs kamera seçeneği ekleyerek dünyayı Geralt’ın gözünden görmeniz için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu mod, kontrolü daha kolay hale getiriyor ve farklı eylemler (saldırı, ani koşu gibi) sırasında kılıç, yaylı tüfek görüntülemesini, kamera değişimlerini, Witcher’ın içgüdüsünü kullanma gibi bazı sorunları gideriyor.

The Witcher 3 Mod Yükleme

Mod arşiv dosyasını oyun klasörünün kök dizinine çıkarın.

C:\Users\kullanıcıadınız\Documents\The Witcher 3\input.settings satırlarını add_to_inputsettings.txt dosyasına her biri kendi kategorisinin başında olacak şekilde ekleyin.

Yüklü başka modlarınız varsa Script Merger’i kullanın.

Oyunu başlatın. Mod ayarlarına gidin Settings - Mods - Gameplay ve üstteki ## PRESET_VALUE_DEFAULT seçeneğine tıklayın.

Ayarlarda diyaloglarda da birinci şahıs görünümünü etkinleştirebilirsiniz ancak hatalı çalışır.

The Witcher 3 birinci şahıs modu kullanımı oldukça basit. Modu açmak/kapatmak için P tuşuna basmanız yeterli.