The Witcher 2. Sezon Çıkış Tarihi, Oyuncuları ve Konusu!

Netflix tarafından yayınlanan ve milyonlarca kişiyi kendine bağlayan The Witcher, çoğu izleyici için bir oturuşta izlenebilecek bir dizi olarak karşımıza çıktı. Sizler için oluşturduğumuz bu yazıda The Witcher 2. Sezon çıkış tarihi, konusu ve oyuncuları ile karşınızdayız. Peki ama The Witcher Sezon 2 ne zaman yayınlanacak ve neler sunacak?

The Witcher 2. Sezon Çıkış Tarihi

The Witcher 2. Sezon 2021 yılının ilk yarısında izleyicilerle buluşacak.

13 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve 20 Aralık 2019 tarihinde yayına giren The Witcher'ın ilk sezonunun üstünden bir yıldan daha uzun fazla zaman geçmişken, pek çok kişi The Witcher sezon 2 ne zaman yayınlanacak? sorusunu sormaya başladı.

Netflix tarafından 'çok yakında' simgeleri ile işaretlenen dizinin yeni sozonu, 2021 yılının ilk yarısında izleyicilerle buluşacak.

The Witcher 2. Sezon Neden Ertelendi?

Tabii ki bu gecikmenin ardında yatan en büyük etmen, tahmin edebileceğiniz gibi koronavirüs salgını oldu. Dizinin yapımcıları, pandemi nedeni ile çekimlerde büyük aksaklıklar yaşadıklarını belirtirken, dizinin yeni sezonu da istenmeden ertelenmek durumunda kaldı.

The Witcher 2. Sezon Konusu

20 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan ilk sezon ile birlikte Rivialı Geralt'ın maceralarına tanık olduk. Aslında çok büyük aksiyonların dönmediği bu sezon temel olarak bu evreni ve bu evrenin karakterlerini bizlere tanıtmayı hedefliyordu. Bu sezon ile birlikte ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacak olan olayların temellerini edinmiş olduk.

Şimdiden belirtelim ki yazının devamında vereceğimiz bazı bilgiler ilk sezona ait spoiler barındırabilir. Eğer ilk sezonu tamamlamadıysanız bu noktada sizi şimdiden uyarmış olalım. Ayrıca dizi ile ilgili alacağımız yeni detaylara bağlı olarak yazının değişebileceğini de belirtelim.

Bildiğiniz üzere The Witcher, oyundan değil kitaptan uyarlanan bir film. Bu konu hakkında yapılan bir açıklamaya göz atalım: "Aslında baktığımızda kitaplar bize sekiz bölüme sığdırabileceğimizden çok daha fazla kaynak sunuyor. Bu nedenle anlatmak istediğimiz hikayeleri seçerken çok dikkatli ve seçici davranmak zorunda kalıyoruz."

Yani yeni sezonun da aslında kitaptan uyarlanacağını düşünmemiz pek de yanlış olmaz. Öte taraftan, muhtemelen çok daha yoğun bir sezon ile karşı karşıyayız:

"Demek istediğim şey ilk sezonun yapı taşları ile alakalı olması. Bu dünyayı inşa etmek ve bu karakterleri kurmak. Onları yollarına koymak ve diğer uğraşlar. İkinci sezona geldiğimizde tüm bu taşlar oynamaya başlayacak. Yani karakterler birbirleri ile buluşmaya başlar. Bazen geçinebilirler ve bazen olmaz. Ayarladığımız ancak görünmeyen pek çok şey ikinci sezon ile birlikte yükselmeye başlayacak. Bu durumda hikaye ikinci sezonda biraz daha yoğun olacak."

Bu açıklamaların ardından hikayenin çabuk tükenmemesini umuyor olabilirsiniz. Üzülmeyin. Daha öncesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda dizinin en az yedi sezona yetecek hikayeye sahip olduğu belirtilmişti. Yani The Witcher, uzun soluklu bir dizi olacak gibi gözüküyor.

The Witcher 2. Sezon Oyuncuları

Henry Cavill

Anya Chalotra

Freya Allan

Yapılan açıklamaları göz önünde bulundurarak küçük bir kısım için de olsa kadroda kimlerin yer alacağını biliyoruz. Hepinizin tahmin ettiği gibi Henry Cavill (Geralt) dizinin ana rolünde kalmaya devam edecek. Buna ek olarak Anya Chalotra (Yennefer) ve Freya Allan (Cirilla) da ikinci sezonda yer alacağı doğrulanan oyuncular arasında bulunuyor.

Bu yeni sezonda Geralt, Ciri ve Yennefer odaklı yeni maceraları görebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak onlara kim katılacak? Netflix henüz bu yönde bir açıklama yapmadı. Ancak birkaç baş düşman ve bolca CGI canavar beklememiz mümkün.

The Witcher 2. Sezon Nereden İzlenir?

The Witcher 2. Sezon Netflix üzerinden izlenebilecek.

Tıpkı The Witcher serisinin ilk sezonu gibi, ikinci sezon da Netflix'e özel olacak. Nitekim The Witcher, Netflix tarafından yayınlanan özel bir yapım ve bu nedenle marka hakları el değiştirmediği sürece başka bir yerde yayınlanmasını beklemiyoruz.