Their Land

Their Land, Thomas tarafından geliştirilen bağımsız bir hayatta kalma oyunudur.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Their Land, hikaye tabanlı bir FPS aksiyon oyunu olarak öne çıkıyor. Jeremy adında 19 yaşındaki bir genci yönetmenizi bekleyen oyunda, keşfedilmemiş bir adanın derinliklerine doğru yola çıkmanız gerekiyor.

Their Land İndir

Their Land, sadece hikaye tabanlı olan ve içerisinde heyecan verici nano hikayeler barındıran bir oyun. Her hikayenin farklı bir gizemi ortaya çıkardığı bu macerada, yepyeni tecrübeler sizleri bekliyor. Co-Op Wawe tabanlı bir oyun moduna sahip Their Land’i arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz.

Their Land, oyuncularına dalga tabanlı bir Co-Op oyun deneyimi vadediyor. Bu oyun modu sayesinde arkadaşlarınız arasında ve küresel bir tabanda skor tablonuzu oluşturabilirsiniz. Hikaye modunda edindiğiniz deneyimleri bu alanda uygulayarak diğer oyuncuların önüne geçebilir ve küresel çapta bir oyuncu olabilirsiniz.

Their Land Özellikleri

19 yaşında, Jeremy adındaki deneyimsiz bir genci oynadığınız Their Land’de karşılaştığınız gizemler, ikiniz için de farklı tecrübelere gebe. Öte yandan dostlarınızla beraber atılacağınız maceralar, paylaşma ve cesaret konularında farklı eşikler atlamanızı sağlayacak. Bu yüzden hayatta kalmalı ve dostlarınızın arkasında durmalısınız.

Madencilik endüstrisini beslemek için yeni ham maddeleri araştıran bir ekiple bu adada hayatta kalmaktan başka çareniz yok. Daha önce hiç kimsenin ayak basmadığı toprakların üzerinde medeniyete katkı sağlayacak çalışmalarda bulunan Jeremy ve dostlarının anılarına ortak olmak için geç kalmayın. Oynaması ücretsiz olan Their Land’e Steam üzerinden sahip olabilirsiniz.

Their Land Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından belirlenen Their Land sistem gereksinimleri şöyle: