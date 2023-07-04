Steam Yaz İndirimlerinde Alınabilecek 10 TL Altı Oyunlar

Steam Yaz İndirimleri döneminde alınabilecek 10 TL altı oyunlar sayesinde uygun fiyata uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu yazıda kampanya kapsamında indirime giren uygun fiyatlı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listede simülasyondan hayatta kalmaya RPG'den yarışa kadar çeşitli türlerde pek çok oyun bulunuyor.

Steam'de Alınabilecek 10 TL Altı Oyunlar

LIMBO

Alan Wake

DiRT Rally 2.0

ARK: Survival Evolved

7 Days to Die

Black Desert

Just Cause 3

Sniper Elite 3

Hitman: Absolution

Don't Starve Together

Batman Arkham Origins

Hellblade: Senua's Sacrifice

Goat Simulator

Mini Metro

Bakery Simulator

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

Steam'de alınabilecek 10 TL altı oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

LIMBO

LIMBO'da kız kardeşini bulmak için yolculuğa çıkan çocuğu kontrol ediyorsunuz. Siyah ve gri renkleri içeren bölümlerde çeşitli bulmacalar bulunuyor. Bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz. Bulmaca oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap eden oyunun fiyatı 65 TL'den 6,50 TL'ye düştü.

LIMBO Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7

İşlemci: 2 GHz

RAM: 512MB

Depolama Alanı: 150 MB kullanılabilir alan

Alan Wake

Steam'de alınabilecek 10 TL altı oyunlar arasında Alan Wake de bulunuyor. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun, Alan Wake isimli kitap yazarının hikâyesini konu alıyor. Aksiyon, korku ve gerilim ögelerini içeren yapım 2012 yılında çıktı. Kampanya kapsamında %70 oranında indirime giren oyun 25 TL'den 7,50 TL'ye düştü.

Alan Wake Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP2

İşlemci: Intel Dual Core 2 GHz / AMD 2.8 GHz

RAM: 2 GB

Ekran Kartı : 512 MB

DirectX: 9.0c

Depolama Alanı: 8 GB kullanılabilir alan

DiRT Rally 2.0

Codemasters tarafından geliştirilen DiRT Rally 2.0, yarış oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap ediyor. 2019 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyun %80 oranında indirime girerek 40 TL'den 8 TL'ye düştü.

DiRT Rally 2.0 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

İşlemci: AMD FX4300 / Intel Core i3 2130

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD HD7750 / NVIDIA GTX650Ti

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 100 GB kullanılabilir alan

ARK: Survival Evolved

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken ARK: Survival Evolved, en iyi hayatta kalma oyunları arasında bulunuyor. Dinozorların yer aldığı oyunda avlanabilir ve barınak inşa edebilirsiniz. Steam'de alınabilecek 10 TL altı oyunlar listesinde bulunan yapımın fiyatı 32 TL'den 8 TL'ye düştü.

ARK: Survival Evolved Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1/ 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 10

Depolama Alanı: 60 GB kullanılabilir alan

7 Days to Die

The Fun Pimps tarafından geliştirilen 7 Days to Die isimli açık dünya oyununda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Zombilerin yer aldığı yapım kampanya kapsamında yüzde 76 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 39 TL'den 9,36 TL'ye düştü.

7 Days to Die Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64-bit)

İşlemci: Quad Core 2.8 Ghz

RAM: 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

Black Desert

Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve yayımlanan Black Desert, 2018 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. MMORPG türündeki oyun yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 19 TL'den 9,50 TL'ye düştü.

Black Desert Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-530 2.9 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: GTS 250 / GeForce 9800 GTX / Radeon HD 3870 X2

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 39 GB kullanılabilir alan

Just Cause 3

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Just Cause 3, GTA benzeri oyun arayan oyuncular için harika bir seçenektir. Avalanche Studios tarafından geliştirilen TPS oyunu 2015 yılının aralık ayında çıktı. %85 oranında indirime giren oyunun fiyatı 45 TL'den 6,75 TL'ye düştü.

Just Cause 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Vista SP2 / Windows 7.1 SP1 / Windows 8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500k, 3.3GHz / AMD Phenom II X6 1075T 3GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB)

Depolama Alanı: 54 GB kullanılabilir alan

Sniper Elite 3

Steam'de alınabilecek 10 TL altı oyunlar arasında Sniper Elite 3 de bulunuyor. Gizliliğin önemli bir yere sahip olduğu Sniper Elite 3'te keskin nişancı tüfeğiyle düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Rebellion tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunun fiyatı 49 TL'den 7,35 TL'ye düştü.

Sniper Elite 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista (Service Pack 2) / Windows 7 (Service Pack 1) / Windows 8 / Windows 8.1

İşlemci: Intel Pentium D 3GHz / AMD Athlon 64 X2 4200 veya daha iyisi

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 serisi / ATI Radeon HD 3870 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 18 GB kullanılabilir alan

Hitman: Absolution

IO Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan Hitman: Absolution, Hitman serisinin en başarılı oyunlarından biridir. 2012 yılında piyasaya sürülen yapım yüzde 80 oranında indirime girerek 34,99 TL'den 6,99 TL'ye düştü.

Hitman: Absolution Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Çift çekirdek işlemci

Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: NV8600 512 MB veya eşdeğeri

DirectX: 10

Don't Starve Together

Don't Starve Together, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyuncular için harika bir yapımdır. Açık dünya hayatta kalma oyununda çeşitli karakterler yer alıyor ve her karakterin bazı özellikleri bulunuyor. Başarılı craft sistemine sahip olan oyunun fiyatı 24 TL'den 8,16 TL'ye düştü.

Don't Starve Together Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

İşlemci: 1.7+ GHz veya daha iyisi

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: Radeon HD5450 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 3 GB kullanılabilir alan

Batman Arkham Origins

Steam'de alınabilecek 10 TL altı oyunlar listesinde Batman Arkham Origins de yer alıyor. 2013 yılında satışa sunulan oyun, başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor. Çoğu oyuncu tarafından beğenilen oyunun fiyatı 31 TL'den 7,75 TL'ye düştü.

Batman Arkham Origins Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

Processor:Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.8 GHz

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon HD 3850 veya daha iyisi

DirectX:9.0c

Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan

Hellblade: Senua's Sacrifice

Ninja Theory tarafından geliştirilen ve yayımlanan Hellblade: Senua's Sacrifice, 2017 yılının ağustos ayında satışa sunuldu. 83 Metacritic puanına sahip olan oyun hikâye, oynanış, grafik ve atmosfer konularında oldukça başarılı. Oyunun fiyatı 49 TL'den 7,35 TL'ye düştü.

Hellblade: Senua's Sacrifice Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel i5 3570K / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GTX 770 / Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan

Goat Simulator

Açık dünya simülasyon oyunu Goat Simulator'da bir keçiyi kontrol ediyorsunuz. Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen oyun 2014 yılnını nisan ayında piyasaya sürüldü. %80 indirime giren yapımın fiyatı 18,50 TL'den 3,70 TL'ye düştü.

Goat Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista

İşlemci: Dual Core 2.0 GHz

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: Shader Model 3.0 desteğine sahip 256 MB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama Alanı: 2 GB kullanılabilir alan

Mini Metro

Mini Metro, gelişmekte olan şehir için metro hatları tasarladığınız bir simülasyon oyunudur. Dinosaur Polo Club tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun 2015 yılında çıktı. Minimalist bir arayüze sahip olan yapım 18 TL'den 9 TL'ye düştü.

Mini Metro Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / 8 / 10 veya üzeri

İşlemci: 2 GHz veya daha iyisi

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: Shader Model 4.0 desteği

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama Alanı: 350 MB kullanılabilir alan

Bakery Simulator

Steam'de alınabilecek 10 TL altı oyunlar arasında Bakery Simulator da bulunuyor. Simülasyon türündeki Bakery Simulator'da bir fırın işletiyorsunuz. Fırındaki makineleri kullanarak siparişleri hazırlamanız ve hazırladığınız siparişleri teslim etmeniz gerekiyor. Keyifli vakit geçirmenize imkân tanıyan oyunun fiyatı 26 TL'den 7,80 TL'ye düştü.

Bakery Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11

İşlemci: Intel Core i5-4690K / AMD Phenom II X4

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / AMD Radeon r9 280

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 13 GB kullanılabilir alan

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition

CD PROJEKT RED tarafından geliştirilen The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition 2011 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü. Büyük beğeni toplayan oyun 88 Metacritic puanına sahip. RPG türündeki yapımın fiyatı 31 TL'den 4,65 TL'ye düştü.

The Witcher 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: Intel çift çekirdek 2.2 GHz veya AMD çift çekirdek 2.5 GHz

RAM: 1.5 GB (Windows XP), 2 GB (Windows Vista / Windows 7)

Ekran Kartı: GeForce 8800 (512 MB) / Radeon HD3850 (512 MB)

Depolama Alanı: 25 GB kullanılabilir alan

Bu yazıda Steam Yaz İndirimlerinde alınabilecek 10 TL altı oyunlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.