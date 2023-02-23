Dünyanın en sık kullanılan oyun platformlarından biri de Steam’dir. Öyle ki milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan platform zaman zaman indirimleriyle de meşhurdur. Kimi zaman sizlere bir Steam cüzdan kodu ulaşmış olabilir. Ancak bu kodu nasıl kullancağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Biz de sizler için Steam cüzdan kodu nasıl kullanılır? Adım adım anlatıyoruz.

Steam Cüzdan Kodu Nasıl Kullanılır?

Steam cüzdan kodu kullanmak için internet sitesine gidin.

gidin. Hesabınıza giriş yapın.

İlgili alana Steam cüzdan kodunuzu yapıştırın.

“Devam Et” seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra Steam bakiyeniz yükselmiş olacaktır. Kaç TL’lik bir Steam cüzdan kodunuz bulunuyorsa onunla birlikte alışveriş yapabilirsiniz.

Steam Uygulaması Üzerinden Steam Cüzdan Kodu Kullanma:

Steam’i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Yukarıda bulunan; “Oyunlar” seçeneğine tıkalayın.

Steam cüzdan kodu kullan seçeneğine tılayın.

Steam cüzdan kodunuzu yapıştırın.

Devam edin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Telefondan Steam Cüzdan Kodu Kullanma:

Steam uygulamasını indirin.

Hesabınıza giriş yapın.

Cüzdan seçeneğine dokunun.

“Steam cüzdanı kodu veya hediye kartı kullan” seçneğine basın.

İlgili alana cüzdan kodunu yapıştırın.

İşleme devam edin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Steam Cüzdan Kodu Nedir?

Steam Cüzdan Kodu diğer platformlarda satılan ya da hediye olarak insanların birbirine verdiği bir kupon kodu olarak geçmektedir. Sadece Steam üzerindeki alışverişlerde kullanılır.



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