They Killed Your Cat, kedinizin ölümü ardından tüm düşmanları öldürmeye kalkıştığınız aksiyon dolu bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, evcil hayvanı katledilen bir karakterin yeraltı dünyasına karşı başlattığı tek kişilik savaşı konu alır.

"Run and Gun" (Koş ve Ateş Et) tarzında, akıcı animasyonlar ve çevresel etkileşimlerle desteklenmiş bir oynanış sunar.

Oyun, şiddet sahnelerini ve atmosferin karanlığını vurgulayan, genellikle bağımsız yapımlarda görülen kendine has bir sanatsal stile sahiptir.

Birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan They Killed Your Cat, önünüze gelen herkesi öldürdüğünüz bir hikayeyi konu alıyor. İşin aslına gelecek olursak; kedinizi öldüren adamlardan intikam almak için yeraltı dünyasına giriyor ve John Wick benzeri hareketler sergiliyorsunuz.

Tek yapmanız gereken koşmak, ateş etmek ve bir sonraki bölüme geçmek olacak. Akıcı animasyonlar ve çevresel etkileşimlerle zenginleştirilen bu oyunda, düşman dalgalarını temizlemek asıl amacınızdır.

They Killed Your Cat oyununun en göze çarpan özelliği, tüm kontrolleri teker teker yönetmenizdir. Örnek olarak, iki bacağınızı da ayrı ayrı kontrol edecek ve o şekilde yürüyeceksiniz.

They Killed Your Cat İndir

Kontrolleri istediğiniz gibi kişiselleştirebilir ve en azından bir nebze oyuna alışmaya çalışabilirsiniz.

Oyundaki her silahın kendine özgü bir şarj mekanizması vardır. Silahlarınızın dolu olduğundan emin oldun, mermi değiştirin ve tüm bunları en hızlı şekilde gerçekleştirin.

Her adımınızı tek tek kontrol ettiğiniz They Killed Your Cat'i indirerek, siz de düşman dalgalarını John Wick gibi püskürtebilirsiniz.

They Killed Your Cat Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11

Windows 10/11 İŞLEMCI: Intel Core i5

Intel Core i5 BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA 970 or equivalent

NVIDIA 970 or equivalent DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 4 GB kullanılabilir alan