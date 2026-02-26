They Killed Your Cat
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici Vekaria
-
They Killed Your Cat, kedinizin ölümü ardından tüm düşmanları öldürmeye kalkıştığınız aksiyon dolu bir FPS oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, evcil hayvanı katledilen bir karakterin yeraltı dünyasına karşı başlattığı tek kişilik savaşı konu alır.
- "Run and Gun" (Koş ve Ateş Et) tarzında, akıcı animasyonlar ve çevresel etkileşimlerle desteklenmiş bir oynanış sunar.
- Oyun, şiddet sahnelerini ve atmosferin karanlığını vurgulayan, genellikle bağımsız yapımlarda görülen kendine has bir sanatsal stile sahiptir.
Birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan They Killed Your Cat, önünüze gelen herkesi öldürdüğünüz bir hikayeyi konu alıyor. İşin aslına gelecek olursak; kedinizi öldüren adamlardan intikam almak için yeraltı dünyasına giriyor ve John Wick benzeri hareketler sergiliyorsunuz.
Tek yapmanız gereken koşmak, ateş etmek ve bir sonraki bölüme geçmek olacak. Akıcı animasyonlar ve çevresel etkileşimlerle zenginleştirilen bu oyunda, düşman dalgalarını temizlemek asıl amacınızdır.
They Killed Your Cat oyununun en göze çarpan özelliği, tüm kontrolleri teker teker yönetmenizdir. Örnek olarak, iki bacağınızı da ayrı ayrı kontrol edecek ve o şekilde yürüyeceksiniz.
They Killed Your Cat İndir
Kontrolleri istediğiniz gibi kişiselleştirebilir ve en azından bir nebze oyuna alışmaya çalışabilirsiniz.
Oyundaki her silahın kendine özgü bir şarj mekanizması vardır. Silahlarınızın dolu olduğundan emin oldun, mermi değiştirin ve tüm bunları en hızlı şekilde gerçekleştirin.
Her adımınızı tek tek kontrol ettiğiniz They Killed Your Cat'i indirerek, siz de düşman dalgalarını John Wick gibi püskürtebilirsiniz.
They Killed Your Cat Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11
- İŞLEMCI: Intel Core i5
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA 970 or equivalent
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 4 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun türü tam olarak nedir?
Ürün; aksiyon, macera ve nişancı (shooter) unsurlarını barındıran lineer bir hikaye oyunudur. Açık dünya yerine, belirli bölümler ve boss savaşları üzerinden ilerleyen bir yapıdadır.
Oynanış süresi ne kadar?
Bağımsız bir yapım olduğu için ana hikaye odaklı oynanışta yaklaşık 4-6 saatlik bir deneyim sunmaktadır. Ancak "Challenge" modları ve başarımlar bu süreyi artırabilir.
Teknik optimizasyonu ve sistem gereksinimleri nasıl?
Oyun oldukça hafif bir motorla geliştirilmiştir. 8 GB RAM ve GTX 1050 / RX 560 seviyesinde bir ekran kartı, stabil bir performans için yeterli görülmektedir.
Türkçe dil desteği mevcut mu?
Mevcut Steam verilerine göre oyunun ana dili İngilizce'dir. Türkçe desteği için yerelleştirme planları, oyunun yerel pazardaki başarısına göre geliştirici tarafından değerlendirilmektedir.
Steam Deck üzerinde çalışıyor mu?
Evet, kontrolcü desteği tam olduğu için Steam Deck ve benzeri taşınabilir cihazlarda akıcı bir deneyim sunmaktadır.