Ethernet Kablosu Nasıl Seçilir?

Ethernet (LAN) kabloları, oldukça farklı çeşitlerde bulunabiliyor. İnternet kullanıcıları da çeşit çeşit ethernet kablosu arasında seçim yapmakta zorlanabiliyor. Biz de sizler için güçlü bir internet bağlantısı için gerekli olan ethernet kablosunun nasıl seçileceğine dair bazı ipuçları paylaşacağız. Kendi ihtiyacınıza ve bütçenize göre en iyi ethernet kablosunu seçebileceksiniz.

Ethernet (LAN) Kablosu Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ethernet kablosunun türü

Ethernet kablosunun uzunluğu

Ethernet kablosunun sağlamlığı

Ethernet kablosunun fiyatı

Hangi Ethernet Kablosunu Seçmeliyim?

Eğer fiziksel ya da sanal herhangi bir mağazada gezinip ethernet kablolarını incelediyseniz pek çok farklı özellikle ürünün olduğunu görmüşsünüzdür. Bunların en popülerleri CAT 5E, CAT 6, CAT 6A, CAT 7’dir.

Ethernet kablosunu hangi amaçla kullanacaksanız, ona göre bir ürün almalısınız. Aşağıdaki tabloda ethernet kablosu türlerinin özelliklerini rahatça görebilirsiniz.

Pek çoğumuz ethernet kablolarını modem ile PC arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanıyoruz. Eğer siz de ethernet kablosunu bu kullanım senaryosu için satın alacaksanız pek çok kişi gibi CAT 6 ethernet kablosu satın alabilirsiniz.

Ethernet Kablosunun Uzunluğu İnternet Kalitesini Etkiler mi?

Hem evet hem hayır. 100 metreyi aşan kablo uzunlukları çok ciddi performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere pek çok kullanıcı bu kadar uzun bir kabloya zaten ihtiyaç duymuyor. Ev içerisinde kullanabileceğiniz kablolar 1.5, 2, 5 ve 10 metre gibi uzunluklardır. 1.5 metre ile 10 metre ethernet kablosu arasında hissedilebilecek kadar bir performans kaybı gözlemlemek mümkün değildir. Evinizin düzenine ve modem ile cihazlarınızın arasındaki mesafeye göre uygun bir uzunlukta kablo satın alabilirsiniz.

Ethernet kablosunun yeterli uzunlukta olduğuna emin olun ancak gereğinden çok fazla uzunlukta kablo satın almak da iyi bir yöntem değil. Gereğinden fazla uzun bir ethernet kablosu aldığınızda ürünü olası darbelere açık hale getirirsiniz. Uzun bir ethernet kablosu ev içerisinde çok fazla alan işgal edeceği için üzerine basmanız ya da ayağınızın takılması çok olası. Ethernet kablosunu duvar kenarlarından ilerleyecek şekilde konumlandırın ve yeterli uzunlukta bir ürün seçin.

Ethernet Kablosunun Sağlamlığı Nasıl Olmalı?

Ethernet kablosunun hem içi hem de dışı oldukça sağlam olmalıdır. Özellikle de dış kısmının sağlam olması, olası darbelere karşı ürününüzü korur ve uzun süreli bir kullanım sağlarsınız. Düz kablolardan ziyade örgülü ethernet kablosu seçmeniz daha akıllıca olacaktır. Örgülü kablolar bükülmelere karşı çok daha dayanıklıdır. Örgülü kabloları bükmek ve şekil vermek normal kablolara göre çok daha zordur. Bu tarz ürünleri seçerek uzun süreli bir kullanım sağlayabilirsiniz.

Ethernet kabloları her ne kadar sağlam olurlarsa olsunlar, hiç darbe almasalar bile durdukları yerde eskiyebilirler. Uzun bir süre boyunca aynı ethernet kablosunu kullanmak pek akıllıca olmayacaktır. Hiçbir darbe almamasına rağmen bazı kabloların dikine bir şekilde yarıldığını, açıldığını, soyulduğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yıl içerisinde değişen hava sıcaklığıdır. Yaz aylarında yumuşayan kablolar kış geldiğinde çok daha sert bir hale gelir. Birkaç mevsim geçiren kablolar kendi kendine deforme olmaya başlar. Bu da internet bağlantı kalitenizi büyük oranda etkiler. Bu nedenle ne kadar sağlam bir kablonuz olursa olsun birkaç senede bir ethernet kablonuzu değiştirmenizi öneririz.

Ethernet kablosundan kaynaklı ani bir internet kopması sorunu ile karşılaşmamanız için evinizde yada ofisinizde mutlaka yedek bir ethernet kablosu da bulundurun. Bu sayede yeni bir kablo satın alana kadar internetsiz kalmamış olursunuz.

Ethernet Kablolarının Fiyatı

Ethernet kabloları genelde çok uygun fiyata satılan ürünlerdir. Çok önemli bir ürün olmasına rağmen bilgisayar bileşenleri arasındaki en uygun fiyatlı üründür. Eğer ethernet kablonuzun türüne karar verdiyseniz, sağlamlığından da eminseniz ancak aynı özelliklere sahip başka kablolar sırf markasından ötürü daha pahalı fiyata satılıyorsa en ucuzunu tercih edebilirsiniz. Ethernet kabloları oldukça standardize edilmiş ürünler olduğu için markalar arasında kalite anlamında çok fark olmayacaktır. Ethernet kablonuzu Trendyol, Hepsiburada, Amazon gibi online alışveriş siteleri üzerinden satın alabilirsiniz.

Ethernet kablosu satın almadan önce bilmeniz gereken her şeye değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz genellikle ethernet mi kullanıyorsunuz yoksa Wi-Fi mı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.