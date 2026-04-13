Time To Wake Up APK, karakterinizi derin uykudan uyandırmaya çalıştığınız bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Bu fan yapımı oyunda sadece Büyükanne (Granny) ve Büyükbaba (Grandpa) değil; aynı zamanda Slendrina ve Slendrina’nın Annesi de sizi durdurmaya çalışıyor.

Oyun, terk edilmiş devasa bir otelde geçiyor ve her karakterin kendine has devriye alanları bulunuyor.

İlk bölümde otelin gizemlerini çözerken, ikinci bölümde kabustan uyanmak ve tamamen kaçmak için daha derin ve tehlikeli bölgelere inmeniz gerekir.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Time To Wake Up APK, derin bir uykuda kaybolan karakteri uyandırmaya çalıştığınız bir korku hikayesini konu alıyor. Granny 5 APK'da, Karakteri uyandırmak için çeşitli bulmacaları çözmeye çalışacak ve korku unsurlarına karşı psikolojinizi koruyacaksınız.

Farklı zorluk modlarını içerisinde barındıran Time To Wake Up APK, oyunculara kendi seviyesine uygun bir deneyim yaşatıyor. Gitgide seviyeyi artırarak daha fazla korkabilir ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışabilirsiniz.

Anne, büyükanne, büyükbaba ve Slendrina uyanmanızı engelleyecek. Karanlık atmosfere sahip olan evin sırlarını çözmeli, bulmacaları tamamlamalı ve korkunç rüyadan uyanmalısınız.

Basit ve tatmin edici grafiklere sahip olan bu oyunda, kısa bir korku deneyimi yaşayacaksınız. Eğer siz de sırları çözmek ve karakteri karanlık rüyadan uyandırmak istiyorsanız, Time To Wake Up APK indirin ve tüm cevapları bulmaya çalışın!

Time To Wake Up Oyunu Özellikleri

Android için korku oyunu

Tatmin edici grafik ve oynanış

Farklı zorluk seviyeleri

Dört farklı kötü karakter

Zorlu ve kapsamlı bulmacalar