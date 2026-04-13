Time To Wake Up APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 410.2 MB
- Üretici A Twelve Studio
Time To Wake Up APK, karakterinizi derin uykudan uyandırmaya çalıştığınız bir korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu fan yapımı oyunda sadece Büyükanne (Granny) ve Büyükbaba (Grandpa) değil; aynı zamanda Slendrina ve Slendrina’nın Annesi de sizi durdurmaya çalışıyor.
- Oyun, terk edilmiş devasa bir otelde geçiyor ve her karakterin kendine has devriye alanları bulunuyor.
- İlk bölümde otelin gizemlerini çözerken, ikinci bölümde kabustan uyanmak ve tamamen kaçmak için daha derin ve tehlikeli bölgelere inmeniz gerekir.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Time To Wake Up APK, derin bir uykuda kaybolan karakteri uyandırmaya çalıştığınız bir korku hikayesini konu alıyor. Granny 5 APK'da, Karakteri uyandırmak için çeşitli bulmacaları çözmeye çalışacak ve korku unsurlarına karşı psikolojinizi koruyacaksınız.
Farklı zorluk modlarını içerisinde barındıran Time To Wake Up APK, oyunculara kendi seviyesine uygun bir deneyim yaşatıyor. Gitgide seviyeyi artırarak daha fazla korkabilir ve zorlu bulmacaları çözmeye çalışabilirsiniz.
Anne, büyükanne, büyükbaba ve Slendrina uyanmanızı engelleyecek. Karanlık atmosfere sahip olan evin sırlarını çözmeli, bulmacaları tamamlamalı ve korkunç rüyadan uyanmalısınız.
Basit ve tatmin edici grafiklere sahip olan bu oyunda, kısa bir korku deneyimi yaşayacaksınız. Eğer siz de sırları çözmek ve karakteri karanlık rüyadan uyandırmak istiyorsanız, Time To Wake Up APK indirin ve tüm cevapları bulmaya çalışın!
Time To Wake Up Oyunu Özellikleri
- Android için korku oyunu
- Tatmin edici grafik ve oynanış
- Farklı zorluk seviyeleri
- Dört farklı kötü karakter
- Zorlu ve kapsamlı bulmacalar
Sıkça Sorulan Sorular
Bu oyun resmi bir "Granny" oyunu mu?
Hayır, bu oyun orijinal serinin yapımcısı olan DVloper tarafından değil, A Twelve Studio tarafından geliştirilen profesyonel bir fan yapımı (fangame) projesidir. Ancak kalitesi ve detaylarıyla topluluk tarafından çok beğenilmiştir.
Oyunda Türkçe dil desteği var mı?
Evet, 2025 sonu ve 2026 başında gelen güncellemelerle oyuna Türkçe dahil birçok dil desteği eklenmiştir. Arayüz ve hikaye metinlerini Türkçe olarak takip edebilirsiniz.
Kaçış yolları ve sonlar (Endings) nelerdir?
Oyunda birden fazla kaçış yolu bulunmaktadır. Ana kaçışın yanı sıra, belirli şartları yerine getirdiğinizde açılan 2 tanesi gizli olmak üzere toplamda 3 farklı final mevcuttur.
Oyun içi mağaza ve para birimi ne işe yarar?
Oyun içinde kazandığınız paralarla (Coins) karakterler için yeni görünümler (skins) alabilir veya kaçışınızı kolaylaştıracak bazı yardımcı özellikler/eşyalar satın alabilirsiniz.
Sistem gereksinimleri nedir ve çevrimdışı oynanır mı?
Oyun stilize grafiklere sahip olduğu için çoğu Android cihazda (minimum 4 GB RAM önerilir) akıcı çalışır. Tamamen çevrimdışı (offline) oynanabilir, ancak çevrimiçi "Easter Egg" sisteminden yararlanmak için internet bağlantısı gerekebilir.