Tivibu Kumanda
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,858
- Üretici TTnet
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Tivibu uydu alıcılarınızı Android cihazlarınız aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
Tivibu uydu alıcılarınızı Android telefon ve tabletlerinizden kontrol etmek için Tivibu Kumanda uygulamasını kullanabilir, kumanda arama derdine son verebilirsiniz. Tivibu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Tivibu Kumanda uygulaması sayesinde kanallara erişme fırsatı veriyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde kanalları gezebildikleri gibi yayını durdurma ya da yayını geri sarma gibi olanaklara da fırsat veriyor.
Tivibu Kumanda uygulaması ile mobil cihazlarınızı uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Kanal değiştirme, ses ayarlarını değiştirme, seç-izle servisini kullanma, yayını durdurma, geri alma gibi özellikler sunan Tivibu Kumanda uygulamasında TV’de ne izleyeceğinize, yayın akışlarına, programların içeriklerine ve daha birçok fonksiyona da telefon ve tabletleriniz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Yeni nesil televizyon anlayışı olan Tivibu’yu Android işletim sistemli cihazlarınızdan yönetmek için Tivibu Kumanda uygulamasını kullanabilirsiniz.
Tivibu Kumanda APK Uygulama Özellikleri
- Kanal değiştirme,
- Ses ayarlarını değiştirme,
- Seç izle servisi,
- Tekrar izle servisi,
- Yayını durdurma ve geri alma,
- Kanal yayın akışı,
- Program içerikleri,
- Öne çıkan içerikler.
Tivibu Kumanda
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 480
- Üretici TTnet
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Tivibu Kumanda, Tivibu Ev abonelerine ücretsiz sunulan uzaktan kumanda uygulaması.
Tivibu Kumanda, Tivibu Ev abonesi olarak uydu alıcınızı iPhone ve iPad’inizden yönetmenize diğer deyişle telefon veya tabletinizi uzaktan kumanda olarak kullanmanıza imkan tanıyan uygulama.
iOS cihazınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uzaktan kumanda uygulamasıyla fiziksel kumandada yaptığınız hemen her şeyi dokunmatik ekranlı mobil cihazınızdan da yapabiliyorsunuz. Ses ayarı, kanallar arasında gezme, canlı yayını durdurup geri sarma, dil değiştirme gibi temel fonksiyonların yanı sıra renkli fonksiyon tuşlarını da kullanabiliyorsunuz.
Kumanda özelliği elbette uygulamanın temel amacı ancak Tivibu Kumanda ile ayrıca o an televizyonda açık kanalı takip etme, kaçırdığınız bir programı açıp izleme, paketinize dahil filmlerden seçip izleme, yayın akışına göz atma şansına da sahipsiniz.