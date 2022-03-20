Tivibu uydu alıcılarınızı Android cihazlarınız aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tivibu uydu alıcılarınızı Android telefon ve tabletlerinizden kontrol etmek için Tivibu Kumanda uygulamasını kullanabilir, kumanda arama derdine son verebilirsiniz. Tivibu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Tivibu Kumanda uygulaması sayesinde kanallara erişme fırsatı veriyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde kanalları gezebildikleri gibi yayını durdurma ya da yayını geri sarma gibi olanaklara da fırsat veriyor.

Tivibu Kumanda uygulaması ile mobil cihazlarınızı uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Kanal değiştirme, ses ayarlarını değiştirme, seç-izle servisini kullanma, yayını durdurma, geri alma gibi özellikler sunan Tivibu Kumanda uygulamasında TV’de ne izleyeceğinize, yayın akışlarına, programların içeriklerine ve daha birçok fonksiyona da telefon ve tabletleriniz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yeni nesil televizyon anlayışı olan Tivibu’yu Android işletim sistemli cihazlarınızdan yönetmek için Tivibu Kumanda uygulamasını kullanabilirsiniz.

Tivibu Kumanda APK Uygulama Özellikleri