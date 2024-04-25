JBL Tune 720BT Özellikleri ve Fiyatı

Hoparlör ve kulaklık modelleri ile tanınan Amerika menşeili JBL’in zengin ürün gamında farklı özelliklere sahip kulaklık modelleri bulunuyor. Markanın kablolu ve kablosuz olarak kullanılabilen kulaklık modellerinden 720 BT’yi bu yazımızda inceliyoruz.

Kısa bir süre önce A101’de satışa çıkan kulaklığın sahip olduğu teknik özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? Bu yazımızda kulaklıkla ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. İşte, JBL Tune 720 BT ile ilgili detaylar!

JBL Tune 720BT Özellikleri

Kulak çevreleyen tipteki üründe dönebilen kulaklıklar, yastıklı ve ayarlanabilir kafa bandı yastığı, sesli bildirim, güçlü bas ve ekolayzır modu gibi özellikler bulunuyor.

Android ve iOS uyumlu kulaklık telefonla kullanıma uygun olarak tasarlanmış.

Stereo ses çıkışlı cihazda pasif gürültü önleme özelliği mevcut.103 dB hassasiyet ile frekans aralığının 20 Hz – 20 kHz olduğunu görüyoruz.

Cihaz ile senkronize çalışan kumanda sistemi ve mikrofon mevcut. Kumanda sistemi sayesinde çağrı, müzik ve ses kontrolleri yapılabiliyor.

Kulaklığın ağırlığı 220 gram.

Siyah, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleri mevcut.

Kablosuz kulaklık modelinde 5.3 Bluetooth desteği bulunuyor. Ayrıca kablolu olarak da kullanılabiliyor ve çoklu bağlantı seçeneği sunuyor.

76 saat genel kullanım süresine sahip. Şarj süresi 120 dk olarak belirlenmiş.

USB ile şarj edilebilen üründe hızlı şarj desteği mevcut. 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım sunuyor.

Batarya kapasitesi 500 mAh.

Cihazda suya ve toza karşı dayanıklılığı gösteren herhangi bir sertifika bulunmuyor. Bu nedenle kullanım sırasında suya ve toza maruz bırakmamanızı öneriyoruz.

JBL Tune 720BT Fiyatı

Türkiye’de aktif olarak satışta olan ürün 2.299 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Çeşitli Pazar yerlerinde, teknomarketlerde, kitapevlerinde ve online satıcılarda satışı yapılıyor. Fiyatlar satıcıya göre değişiklik gösterebiliyor.

Ayrıca renk seçeneği de firmaların belirlediği satış fiyatlarında etkili oluyor. Bu anlamda aynı ürünün farklı renk seçeneklerini 2.000-2.500 TL aralığında değişen fiyatlardan satın alabilirsiniz.

Kampanya dönemlerinde, süpermarketlerde satışa çıktığında ürünü takip ederek uygun fiyat avantajlarından yararlanmanız da mümkün.

Siz bu kulaklığı nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Denediyseniz memnun kaldınız mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!