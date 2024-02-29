Televizyonda Netflix Hesabından Nasıl Çıkış Yapılır?

Televizyonda Netflix hesabını açtınız ve bugüne kadar sorunsuz bir biçimde kullandınız. Şimdi ise hesabınızdan çıkış yapmak istiyor ama bu işlemi nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Öyleyse okumaya devam edin!

Bu yazımızda son derece basit olan TV’de Netflix hesabını kapatma işleminin nasıl yapılacağını adım adım anlattık. İşte, bilmeniz gerekenler!

Akıllı Televizyonda Netflix Hesabından Nasıl Çıkılır?

Smart TV kullanıcısıysanız ve Netflix hesabınıza bu cihazdan giriş yaptıysanız iki farklı yöntemle hesabınızdan istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. İlk olarak kumanda ile adım adım ilerleyebilirsiniz. Bunun için gezinmeniz gereken menüler ve tıklamanız gereken butonlar şu şekilde:

Televizyonunuzda Netflix uygulaması açıkken ‘sol’ tuşuna basın.

Yanda açılan menüden kumanda ile ilerleyerek ‘Get Help’ yani ‘Yardım Al’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Burada sol tarafta açılan menüden ‘Exit Netflix’ seçeneğinin altındaki ‘Sign Out’ butonuna dokunmalısınız.

Bu aşamada uygulama size bu işlemi yapmak istediğinizden emin olup olmadığınızı soracak.

Onaylayarak oturum kapatma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kumanda Kısa Yolu ile TV’de Netflix Hesabı Nasıl Kapatılır?

Netflix ana sayfasını açtıktan sonra TV kumandasında sırası ile şu tuşlara başladığınızda ‘Get Help’ menüsüne otomatik olarak yönlendirileceksiniz.

Basmanız gereken tuşlar sırası ile şu şekilde:

İki kere yukarı

İki kere aşağı

Bir kere sol

Bir kere sağ

Bir kere sol

Bir kere sağ

Dört kere yukarı tuşuna basmanız yeterli.

Bu menüye geldikten sonra yine en alt kısımdaki ‘Sign out’ butonuna basarak ilerleyebilirsiniz. Hesabınızdan bu şeklide çıkış yaptıktan sonra dilediğiniz zaman tekrar aynı televizyonda Netflix hesabınızı açıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Genel olarak Netflix hesabınızın açık olduğu tüm cihazlardaki oturumların durumunu kontrol etmek için ‘Manage Access and Devices’ sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Bilgisayar veya telefon aracılığıyla Netflix’in kendine ait bu destek sayfasına gidip oturum açarak hesabınızın kullanıldığı tüm cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz. Bunlardan hesabınızın açık kalmasını istediklerinizi seçebilir diğer cihazlardan toplu bir şekilde çıkış yapabilirsiniz.

Siz TV’de Netflix hesabınızdan çıkmanın kısa yolunu biliyor muydunuz? Kumanda ile uygulayabileceğiniz bu yöntemi hiç denediniz mi? Çıkış yapmak istediğinizde hangi yolu tercih ediyorsunuz? Tecrübelerinizi bizimle paylaşın!