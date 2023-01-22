Televizyonu Ev İnternetine Bağlama Nasıl Yapılır?

Televizyonu ev internetine bağlama işlemi, çok sayıda kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, akıllı televizyon üzerinden internette gezinebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

İnternette gezinmek, dijital yayın platformlarından dizi veya film izlemek, dijital müzik hizmetlerinden şarkı dinlemek gibi aktiviteler için genellikle akıllı televizyonlar tercih ediliyor. Elbette bu işlemler için öncelikle akıllı televizyon üzerinden internet ağına bağlanmak gerekiyor.

Televizyonu Wi-Fi'ya bağlama işlemi için bazı adımların sırası ile uygulanması gerekiyor. Bazı menülerin veya kategorilerin ismi televizyondan televizyona değişiklik gösterebilir ancak temel olarak uygulanması gereken adımlar benzerdir.

Televizyonu Ev İnternetine Bağlama Adımları Neler?

Televizyonu açın.

Ayarlar menüsüne girin.

İnternet veya Ağ kategorisini görüntüleyin.

İnternet ağını seçin.

Kablosuz ağ şifresini yazın.

İşlemi onaylayın.

Akıllı televizyonu internet ağına bağlayabilmek için iki farklı yöntem bulunuyor. Bu işlemi ister kablosuz isterseniz kablolu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Her iki yöntem de çok kolay bir şekilde uygulanabiliyor.

Herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan internete bağlanabilmek için televizyonunuzun Wi-Fi özelliğine sahip olması gerektiğini belirtmek gerekiyor. İlk olarak Wi-Fi desteğine sahip televizyonu açın ve hemen ardından kumanda aracılığı ile ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar menüsünü ziyaret ettikten sonra İnternet ya da Ağ kategorisini görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden evdeki internet ağını seçin. Bir sonraki adımda kablosuz ağın şifresini girmeniz gerekiyor. Şifreyi girdikten sonra işlemi onaylayın.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde televizyonunuz internete kablosuz bir şekilde bağlanacaktır. Bağlantı sağlandıktan sonra kumanda aracılığıyla internette gezinebilirsiniz. Bunun yanı sıra yukarıda belirttiğimiz üzere kablolu bağlantı sağlayabilmeniz de mümkün.

Kablolu bağlantı için ethernet kablosunun bir kısmını modeme diğer kısmını ise televizyonun arka tarafında yer alan ethernet portuna takmanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde TV, internete bağlanacaktır. Kablolu bağlantıda kablosuz ağ şifresini girmenize gerek yok.

Bu yazıda televizyonu Wi-Fi'ya bağlama işleminin gerçekleştirilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde bulunan iki farklı yöntemden birini uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca dizüstü bilgisayarınızın ekranını televizyona yansıtmak istiyorsanız dizüstü bilgisayarı televizyona bağlama nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.