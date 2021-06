Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, 1-3 oyunculu eşli taktiksel birinci şahıs nişancı oyunudur. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Epic Games'de!

Erkan Calp - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction (Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine), Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen taktiksel nişancı oyunu. Oyuncuların Archeans adında bir tür parazit benzeri uzaylılarla savaşmak ve onları yenmek için birlikte hareket etmesi gereken bir işbirlikçi çok oyunculu oyun. 1 - 3 oyunculu co-op taktiksel FPS oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, tüm platformlarda çapraz oynanış ve çapraz ilerlemeyi destekliyor.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction İndir

Rainbow Six’in seçkin operatörleri şimdi ortak bir düşmanla (Archeans olarak bilinen oldukça ölümcül bir tehdit) yüzleşmek için birleşti. Ekibinizi toplayın ve çevre bölgede gerilimli saldırılarda her şeyi riske atın. Bilgi, işbirliği ve taktiksel yaklaşım en iyi silahlarınız. Bir araya gelin ve her şeyi tehlikeye atarak bu bilinmeyen düşmana karşı mücadele edin.

Rainbow Six Extraction, üç oyuncuya kadar destekleyen işbirlikçi çok oyunculu bir oyun. Operatörler, uzaylıların istila ettiği bir yere sızmaya çalışıyor ve numune toplama, bilgisayardan materyal çıkarma, bilgi toplama gibi görevleri tamamlıyorlar. İstila olarak bilinen her oyun oturumu birbiriyle bağlantılı üç alt haritadan oluşuyor ve oyunculara her alt haritada rastgele on iki hedeften herhangi biri veriliyor. Hedeflerin konumu ve düşmanların yerleşimi prosedürel olarak oluşturuluyor. Oyuncu hedefini güven altına aldığında kendilerini çıkarmayı veya bir sonraki alt haritayı keşfetmeyi seçebiliyorlar. Yeni alan öncekinden daha zor oluyor, oyuncular başarıyla tamamlayarak daha fazla ödül alıyorlar. Erken çıkarma tüm operatörlerin güvende olmasını sağlıyor.

Siege’den birçok operatör uzaylı tehdidini kontrol altına almak için Extraction’da geri dönüyor. Oyuncular herhangi bir göreve başlamadan önce operatörlerini 18 kişilik bir havuzdan seçebiliyor. Her operatörün kendine özgü silahları ve aletleri var. Örn; Pulse, düşmanları duvardan tespit etmesine imkan tanıyan bir kalp atışı sensörüne sahipken, Alibi holografik tuzak kurarak düşmanların dikkatini dağıtıyor. Oyuncular Siege’de olduğu gibi bölgeyi keşfetmek, kapı ve pencereleri güçlendirmek, duvara ateş etmek için drone gönderebiliyor. Oyuncular başarılı olmak için birlikte çalışmak ve koordine olmak zorunda. Oyun, oyuncuların düşman tehditlerinin ve kaynakların yerlerini diğer oyunculara göstermelerine olanak tanıyan bir ping sistemine sahip.