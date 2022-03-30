Township
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14,083
- DOSYA BOYUTU 84.00 MB
- Üretici Playrix
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Township, hayalinizdeki şehir ve çiftliği kurup yönetebileceğiniz bir simülasyon oyunu.
Township, çiftlik ve şehir oyunlarına ilginiz varsa Windows bilgisayarınıza indiirp kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm bir yapım. Hem şehir kurabileceğiniz hem de çiftçilik yapabileceğiniz oyunda internete bağlanarak arkadaşlarınızla birlikte oynama şansına da sahipsiniz. 100 milyondan fazla kez indirilen ve tamamen ücretsiz olarak tüm platformlarda oyunculara sunulan yapım, aldığı güncellemeler ile de oyuncularına daha zengin bir içerik kalitesi sunuyor.
Township Özellikleri
- Renkli grafikler,
- Kaliteli görsel efektler,
- Eğlenceli ve sürükleyici bir oynanış,
- Farklı dil seçenekleri,
- Özgür dünya,
- Birbirinden farklı görevler,
Tüm platformlarda popüler olan Township, bir yandan yüksek binalardan geçilmeyen karmaşık şehrinizi kurabileceğiniz, diğer yandan şehrin karmaşıklığından uzak dinlendirici bir yaşam sürdüğünüz çiftliğinizde zaman geçirebileceğiniz simülasyon oyunu.
Giriş bölümünde animasyonlarla süslenmiş hikaye bölümünü geçtikten sonra zamanınızın büyük bölümünü alacak şehriniz ve çiftliğinizle tanışıyorsunuz. Öğretici bölümü olarak geçen tanıtım aşamasında geçiminizi nasıl kazanacağınızı ve nüfusunu nasıl artıracağınızı öğreniyorsunuz. Bu bölümü tamamladıktan sonra şehrinize ve çiftliğinize yeni yapılar inşa ederek yavaştan gelişmeye başlıyorsunuz.
Çevre ve karakter animasyonlarının son derece başarılı olduğu oyun gerçekten uzun zaman harcamayı gerektiriyor. Çiftlikle uğraşmak başlı başına zorken, nüfusu milyonlara varan şehri idare etmeniz gerekiyor. Oyunda hiçbir ücret ödemeden sonuna kadar gitmeniz mümkün ancak gelişim sürecinde fazla zaman harcamak istemiyorsanız uygulama içi satın alım yapmaktan başka şansınız yok.
Township İndir
Hem mobil hem de bilgisayar platformunda yayınlanan başarılı şehir kurma oyunu her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. 100 milyondan fazla kez indirilen başarılı oyun, mobil platformda da her geçen gün yükseliyor. Sizde fantastik bir şehir kurma simülasyonu oynamak istiyorsanız aradığıınz oyun Township demektir.
Township APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,547
- DOSYA BOYUTU 145.00 MB
- Üretici Playrix
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Township APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir şehri kurma ve çiftlik oyunudur. Simülasyon türünde Android oyunu oldukça popüler.
Township APK, şehir kurma ve çiftlik oyunu türlerinin bir araya geldiği ücretsiz bir Android oyunudur. Şehir simülasyon oyunları arasında olan Township'de yapmanız gereken herşeyi siz belirliyorsunuz. Hayallerinizde bir şehir oluşturarak bunu oyunda gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz.
Township APK İndir
Şehir kurmak denildiğinde aklınıza sadece binalar gelmesin. Çünkü bu oyun içerisinde çok daha fazlası var. Binalar kuracak, tarım yapacak, elde ettiğiniz tarım ürünleri ile üretim yapacak ve maden çalışmaları yapacaksınız. Bu sayede bir gelir elde ederek şehrinizin daha da gelişmesini sağlamalısınız.
Madenlerinizi keşfederek daha fazla kaynak elde edebilir ve böylece daha çok gelir elde edebilirsiniz. Şehrinize kafeler ve sinemalar açarak sosyal yaşamı canlandırabiliyorsunuz.
- Hayalinizdeki şehri kurmak için kullanabileceğiniz farklı binalar ve dekorasyonlar
- Fabrikalarınızda yetiştireceğiniz ve sonrasında işleyeceğiniz çeşitli mahsuller
- Yerinize getirmeniz gereken siparişlerle eğlenceli, karizmatik kasaba halkı
- Kasabanızın madeni keşfedilecek ve toplanacak antik eserlerle dolu.
- Bakmanız gereken sevimli hayvanlar
- Yöneteceğiniz ve genişleteceğiniz çiftlikler
- Adalardan gelen egzotik ürünler
- Hayvanları çiftleştirebileceğiniz bir hayvanat bahçesi
- Ülke bayrakları ve şehrinizi süslemek için kullanabileceğiniz Özgürlük Heykeli, Big Ben ve diğer ünlü yerler
- Facebook arkadaşlarınızla oynayın, oyun topluluğunda yeni arkadaşlar edinin, kendi klanlarınızı oluşturun.
Oyunu oynayabilmek için cihazınızın internet bağlantısı olması gerekiyor. Tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Township'de oyun için satın almalar bulunuyor. Üstelik düzenlenen etkinlikler ile oyun içi satın almaların fiyatı belirli sürelerde düşürülüyor. Şehir ve çiftlik kurma oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, Township'i kesinlikle denemelisiniz.
Township Hileleri ve İpuçları
Rahat olun ve özgür bir şehir inşa edin: Township, bir açık dünya oyunudur, yani tamamlamanız gereken herhangi bir göre veya görevleriniz yoktur. Binaları ve işletmeleri seçmek ve şehrinizi inşa etmek için yaratıcılığınızı kullanmanız gerekir. Ancak oyunun premium para birimini, deneyim puanları ve coin kazanmak için canlı, gelişen bir şehir inşa etmeniz gerekir.
Daha fazla kazanmak için daha fazla siparişi tamamlayın: Township’te coin kazanmanın en güvenilir yolu siparişleri tamamlamaktır. Helikopter butonlarına dokunarak siparişleri erişebilir ve siparişleri tamamlayabilirsiniz veya size sipariş vermeleri için insanların dikkatini çekin. Bazı siparişler gerçekten zaman kaybettirir, bu nedenle harika fırsatları kaçırmamak için siparişleri inceleyin. Seçilmeyen siparişler kafa karışıklığına neden olabilir, onları gözünüzden önünden kaldırın. Gereksiz siparişlerden kurtulmak için çöp kutusuna dokunun.
Çiftliğinize daha fazla konsantre olun: Çiftçiliğe daha fazla odaklanmalısınız çünkü şehrinizin mahsuller üzerinde büyüyor ve gelişiyor. Hareketli bir şehir inşa etmek için çok fazla organik ürün ekmelisiniz. Şehrinize en çok fayda sağlayacağını düşündüğünüz bitkiler ve ekinlerin kilidini açın. Daha fazla kar getirebileceğinden daha fazla buğday yetiştirin. Buğday için her zaman daha büyük bir arsa seçin ve mahsul için çok sayıda madde alın. Mahsulleri ekerken ve hasat ederken gözünüz siparişlerde olsun.
Doğru inşaat malzemeleri alın: Township’te inşaat malzemeleri rastgele gelir ve bu nedenle inşaat işinize uygun olanları seçmek için dikkat edin. Malzemeler trenlerle gelir; oyun trenleri şehrinize uygun malzemeler gelecek şekilde göndermenize izin verir. Doğru malzemeleri almak zor olabilir ancak en iyi malzemeleri alana kadar trenleri göndermeye devam edin.
Oyun başında şehrinizi büyütün: Oyunun ilk seviyelerinde şehrinizi geliştirmek orta veya son aşamalarda yapmaktan çok daha ucuzdur. Oyunun ilk aşamalarında şehrinizi daha hızlı inşa etmenize yardımcı olacak çok fazla alan, iyi malzeme ve dekorasyon kaynağı ve diğer bileşenlere erişmede zorluk çekmeyeceğinizi göreceksiniz.
Başarımları alın, değerli şeyler kazanın: Oyunun iyi bir bölümünü tamamladığınızda ve bir seviyeden diğerine geçtiğinizde çok değerli eşyalar ve birçok bonus kazanırsınız. Birincil para birimi T-cash, deneyim puanı (XP) ve coin kazanabilir ve kilometre taşlarına ulaştığınızda bileşenlerin kilidini açabilirsiniz. Township’te coin’ler size fabrikalar, dekorasyonlar, topluluk binaları kazandırır. Deneyim puanları seviye atlamanıza ve daha fazla fabrika, mahsul, dekorasyon ve topluluk binasının kilidini açmanıza yardımcı olabilir. T-cash ile hemen her şeyi yapabilirsiniz ancak kazanmak kolay değildir.
Sosyal ağlarda arkadaşlarınızla etkileşimde bulunun: Oyun, Facebook’taki diğer oyuncularla etkileşime geçmenizi sağlar. Arkadaşlarınızla etkileşim kurmak, arkadaşlarınızın yardımını alabileceğiniz bu da şehrinizi daha hızlı geliştirebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca arkadaşlarınızla tren ve uçak takası yapabilirsiniz.
Township
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,804
- DOSYA BOYUTU 46.20 MB
- Üretici Playrix
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Township, oyuncuların kendilerine özel bir şehir kurmaya çalışacakları ücretsiz ve eğlenceli bir iOS oyunudur.
Township, iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinden ücretsiz olarak oynanabilen eğlenceli ve heyecanlı bir şehir kurma oyunudur. Oyun içerisinde oyuncular, hayallerindeki şehirleri istedikleri şekilde inşa edebilirler. Şehir inşa etme dışında çiftliğinizi de yöneterek, ektiğiniz ürünleri toplamalısınız. Elde edilen ürünleri satarak para kazanabilir ve şehrinizi geliştirebilirsiniz.
Oyunda sıkı çalışarak şehirdeki halkınızı mutlu etmelisiniz. Kafeler, restoranlar, müzeler, sinemalar ve daha fazlasını açarak halkınızın sosyal aktivitelerde bulunmasını ve bu sayede huzurlu yaşamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca şehrinizi güzelleştirmek için bir çok bina inşa edebilirsiniz.
Şehir inşa etme oyunlarında görmeye alışık olmadığımız çiftçilik bölümü de bulunan oyunda, tarlalarınıza meyve ve sebzeler ekerek onları yetiştirmenize olanak sağlamaktadır. Sorunsuz ve kolay bir kontrol mekanizmasına sahip olan Township ile şehrinizi rahatlıkla yönetebilirsiniz. Ayrıca dünyaca ünlü bazı yapıtları oyun içinde inşa ederek şehrinize görkemli bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Etkileyici sesler ile birlikte grafikler de oyunun oynanma keyfini arttırmaktadır. Ayrıca oyunun sahip olduğu sosyal medya entegrasyonu sayesinde puanlarınızı arkadaşlarınız ile paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca oyundaki ürünlerinizi Facebook ve Game Center üzerindeki arkadaşlarınız ile değiş tokuş yapabilirsiniz.
Township
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 908
- DOSYA BOYUTU 84.00 MB
- Üretici Playrix
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Township, Windows Phone telefonunuzda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz şehir ve çiftlik kurma yönetme oyunu.
Township, yüksek binalardan oluşan olabildiğince karmaşık yapıda şehriniz ile tamamen kendi çabalarınızla ürettiğiniz ürünleri satıp geçiminizi sağladığınız yemyeşil ve dinlendirici havasıyla sizi içerisine çekecek çiftliğiniz arasında gidip geleceğiniz bir simülasyon oyunu.
Windows Phone platformunda da resmi olarak karşımız çıkan popüler oyunlardan Township, bir yandan şehrinizi kurabileceğiniz, diğer yandan çiftçilikle uğraşabileceğiniz uzun soluklu bir oyun.
Ücretsiz olarak indirip internet bağlantınızı aktif ederek oynayabileceğiniz oyunda öncelikli olarak işe çiftçilikle başlıyorsunuz. Başlangıçta hasat toplama, hayvanları besleme, nüfusu artırma, halkın ihtiyaçları karşılama gibi öncelikli olarak yapmanız gerekenler gösteriliyor.
Hoş bir animasyonla başlayan ve aynı şekilde devam eden şehir – çiftlik kurma ve yönetme oyununda amacınız hem şehir hem de çiftlik tarafında halkın mutlu olmasını sağlamak. Bunun için ilk etapta şehrinizi canlandırmak yerine insanların yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılaşmanız gerek. Sonrasında kafeler, sinemalar açarak halkınızın sosyal bir yaşam sürmelerini sağlayabilirsiniz. Bu iki dengeyi iyi ayarlamanız durumunda nüfusunuz artıyor ve seviye atlıyorsunuz.