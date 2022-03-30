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Township

Township

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 14,083
  • DOSYA BOYUTU 84.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Playrix
  • İndir

Township, hayalinizdeki şehir ve çiftliği kurup yönetebileceğiniz bir simülasyon oyunu.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Township, çiftlik ve şehir oyunlarına ilginiz varsa Windows bilgisayarınıza indiirp kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm bir yapım. Hem şehir kurabileceğiniz hem de çiftçilik yapabileceğiniz oyunda internete bağlanarak arkadaşlarınızla birlikte oynama şansına da sahipsiniz. 100 milyondan fazla kez indirilen ve tamamen ücretsiz olarak tüm platformlarda oyunculara sunulan yapım, aldığı güncellemeler ile de oyuncularına daha zengin bir içerik kalitesi sunuyor. 

Township Özellikleri

  • Renkli grafikler,
  • Kaliteli görsel efektler,
  • Eğlenceli ve sürükleyici bir oynanış,
  • Farklı dil seçenekleri,
  • Özgür dünya,
  • Birbirinden farklı görevler,

Tüm platformlarda popüler olan Township, bir yandan yüksek binalardan geçilmeyen karmaşık şehrinizi kurabileceğiniz, diğer yandan şehrin karmaşıklığından uzak dinlendirici bir yaşam sürdüğünüz çiftliğinizde zaman geçirebileceğiniz simülasyon oyunu.

Giriş bölümünde animasyonlarla süslenmiş hikaye bölümünü geçtikten sonra zamanınızın büyük bölümünü alacak şehriniz ve çiftliğinizle tanışıyorsunuz. Öğretici bölümü olarak geçen tanıtım aşamasında geçiminizi nasıl kazanacağınızı ve nüfusunu nasıl artıracağınızı öğreniyorsunuz. Bu bölümü tamamladıktan sonra şehrinize ve çiftliğinize yeni yapılar inşa ederek yavaştan gelişmeye başlıyorsunuz.

Çevre ve karakter animasyonlarının son derece başarılı olduğu oyun gerçekten uzun zaman harcamayı gerektiriyor. Çiftlikle uğraşmak başlı başına zorken, nüfusu milyonlara varan şehri idare etmeniz gerekiyor. Oyunda hiçbir ücret ödemeden sonuna kadar gitmeniz mümkün ancak gelişim sürecinde fazla zaman harcamak istemiyorsanız uygulama içi satın alım yapmaktan başka şansınız yok.

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Hem mobil hem de bilgisayar platformunda yayınlanan başarılı şehir kurma oyunu her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. 100 milyondan fazla kez indirilen başarılı oyun, mobil platformda da her geçen gün yükseliyor. Sizde fantastik bir şehir kurma simülasyonu oynamak istiyorsanız aradığıınz oyun Township demektir.

 