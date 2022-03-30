Township APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir şehri kurma ve çiftlik oyunudur. Simülasyon türünde Android oyunu oldukça popüler.

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Township APK, şehir kurma ve çiftlik oyunu türlerinin bir araya geldiği ücretsiz bir Android oyunudur. Şehir simülasyon oyunları arasında olan Township'de yapmanız gereken herşeyi siz belirliyorsunuz. Hayallerinizde bir şehir oluşturarak bunu oyunda gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz.

Township APK İndir

Şehir kurmak denildiğinde aklınıza sadece binalar gelmesin. Çünkü bu oyun içerisinde çok daha fazlası var. Binalar kuracak, tarım yapacak, elde ettiğiniz tarım ürünleri ile üretim yapacak ve maden çalışmaları yapacaksınız. Bu sayede bir gelir elde ederek şehrinizin daha da gelişmesini sağlamalısınız.

Madenlerinizi keşfederek daha fazla kaynak elde edebilir ve böylece daha çok gelir elde edebilirsiniz. Şehrinize kafeler ve sinemalar açarak sosyal yaşamı canlandırabiliyorsunuz.

Hayalinizdeki şehri kurmak için kullanabileceğiniz farklı binalar ve dekorasyonlar

Fabrikalarınızda yetiştireceğiniz ve sonrasında işleyeceğiniz çeşitli mahsuller

Yerinize getirmeniz gereken siparişlerle eğlenceli, karizmatik kasaba halkı

Kasabanızın madeni keşfedilecek ve toplanacak antik eserlerle dolu.

Bakmanız gereken sevimli hayvanlar

Yöneteceğiniz ve genişleteceğiniz çiftlikler

Adalardan gelen egzotik ürünler

Hayvanları çiftleştirebileceğiniz bir hayvanat bahçesi

Ülke bayrakları ve şehrinizi süslemek için kullanabileceğiniz Özgürlük Heykeli, Big Ben ve diğer ünlü yerler

Facebook arkadaşlarınızla oynayın, oyun topluluğunda yeni arkadaşlar edinin, kendi klanlarınızı oluşturun.

Oyunu oynayabilmek için cihazınızın internet bağlantısı olması gerekiyor. Tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz Township'de oyun için satın almalar bulunuyor. Üstelik düzenlenen etkinlikler ile oyun içi satın almaların fiyatı belirli sürelerde düşürülüyor. Şehir ve çiftlik kurma oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, Township'i kesinlikle denemelisiniz.

Township Hileleri ve İpuçları

Rahat olun ve özgür bir şehir inşa edin: Township, bir açık dünya oyunudur, yani tamamlamanız gereken herhangi bir göre veya görevleriniz yoktur. Binaları ve işletmeleri seçmek ve şehrinizi inşa etmek için yaratıcılığınızı kullanmanız gerekir. Ancak oyunun premium para birimini, deneyim puanları ve coin kazanmak için canlı, gelişen bir şehir inşa etmeniz gerekir.

Daha fazla kazanmak için daha fazla siparişi tamamlayın: Township’te coin kazanmanın en güvenilir yolu siparişleri tamamlamaktır. Helikopter butonlarına dokunarak siparişleri erişebilir ve siparişleri tamamlayabilirsiniz veya size sipariş vermeleri için insanların dikkatini çekin. Bazı siparişler gerçekten zaman kaybettirir, bu nedenle harika fırsatları kaçırmamak için siparişleri inceleyin. Seçilmeyen siparişler kafa karışıklığına neden olabilir, onları gözünüzden önünden kaldırın. Gereksiz siparişlerden kurtulmak için çöp kutusuna dokunun.

Çiftliğinize daha fazla konsantre olun: Çiftçiliğe daha fazla odaklanmalısınız çünkü şehrinizin mahsuller üzerinde büyüyor ve gelişiyor. Hareketli bir şehir inşa etmek için çok fazla organik ürün ekmelisiniz. Şehrinize en çok fayda sağlayacağını düşündüğünüz bitkiler ve ekinlerin kilidini açın. Daha fazla kar getirebileceğinden daha fazla buğday yetiştirin. Buğday için her zaman daha büyük bir arsa seçin ve mahsul için çok sayıda madde alın. Mahsulleri ekerken ve hasat ederken gözünüz siparişlerde olsun.

Doğru inşaat malzemeleri alın: Township’te inşaat malzemeleri rastgele gelir ve bu nedenle inşaat işinize uygun olanları seçmek için dikkat edin. Malzemeler trenlerle gelir; oyun trenleri şehrinize uygun malzemeler gelecek şekilde göndermenize izin verir. Doğru malzemeleri almak zor olabilir ancak en iyi malzemeleri alana kadar trenleri göndermeye devam edin.

Oyun başında şehrinizi büyütün: Oyunun ilk seviyelerinde şehrinizi geliştirmek orta veya son aşamalarda yapmaktan çok daha ucuzdur. Oyunun ilk aşamalarında şehrinizi daha hızlı inşa etmenize yardımcı olacak çok fazla alan, iyi malzeme ve dekorasyon kaynağı ve diğer bileşenlere erişmede zorluk çekmeyeceğinizi göreceksiniz.

Başarımları alın, değerli şeyler kazanın: Oyunun iyi bir bölümünü tamamladığınızda ve bir seviyeden diğerine geçtiğinizde çok değerli eşyalar ve birçok bonus kazanırsınız. Birincil para birimi T-cash, deneyim puanı (XP) ve coin kazanabilir ve kilometre taşlarına ulaştığınızda bileşenlerin kilidini açabilirsiniz. Township’te coin’ler size fabrikalar, dekorasyonlar, topluluk binaları kazandırır. Deneyim puanları seviye atlamanıza ve daha fazla fabrika, mahsul, dekorasyon ve topluluk binasının kilidini açmanıza yardımcı olabilir. T-cash ile hemen her şeyi yapabilirsiniz ancak kazanmak kolay değildir.

Sosyal ağlarda arkadaşlarınızla etkileşimde bulunun: Oyun, Facebook’taki diğer oyuncularla etkileşime geçmenizi sağlar. Arkadaşlarınızla etkileşim kurmak, arkadaşlarınızın yardımını alabileceğiniz bu da şehrinizi daha hızlı geliştirebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca arkadaşlarınızla tren ve uçak takası yapabilirsiniz.