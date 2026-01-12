Video düzenleme araçları arasında öne çıkan Tracket Motion APK, nesne sabitleme ve hareket takibi özellikleriyle Android cihazlarda profesyonel videolar oluşturmanızı sağlar.

Yiğit Kaan Kızlıer - 13 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, videolardaki nesneleri otomatik olarak algılayarak hassas hareket takibi yapar.

Yüz takibi ve çift izleme noktası desteği sayesinde daha detaylı düzenlemeler mümkündür.

İnternete bağlı olmadan temel video düzenleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Tracket Motion APK, Android cihazlarda kullanılabilen gelişmiş bir video düzenleme ve hareket takibi uygulamasıdır. Özellikle videolardaki belirli nesneleri sabitlemek veya hareket eden objeleri takip etmek isteyen kullanıcılar için pratik çözümler sunar. Karmaşık ayarlara ihtiyaç duymadan, birkaç dokunuşla profesyonel görünümlü videolar hazırlamak mümkündür.

Uygulamada; yüz takibi, çift izleme noktası ve video stabilizasyonu gibi özellikler öne çıkmaktadır. Sosyal medya içerikleri üretenler, reels ve kısa video formatlarıyla ilgilenen kullanıcılar için Tracket Motion APK oldukça kullanışlı bir araç haline geliyor.

Tracket Motion APK İndir

Videolarınıza hareketli efektler ekleyebilir, belirli bir nesneyi sahne boyunca sabit tutabilir ve daha stabil görüntüler elde edebilirsiniz. Uygulama, hem amatör kullanıcılar hem de video düzenleme konusunda deneyimli kişiler için erişilebilir bir yapı sunar.

Eğer mobil cihazınızdan pratik bir şekilde video düzenlemek istiyorsanız, siz de Tracket Motion APK indirin!

Tracket Motion Uygulama Özellikleri

Android için video düzenleme ve hareket takibi uygulaması

Nesne sabitleme ve otomatik motion tracking desteği

Yüz takibi ve çift izleme noktası özelliği

Video stabilizasyon araçları

Sosyal medya videolarına uygun düzenleme seçenekleri

Basit ve kullanıcı dostu arayüz