En İyi Ses Kaydı Yazıya Çevirme Uygulamaları

Sesi yazıya çevirme herkesin zaman zaman ihtiyaç duyduğu bir işlemdir. Kişisel veya kurumsal olarak mevcut olan bazı belgelerin deşifre edilmesi gerekebilir. Bunun için günümüzde ses kayıtlarını başarılı bir şekilde metne dönüştürebilen birçok uygulama bulunmaktadır.

Bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun ve iyi olanı seçmek önemlidir. İşte, işinizi kolaylaştırabilecek en iyi ses kaydını yazıya çevirme uygulamalarını sizler için aşağıdaki rehberimizde derledik.

Ses Kaydı Yazıya Çevirme Uygulamaları

Otter.ai

Transkriptor

Speechy

Gboard

Google Recorder

Voice Notes

SpeechTexter

Transcribe

Speechnotes

Just Press Record

Seçiminizi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Fiyat: Ücretsiz planlar genellikle sınırlı sayıda dakika veya özellik sunar. Daha fazla dakikaya veya özelliğe ihtiyacınız varsa, ücretli bir plan satın almanız gerekir.

Ücretsiz planlar genellikle sınırlı sayıda dakika veya özellik sunar. Daha fazla dakikaya veya özelliğe ihtiyacınız varsa, ücretli bir plan satın almanız gerekir. Doğruluk: Uygulamanın sesinizi ne kadar doğru bir şekilde metne dönüştürdüğünden emin olun.

Uygulamanın sesinizi ne kadar doğru bir şekilde metne dönüştürdüğünden emin olun. Özellikler: Bazı uygulamalar, konuşmacı etiketleri, vurgulamalar ve arama işlevi gibi ek özellikler sunar.

Bazı uygulamalar, konuşmacı etiketleri, vurgulamalar ve arama işlevi gibi ek özellikler sunar. Kullanılabilirlik: Uygulamanın iPhone, iPad ve Android cihazlar gibi kullandığınız cihazlarda kullanılabilir olduğundan emin olun.

Otter.ai

Otter.ai adlı uygulama, konuşulanları anlık olarak dinliyor ve yazıya dönüştürüyor. Böylelikle hem toplantıyı dinleyebiliyor hem de tüm konuşmaları harfiyen kayıt altına almış oluyorsunuz.

Ayrıca, uygulamayı takviminize entegre ettiğinizde tüm toplantılarınızı da tanımlamış oluyor, böylece o toplantı için yeni bir başlık oluşturmanız gerekmiyor. Uygulamada oluşturulan tüm kayıtlar, kopyalanıp yapıştırılabiliyor, düzenlenebiliyor ve başkalarıyla paylaşılabiliyor.

Otter.ai'ı iOS için App Store'dan, Android için Google Play Store'dan indirebilirsiniz.

Transkriptor

Transkriptor uygulaması, notlarınızı istediğiniz dile çevirmenize ve birden fazla dilde yazılı içerik oluşturmanıza olanak tanır. Kurumsal firmalar, Transkriptor'u tercih ederek aynı belge üzerinde ekip çalışmasını kolaylaştırabilirler.

Yazı çevirme özelliğinin yanı sıra yapay zeka destekli bir asistanı da içerir. Konuşma, video veya ses kaydı gibi dokümanlarla ilgili sorularınızı sorduğunuzda, yapay zeka asistanı size cevap verir.

Uygulama ücretlidir, ancak ücretsiz deneme sürümünü kullanma imkanına sahiptir. Metni sese dönüştürme, ses ve video dosyalarını metne çevirme, içerik oluşturma gibi özellikleri ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Speechy

Speechy, yapay zeka ve ses tanıma konusunda oldukça iddialı olan güçlü bir yazılıma sahiptir. Uygulama, yapay zeka destekli asistanı ve 80'den fazla dil algılama seçeneği ile öne çıkar.

Uygulama, dokümanları sesli kitap formatında okuyarak egzersiz yaparken, yemek pişirirken veya işe giderken kolaylıkla kullanılabilir. Ayrıca DEHB, beyin sarsıntısı veya okuma zorluğu çeken bireyler, uygulamayı sıkça tercih eder.

App Store'da bulunmasına rağmen, Play Store'da mevcut değildir.

Gboard

Gboard, Google tarafından geliştirilen bir mobil klavye uygulamasıdır. Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilir. Gboard, çoklu dil desteği, hızlı yazma özellikleri, emoji ve GIF entegrasyonu, Google arama entegrasyonu gibi özelliklerle dikkat çeker.

Ayrıca yapay zeka tabanlı önerilerle kullanıcıya daha hızlı ve doğru metin girişi sağlar. Tema ve özelleştirme seçenekleri ile kullanıcıların klavye deneyimini kişiselleştirmelerine olanak tanır.

Ek olarak, ses kayıtlarını yazıya çevirmek için kullanılan uygulamalar arasında tercih edilenlerden biridir.

Google Recorder

Google Recorder, Google tarafından geliştirilen ve ses kayıtları yapma, depolama ve arama yapma amacıyla kullanılan bir mobil uygulamadır.

Ayrıca, bu uygulama kullanıcılara güçlü ses kayıt özellikleri ve transkripsiyon yetenekleri sunarak not almak, toplantıları kaydetmek veya önemli konuşmaları saklamak için kullanışlı bir araçtır. Özellikle mobil cihazlarda ses kaydı yapma ihtiyacı olan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Voice Notes

Voice Notes, Android cihazlar için ücretsiz olarak geliştirilen bir sesi yazıya dönüştürme uygulamasıdır. Profesyonel kullanıma yönelik olmasa da günlük hayatta not almanıza yardımcı olur. Aldığınız notları takvime eklediğinizde size hatırlatma özelliği sunar.

Sesli metinleri arkadaşlarınızla paylaşabilir, notları otomatik depolama dosyasına kaydedebilir ve 120 dilde konuşmalarınızı metin formatına çevirebilirsiniz. Voice Notes uygulamasına sadece Google Play üzerinden erişilebilirsiniz.

SpeechTexter

SpeechTexter, ücretsiz bir sesi yazıya çevirme uygulaması olup, 70'ten fazla dil desteği, özel sesli komutlar, gerçek zamanlı sürekli konuşma tanıma, metin notları, e-posta ve blog gönderileri gibi alanlarda rapor oluşturma özelliklerine sahiptir.

Doğruluk oranı %90'ın üzerindedir. SpeechTexter'ın popülerliğini artıran etmenler arasında kolay arayüzü, indirme gerektirmemesi ve ücretsiz olması yer almaktadır.

Uygulamayı denemek için sadece resmi web sitesi değil, aynı zamanda Google Play üzerinden de erişebilirsiniz.

Transcribe

Transcribe, ses kayıtlarının yanı sıra videoları da metin formatına dönüştürebilen bir uygulamadır ve bu özelliklerini yapay zeka teknolojilerinden almaktadır. 120'den fazla dil desteği sunan Transcribe ile toplantılar, röportajlar veya videolar üzerinden otomatik notlar alabilirsiniz.

Diğer uygulamalarda olduğu gibi, Transcribe da tek bir tıklama ile ses kaydını metne çevirmeye başlayabilir. Ancak, Transcribe uygulamasından sadece iOS kullanıcıları faydalanabilir.

Speechnotes

Speechnotes, bir uygulamanın yanı sıra bir web sitesi aracılığıyla hizmet sunan, gücünü Google teknolojisinden alan bir uygulamadır. Kullanım kolaylığıyla öne çıkan Speechnotes, yalnızca Android cihazlarda kullanılabilmektedir. Uygulama, Google'ın ses tanıma teknolojisini içerir ve ücretsiz bir sürümünün yanı sıra Premium sürümü de bulunmaktadır.

Just Press Record

Just Press Record, hemen hemen tüm transkripsiyon uygulamalarında aradığımız özellikleri içeren bir uygulamadır; tek tuşla kayıt, çeviri ve senkronizasyon gibi.

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına yönelik sunulan Just Press Record, cihazlar arasında tek dokunuşla kayıt, çeviri ve senkronizasyon gibi özellikler sunar. Bu uygulama sayesinde kolayca kayıt yapabilir ve Deşifre ve iCloud senkronizasyonu ile tüm Apple cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda, işinize yarayabilecek en iyi ses kaydı yazıya çevirme uygulamalarını sizler için derledik. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz!